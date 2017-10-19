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Путин отнес «Архангельское» к особо ценным объектам культурного наследия

Президент Владимир Путин своим указом отнес государственный музей-усадьбу «Архангельское» к особо ценным объектам культурного наследия народов России, сообщает ТАСС. Это решение принято ради сохранения историко-культурного наследия народов России, говорится в документе.

Тем же указом Путин поручил Министерству культуры включить музейный комплекс в свод особо ценных объектов культурного наследия, а правительству - обеспечить правовые, финансовые и материальные условия его деятельности.

14 июня главное управление культурного наследия Московской области присвоило статус достопримечательного места усадьбе «Архангельское» с окрестностями. Градозащитники боролись против статуса достопримечательного места для «Архангельского» с 2015 г., когда стало известно, что федеральное Минкультуры заказало проект разработки такого статуса. Тогдашнее руководство музея-усадьбы в концепции его развития предлагало построить на землях дворцово-паркового комплекса и под землей, в том числе непосредственно у дворца, два десятка капитальных объектов площадью более 15 000 кв. м: автостоянку, визит-центр, рестораны, гостиницу и др. Как показывает сложившаяся в России практика, статус достопримечательного места зачастую становится первым шагом к разрешению или легализации застройки окружающих его территорий, объяснял тогда «Ведомостям» зампред центрального совета Всероссийского общества охраны памятников Евгений Соседов.