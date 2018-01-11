ФАС возбудила дело против строителя новой полосы «Шереметьево»

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против компаний, сформировавших картель при строительстве взлетно-посадочных полос (ВПП) нескольких аэропортов, в том числе московского «Шереметьево».
«Вчера мы возбудили дело в отношении ПАО "Трансстроймеханизация" и ЗАО "Трест Камдорстрой". Это строительство взлетно-посадочных полос для аэропортов и строительство аэропортов. По нашим предварительным данным, доход картеля - свыше 25 млрд руб. Это порядка 6-7 аэропортов, которые попали в сферу рассмотрения. На сегодняшний день это крупнейшее дело в сфере строительства», - заявил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.
«Трансстроймеханизация» входит в группу «Мостотрест», акционером которой был Игорь Ротенберг. В частности, она генподрядчик строительства ВВП-3 «Шереметьево».
Строить третью полосу для аэропорта решили в 2009 г. С 2012 г. этим занималось ЗАО «Инжтрансстрой» (до декабря 2014 г. входило в «Базовый элемент» Олега Дерипаски), с которым был заключен контракт стоимостью 22,4 млрд руб. В 2014 г. готовность объекта составляла 28%. В мае 2015 г. «Инжтрансстрой» приостановил строительство, в отношении компании была введена процедура наблюдения.
В 2015 г. правительство утвердило новым генподрядчиком «Трансстроймеханизацию», контракт с ней оценивался в 17,6 млрд руб. Но в конце 2016 г. аэропорту перестало хватать средств - на ВПП-3 понадобилось, по разным оценкам, от 5 до 13 млрд руб. В июне 2017 г. министр транспорта Максим Соколов заявлял, что дефицит средств на строительство объекта в 2018 г. составляет 7,5 млрд руб. В октябре 2017 г. «Трансстроймеханизация» получила очередной контракт на третью полосу на 3,2 млрд руб.
ФАС проверит также стройки аэропортов на Дальнем Востоке. «Помните, вице-премьер [Юрий] Трутнев объявил, куда пропали деньги на строительство дальневосточных аэропортов? Вот сейчас будем разбираться. Заодно и дальневосточные аэропорты посмотрим в рамках уже нашего возбужденного антимонопольного дела», - сказал Тенишев. В конце ноября Трутнев объявил пропавшими более половины средств, выделенных на развитие аэропортов ДФО еще в 2013 г. (64 млрд из 106 млрд руб.). По его словам, из-за долгих экспертиз «деньги перераспределились, аэропорты не были построены».
Как строится «Шереметьево»
Максим Стулов / Ведомости
Сейчас в северной части «Шереметьево» идет большая стройка – к чемпионату мира по футболу 2018 г. аэропорт планирует открыть новый терминал B (на фото), подземный переход между терминалами и третий топливно-заправочный комплекс
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Максим Стулов / Ведомости
Инвестиции в сооружение и обустройство терминала B – 19 млрд руб., следует из презентации аэропорта «Шереметьево»
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Максим Стулов / Ведомости
Расчетная пропускная способность нового терминала – 20 млн пассажиров в год
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Максим Стулов / Ведомости
Будущие эскалаторы
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Максим Стулов / Ведомости
Лента выдачи багажа
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Максим Стулов / Ведомости
Зона вылета
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Площадь терминала B составит 108 000 кв. м
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Максим Стулов / Ведомости
Посадочный павильон терминала B будет оборудован телетрапами
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Григорий Орлов / Шереметьево
Северный и южный терминальные комплексы аэропорта соединят подземные тоннели, их строительство уже завершено. Прокладка тоннелей впервые в мире велась под действующими взлетно-посадочными полосами. Их длина – около 2 км, диаметр – 6 м. Инвестиции в тоннели и станционные комплексы составляют 17,1 млрд руб.
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Максим Стулов / Ведомости
В тоннелях по двум независимым путям будут курсировать поезда для перевозки пассажиров (на фото) и багажа. В каждом пассажирском составе будет 4 вагона австрийской компании Doppelmayr. Они приводятся в движение с помощью каната, натяжной и обводной станций. Поезда смогут перевозить по 1676 человек в час в каждом направлении. Время поездки составит 5 минут
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Максим Стулов / Ведомости
К концу 2018 г. после реализации всех проектов пропускную способность аэропорта планируется увеличить до 58 млн человек с нынешних 38 млн в год
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Максим Стулов / Ведомости
Прокладка централизованной системы заправки воздушных судов. К 2018 г. будет сдан и новый топливно-заправочный комплекс мощностью 1,2 млн т авиатоплива в год. Инвестиции в его строительство – 8,5 млрд руб.
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Максим Стулов / Ведомости
Сооружение перрона терминала B
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Максим Стулов / Ведомости
Работы на территории у терминала B
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Максим Стулов / Ведомости
Всего до 2026 г. «Шереметьево» инвестирует в развитие более 147 млрд руб., говорится в презентации аэропорта
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Шереметьево
Уже построен и введен в коммерческую эксплуатацию грузовой терминал. Он стал крупнейшим в России, пропускная способность 380 000 т в год
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Шереметьево
Общая площадь терминала – 43 200 кв. м, системы обработки и хранения грузов автоматизированы
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«Администрация гражданских аэропортов»
Стоимость новой, третьей взлетно-посадочной полосы оценивается в 55,7 млрд руб., ее финансирует Росавиация. Это самый дорогой транспортный проект в программе подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 г.
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«Администрация гражданских аэропортов»
К чемпионату полоса будет построена с частью магистральной и тремя дополнительными рулежными дорожками. Все остальное будет доделано потом, это решили чиновники еще в начале года. Длина ВПП-3 составит 3200 м, ширина – 60 м
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Максим Стулов / Ведомости
Масштабными проектами развития аэропорта станут реконструкция к 2026 г. терминала С за 19,9 млрд руб., строительство терминала С-2 за 9,7 млрд руб. и реконструкция терминала F за 12,5 млрд руб., следует из презентации аэропорта
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Президент России Владимир Путин прокомментировал позицию Центробанка России относительно криптовалют. По его словам, консерватизм регулятора имеет под собой основания. Криптовалюта ничем не обеспечивается, она не может быть инструментом накопления, заявил глава государства на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ и информагентств, передает «Интерфакс».
«На сегодняшний день это прерогатива ЦБ в значительной степени, и этих полномочий пока у ЦБ достаточно. Но в целом, конечно, в будущем наверняка нужно будет законодательное регулирование. Центральный банк уже неоднократно формулировал свое отношение к этому делу, так же, как и правительство», - сказал Путин. По его словам, подход ЦБ к этому вопросу консервативен. Криптовалюта может быть средством расчета, но не инструментом накоплений, добавил он. «Колебания колоссальные, сегодня ты вложил все, что у тебя есть, а завтра все потерял», - сказал Путин.
Путин отметил схожесть ситуации с криптовалютами с ситуацией с дольщиками. По его словам, нельзя допустить, чтобы в России «так же как с обманутыми дольщиками, повторилась ситуация с криптовалютой».
Как регулируются криптовалюты в разных странах
Andrey Rudakov / Bloomberg
Россия Правительство и Центральный банк работают над созданием базового нормативно-правового акта, регулирующего правовой статус и порядок обращения криптовалют. Ранее ЦБ и Росфинмониторинг неоднократно высказывали позицию об отнесении операций с криптовалютой к сомнительным операциям в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На фото майнинговая ферма в Красногорске
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Eric Gay / AP
США В США ограниченное правовое регулирование криптовалют. Налоговая служба в 2014 г. определила, что для целей федерального налогообложения виртуальная валюта рассматривается как имущество. К отдельным видам деятельности, связанным с использованием криптовалюты (например, деятельность по ее продаже и обмену), применяются требования законодательства о банковской тайне. Операции по выпуску криптовалюты могут в отдельных случаях быть классифицированы как размещение ценных бумаг, в этом случае к процедуре их выпуска применяются те же требования, что и к размещению традиционных ценных бумаг. На фото магазин оружия в Техасе
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Jens Kalaene / DPA / ТАСС
Евросоюз Европейский центробанк классифицирует криптовалюту (в частности, биткойн) как конвертируемую децентрализованную виртуальную валюту. Прямое регулирование отсутствует, в июле 2014 г. ЕЦБ рекомендовал европейским банкам не проводить операции с использованием виртуальных валют, пока не будет установлен режим регулирования. На фото вывеска кафе в Берлине. В 2017 г. в Директиву ЕС о борьбе отмыванием денежных средств были внесены изменения, направленные на снижение риска использования виртуальных валют для отмывания преступных доходов. Провайдеры криптовалютных сервисов и «платформы виртуальных валют» должны следовать тем же требованиям по идентификации клиентов и отслеживанию подозрительных операций, что и банки, и другие кредитные и финансовые организации
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Chris Ratcliffe / Bloomberg
Великобритания Криптовалюты не являются финансовым продуктом, а потому находятся вне периметра правового регулирования. Законодательное регулирование находится в процессе становления. Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) создало площадку для запуска и тестирования пилотных проектов в области обращения криптовалют, а также выпустила дискуссионный документ по технологии распределенных регистров. На фото бар в Лондоне, где принимаются биткоины
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Arnd Wiegmann / Reuters
Швейцария В этой стране криптовалюта представляет собой активы, а не ценные бумаги. Операции с криптовалютами не требуют специальных разрешений (лицензий), но некоторые виды деятельности, включая покупку и продажу криптовалют (в частности, биткоинов) на коммерческой основе и действующих торговых площадках, могут подлежать лицензированию. Также к операциям с криптовалютами применяются общие требования законодательства Швейцарии по борьбе с отмыванием денежных средств. На фото вход в ратушу в городе Цуге
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Tomohiro Ohsumi / Bloomberg
Япония Криптовалюта была признана законным средством платежа в апреле 2017 г. Несколько крупных ритейлеров теперь принимают биткойн в качестве оплаты. Понятие криптовалюты разграничено с понятием электронных денег, криптовалюта признается не денежным средством, а оборотоспособным активом, который может быть использован в качестве платежного средства. При этом операции по обмену криптовалюты на фиатные деньги не облагаются местным аналогом НДС. На фото биткойн-банкомат в Токио
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Qilai Shen / Bloomberg
Китай Криптовалюта рассматриватся как виртуальный товар (неденежный цифровой актив). Законодательный подход находится в процессе становления. С сентября 2017 г. действует запрет на публичное размещение криптовалюты. При этом в Китае разрешены хранение криптовалют для физлиц и операции с криптовалютой между ними. На фото майнинговая ферма во Внутренней Монголии
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Then Chih Wey / Zuma / ТАСС
Сингапур Криптовалюты рассматриваются как актив, а не средство платежа. В случае соответствия определенным критериям могут классифицироваться как ценная бумага. Операции с ними могут облагаться местным аналогом НДС. Сам статус криптовалюты детально не урегулирован, но есть правовое регулирование отдельных видов деятельности, связанных с обращением криптовалюты. В частности, Валютное управление Сингапура (MAS) выпустило ряд нормативных документов, регулирующих публичное размещение цифровых активов (токенов), а также торговлю ими. На фото биткойн-банкомат в одном из торговых центров
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Duncan Chard / Bloomberg
ОАЭ В октябре 2017 г. правительство Абу-Даби выпустило базовое руководство в отношении криптовалют и их публичного размещения. Майнинг или спотовые сделки в виртуальных валютах сами по себе не являются регулируемой деятельностью. Тем не менее любые лицензированные компании, предоставляющие или использующие виртуальные валюты для финансовых услуг, обязаны придерживаться существующих законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
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Diego Levy / Bloomberg
Аргентина Одна из ведущих стран по использованию криптовалюты, которая определяется как «цифровое воплощение ценности, которая может использоваться для электронной коммерции и чьи функции состоят в том, чтобы сформировать среду обмена и/или единицу учетной записи и/или хранилища стоимости». В июле 2014 г. департамент финансовой информации Аргентины (UIF), уполномоченный орган по противодействию отмыванию денежных средств, выпустил заявление, предписывающее всем финансовым институтам, осуществляющим операции с «биткойнами и иными виртуальными валютами», направлять сведения о таких операциях в UIF
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Банк России объяснил, почему возбудил дело об административных правонарушениях в отношении «Открытие холдинга», бывшего мажоритарного акционера санируемого «ФК Открытие», и компании «Открытие Н». Регулятор счел, что компании пропустили оферту по акциям «ФК Открытие» и не направили ее другим держателям бумаг. По мнению ЦБ, оферту должна была направить хоть какая-то компания группы.
К 28 августа группа компаний, среди которых были «Открытие холдинг», «Открытие Н», банк «Траст», являлись владельцами 74,45% акций «ФК Открытие», при этом «Трасту» принадлежали 7,86% бумаг. В этот же день «ФК Открытие» приобрел 100% акций НПФ РГС, которому принадлежали 4,97% акций «ФК Открытие». В результате пенсионный фонд вошел в группу компаний, владеющих «ФК Открытие», и их совокупный пакет акций перевалил за 75%, что обязывает оставшимся акционерам направить публичную оферту. В тот же день почти 100% акций «Траста» купил сам «ФК Открытие».
«Таким образом, у группы возникла обязанность по направлению в течение 35 дней обязательного предложения о приобретении акций Банка «ФК Открытие» остальным акционерам. Поскольку глава XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» не определяет единственное лицо из группы, которое должно исполнить обязанность по направлению оферты, то в этом случае направить оферту должен хотя бы один участник группы, владеющий акциями. Неисполнение обязанности по направлению оферты ни одним из участников группы является основанием для начала административного производства в отношении каждого из входивших в группу лиц. По этой причине, в том числе в отношении компаний АО «Открытие холдинг» и ООО «Открытие Н», были составлены протоколы об административном нарушении», - объяснил ЦБ.
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Президент России Владимир Путин на сегодняшней встрече с главными редакторами российских СМИ положительно отозвался о председателе КНДР Ким Чен Ыне как о политике. В частности, заметил Путин, он выиграл текущий раунд противостояния на Корейском полуострове, получив и ядерный заряд, и баллистическую ракету межконтинентальной дальности.
«Думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности до 13 000 км, которая может достичь почти любой точки на территории его вероятного противника», - сказал он на встрече с руководителями российских информагентств и печатных СМИ.
По словам Путина, теперь северокорейский лидер «заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить». «Абсолютно грамотный и зрелый уже политик», - оценил президент России лидера КНДР.
По мнению российского президента, денуклеаризации Корейского полуострова можно добиться только переговорами. Он считает, что ядерное разоружение возможно, только если «все участники этого процесса, в том числе северокорейцы, убедятся и будут уверены в том, что их безопасность может быть гарантирована без ядерного оружия».
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«Единая Россия» в этом году проведет Единый день предварительного голосования партии 3 июня. Такое решение принял в четверг президиум Генерального совета «Единой России». «Решение о корректировке сроков предварительного голосования (с мая на июнь) принято с учетом избирательной кампании президента России», - пояснил на заседании замсекретаря Генсовета Виктор Селиверстов.
Окружные счетные комиссии должны быть сформированы не позднее 13 мая. «Дебаты проводятся в любые дни по решению оргкомитетов в нерабочее время с 13 апреля по 27 мая. Места голосования устанавливаются не позднее 13 мая, бюллетени должны быть изготовлены не позднее 27 мая», - уточнил Селиверстов.
В 2017 г. «Единая Россия» провела праймериз для выборов 10 сентября 28 мая. В предварительном голосовании приняли участие более 2200 кандидатов, как членов партии, так и беспартийных. По итогам праймериз определены кандидаты партии власти на выборы депутатов заксобраний шести регионов и 11 городских дум административных центров регионов.
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Шалинский городской суд Чечни арестовал на два месяца руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат арестованного Петр Заикин.
Ходатайство об аресте подал следователь. Титиев заключен под стражу до 9 марта, уточнил адвокат. По его словам, защита собирается обжаловать решение суда. Апелляция будет подана 12 января, передает «Интерфакс».
Информация о задержании Титиева появилась в СМИ 9 января. В тот же день в пресс-службе «Мемориала» подтвердили факт задержания. Позднее на сайте регионального управления МВД появились подробности о задержании. В автомобиле Титиева был найден пакет предположительно с наркотическим веществом. Титиев в день задержания был направлен на медицинское освидетельствование. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 228 Уголовного кодекса (хранение наркотиков в крупном размере).
Председатель совета «Мемориал» Александр Черкасов считает, что задержание Титиева связано с его профессиональной деятельностью, «которая вызывала неодобрение со стороны чеченских властей». Титиев не признает вину. Он написал заявление в управление Следственного комитета по Чеченской республике. Он утверждает, что пакет с наркотиками был подброшен под пассажирское сиденье его машины полицейским. «В четверг на заседании в суде Оюб подробно рассказал об обстоятельствах, которые свидетельствуют об отсутствии события преступления, а также о том, каким образом пакет с наркосодержащим веществом оказался в его машине», - пояснил адвокат.
Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов заявил 10 января, что СПЧ обратился к руководству МВД с просьбой провести проверку задержания Титиева и взять ситуацию на контроль. Федотов призвал СКР проверить информацию о возможном подбросе наркотиков правозащитнику.
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Министр транспорта России Максим Соколов рассказал журналистам о своем любимом виде транспорта, передает РИА «Новости».
По словам чиновника, летом и осенью он старается почти каждый день ездить на велосипеде.
«Велосипед», — ответил Соколов на вопрос о любимом виде транспорта. По его словам, добираться до работы в Минтранс на велосипеде он не пробовал, так как живет за МКАДом. «Я просто базируюсь за МКАДом, поэтому в Москве я не передвигался», — пояснил он.
Однако Соколов отметил, что многие из его коллег, в том числе заместители и директора департаментов, предпочитают добираться до работы не велосипеде. «Мы специально оборудовали во дворе Минтранса парковку для велосипедов. Коллеги с удовольствием этим пользуются», — добавил он.
По словам Соколова, он недавно катался на велосипеде в Екатеринбурге и Казани.
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Продажи автомобилей Volkswagen в России в 2017 г. достигли 89 600 автомобилей, что превышает показатель 2016 г. на 20,5%. Российский рынок авто в январе - ноябре вырос лишь на 11,7%.
По данным компании, самыми популярными автомобилями марки Volkswagen стали Polo (48 600) и Tiguan (27 700), которые производятся на калужском заводе «Фольксваген груп рус». «В декабре марка продемонстрировала лучший результат за 2017 год: клиентам передано 10 400 автомобилей, что соответствует росту на 36,6% по сравнению с 2016 г. (7600 автомобилей)», - отмечается в сообщении.
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Российский президент Владимир Путин заявил о нехватке в России квалифицированных специалистов рабочих профессий, передает «Интерфакс».
По его словам, на сегодняшний день грань между различными уровнями подготовки специалистов практически стирается. «У нас просто катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а хорошо подготовленных специалистов по рабочим профессиям», - рассказал президент на встрече со школьниками, чьи сочинения на тему «Россия, устремленная в будущее» были признаны лучшими.
Как отметил президент, существовавшая ранее система подготовки рабочих не востребована, необходимо ее обновление. На данный момент в стране разрабатывается большая система подготовки, сказал глава государства.
По мнению Путина, профессиональная подготовка рабочих должна происходить на постоянной основе, так как в мире постоянно появляются новые компетенции, новые знания и они «так быстро реализуются на практике, что, если мы не хотим отстать, мы всегда должны заниматься самоподготовкой и самообучением».
Россияне назвали cамые перспективные профессии в ближайшие 10 лет
Евгений Разумный / Ведомости
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследования на тему «Профессии: предпочтения и выбор россиян». По мнению опрошенных россиян, на первом месте рейтинга самых востребованных направлений рынка труда в ближайшие 7-10 лет будет высокотехнологичное производство, включая энергетику. Такого мнения придерживаются 33% респондентов
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Денис Абрамов / Ведомости
На втором месте рейтинга - профессии, связанные с IT-технологиями: «компьютерщик», программист, специалист по IT и проч. 26% опрошенных россиян назвали данные профессии самыми востребованными в будущем
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Сергей Портер / Ведомости
На третьем месте рейтинга профессии, связанные со здравоохранением и социальными услугами( медицинский работник, врач). За эту сферу проголосовали 24% опрошенных
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Андрей Гордеев / Ведомости
На четвертом месте рейтинга профессии, связанные со строительством. 17% россиян проголосовали за этот вариант
4/15
Андрей Гордеев / Ведомости
На пятом месте рейтинга самых востребованных направлений рынка труда в ближайшие 7-10 лет профессии в сфере образования – педагог, учитель, воспитатель. За этот вариант отдали голоса 17% россиян
5/15
Евгений Разумный / Ведомости
На шестом месте рейтинга профессии в сфере торговли: менеджер/управленец в сфере торговли, продавец, консультант, работник склада, кассир. За этот вариант проголосовали 14% респондентов
6/15
Андрей Гордеев / Ведомости
На седьмом месте рейтинга профессии сферы обслуживания (оказание услуг, общепит, отели, салоны красоты). 12% опрошенных отдали голоса за этот вариант
7/15
Денис Гришкин / Ведомости
На восьмом месте рейтинга оказались профессии, связанные с сельским, лесным, охотничьим хозяйством, рыбоводством и рыболовством (8% голосов)
8/15
Андрей Гордеев / Ведомости
На девятом месте рейтинга самых востребованных в будущем профессий военнослужащие (7% голосов)
9/15
Максим Стулов / Ведомости
Замыкают топ-10 самых востребованных в ближайшие 7-10 лет профессии, связанные с транспортом (водители, машинисты и проч.). 7% россиян отдали голоса за эту сферу
10/15
Максим Стулов / Ведомости
На 11-м месте рейтинга профессии из сферы госуправления. Работу в полиции, правоохранительных органах, пожарной охране считают востребованной в будущем 6% россиян
11/15
Сергей Венявский / Ведомости
На 12-м месте рейтинга профессии, связанные с наукой. Данный вид деятельности считают преспективным 6% респондентов
12/15
Евгений Разумный / Ведомости
На 13-м месте рейтинга самых востребованных профессий в ближайшие 7-10 лет вакансии финансовой сферы (работа в банке, страховании, кредитовании). За этот вариант проголосовали 6% опрошенных
13/15
Андрей Гордеев / Ведомости
На 14-м месте рейтинга профессии, связанные с юридическим делом. Работу юриста или нотариуса в будущем считают востребованной 5% россиян
14/15
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
На 15-м месте рейтинга профессии, связанные с госуправлением (чиновник, госслужащий, работник администрации района, города, области и т. п.). За этот вариант проголосовали 3% россиян
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Телеведущая Ксения Собчак, получившая разрешение Центризбиркома на сбор подписей для регистрации кандидатом в президенты на выборах 18 марта, сегодня ответила на многочисленные претензии в связи с тем, что она проводит это время вдали от России - на острове Бали. По ее словам, в Индонезии она занимается сбором средств на свою предвыборную кампанию.
«Как же мне надоели вбросы недоброжелателей, завистников и конкурентов! - написала Собчак в Instagram. - Никаких корпоративов я не веду, собираю деньги на кампанию, летая как угорелая туда-обратно по всему миру, - веду переговоры со спонсорами, контролирую сбор подписей и езжу по штабам. Не слушайте провокаторов и врунов. Надоели. С Путиным бы так боролись, как со мной».
Сообщение о том, что Собчак в разгар подписной кампании «отправилась на Бали на корпоратив», написал руководитель отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров. Фото с Собчак на мероприятии с участием группы «Иванушки», Сергея Шнурова и «Камеди-клаб» опубликовал музыкант Андрей Алексин. «Отличный сбор подписей», - отреагировал на это не допущенный до выборов оппозиционер Алексей Навальный. В своем Telegram Навальный процитировал пост сообщества «Протестная Москва» о том, что сборщиков подписей за Собчак могут обижать «ее левые халтуры во время президентской кампании».
На этой неделе Центризбирком опубликовал данные о размерах избирательных фондов каждого из кандидатов. Самовыдвиженец, действующий президент Владимир Путин уже собрал максимальные 400 млн руб., тогда как в фонде Собчак было 19,4 млн руб. Собчак неоднократно говорила, что намерена привлекать в избирательный фонд деньги от российского бизнеса, а не у Кремля. «$15 млн для крупного бизнесмена – небольшие деньги», - заявила она в октябре.
Поскольку Собчак идет кандидатом от партии («Гражданская инициатива»), ей нужно собрать не 300 000, а 100 000 подписей до 31 января. Оппозиционер Максим Кац оценивал стоимость сбора такого количества подписей в 70 млн руб.
Собчак в ЦИК
Максим Блинов / РИА Новости
Ксения Собчак, выдвинутая партией «Гражданская инициатива» кандидатом в президенты России, принесла в Центризбирком документы для подтверждения выдвижения, сообщил «Интерфакс»
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Решение о выдвижении Собчак было принято на съезде партии в субботу. Политсовет «Гражданской инициативы» единогласно поддержал ее кандидатуру
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Собчак, выступая на съезде, заявила, что идет в политику ради «правды и свободы»
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Член предвыборного штаба Собчак Антон Красовский
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Организацией региональных штабов и сбором подписей в штабе Собчак занимается руководитель проекта «Открытые выборы» Тимур Валеев. Штабы планируется открыть в 50 регионах
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Максим Блинов / РИА Новости
Согласно опросам «Левада-центра», электоральный рейтинг Собчак – 1%, согласно данным ВЦИОМа – 0,3%
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Министр транспорта Максим Соколов заявил, что технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта по строительству моста на Сахалин будет готово в январе этого года, передает ТАСС.
«Там будут все актуализированные данные, в том числе по финансам, - на том уровне проработки, на котором это позволяет сделать ТЭО», - сказал он.
По его словам, РЖД будет проблематично реализовать подобный масштабный проект без господдержки.
Ранее Соколов заявлял, что госкомпания займется проектированием транспортного перехода на Сахалин в текущем году. На эти цели уже заложены средства в размере 1 млрд руб. в инвестпрограмму-2018 РЖД. Соколов также утверждал, что транспортное соединение Сахалина с Японией «обсуждается на различного политического уровня встречах». В 2018 г. у Соколова запланирована встреча с профильным министром Японии.
В свою очередь первый вице-президент РЖД Александр Мишарин говорил, что транспортный переход согласно ТЭО будет в виде моста.
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Международный олимпийский комитет (МОК) согласился убрать бренд Bosco с формы своих сотрудников, написал RNS со ссылкой на основателя официального поставщика одежды для МОК Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович. «Да, все сделают именно так, как мы предложили. Bosco закрывается другими вышивками», - сказал Куснирович. Это будет специальный пэтч с буквами IOC.
По словам Куснировича, президент МОК Томас Бах согласился отменить и совместные мероприятия с Bosco. Сам Куснирович не поедет на Олимпиаду в Пхенчхане.
В конце декабря Куснирович рассказал, что попросил МОК убрать с формы лого своей компании после отстранения России от участия в Играх-2018. «Думаю, что в ближайшее время я выйду с предложением к МОК... о дезактивации наших прав... Даже такие красивые, нарядные олимпийские одежды, пусть они остаются, бренд Bosco – и то, что принадлежит нам... – я буду просить не активировать», – пояснил Куснирович.
Bosco выиграла тендер на поставки экипировки МОК в 2016 г. Куснирович уточнил, что Bosco di Ciliegi уже поставила комитету всю одежду к предстоящей Олимпиаде-2018.
Советские и российские спортсмены на церемониях открытия Олимпийских игр
Владимир Савостьянов / ТАСС
Летние Игры 1980 г. в Москве были первой в истории Олимпиадой на территории Восточной Европы и первыми Играми, проведенными в социалистической стране. Экипировка олимпийской делегации всегда проходила массу согласований, вплоть до партийного руководства. До 1980 г. спортивную форму разрабатывали в Общесоюзном Доме моделей, потом (до 1988 г.) - в Доме моделей спортивной одежды. Знаменосцем советской сборной стал баскетболист, олимпийский чемпион - 1972 Сергей Белов. Олимпийцев поприветствовали космонавты Леонид Попов и Валерий Рюмин, а всего в танцевальных и спортивных сюжетах церемонии открытия, длившейся около трех часов, участвовало свыше 16 000 спортсменов, самодеятельных и профессиональных артистов
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Валерий Зуфаров и Игорь Уткин / ТАСС
Летние Игры 1988 г. - последние, в которых участвовала сборная СССР, в том году советская делегация стала первой в медальном зачете, завоевав 132 медали, из них 55 — золотых. Знаменосцем сборной тогда был борец Александр Карелин, выигравший в Сеуле свое первое олимпийское золото. Форму для советских спортсменов шили в Югославии
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Александр Чумичев / ТАСС
В 1992 г. бывшие союзные республики (кроме Эстонии, Латвии и Литвы) участвовали в зимних и летних Олимпийских играх под олимпийским флагом и назывались «Объединенной командой», на церемониях награждения представителей Объединенной команды в командных видах спорта поднимался олимпийский флаг, в честь побед звучал олимпийский гимн
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Michel Lipchitz / AP
Первой после распада СССР Олимпиадой, в которой принимала участие сборная Российской Федерации, стали соревнования в Атланте в 1996 г., где знаменосцем сборной во второй раз оказался Александр Карелин. Авторские парадные коллекции для летних Игр-96 в Атланте создавал Валентин Юдашкин. В тот год блестяще выступили пловцы: Александр Попов, выигравший заплывы на 50 и 100 м вольным стилем, и Денис Панкратов, выигравший 100 и 200 м баттерфляем. Эти золотые награды до сих пор остаются последними для нашей страны в плавательном бассейне
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Павел Петров и Игорь Уткин / ТАСС
У каждой сборной есть одежда трех категорий: парадная, повседневная (ее олимпийцы носят в течение Игр в свободное время) и форма для соревнований. На каждой Олимпиаде у национальной сборной должна быть своя оригинальная экипировка, повторять форму из года в год по решению Международного олимпийского комитета запрещается. На Олимпийских играх 2000 г. в Сиднее россиян одевала итальянская компания Sarba Srl
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Laurent Rebours / AP
C 2002 г. эксклюзивным экипировщиком олимпийской и паралимпийской сборных России становится компания Bosco di Ciliegi, летнюю форму Bosco олимпийцы впервые продемонстрировали на соревнованиях 2004 г. в Афинах. Тогда спортсменов одели в белые костюмы в стилистике 30-х гг. Комплект парадной формы 2004 г. стал результатом сотрудничества Bosco di Ciliegi и итальянского дома моды Etro, уточняет сайт компании
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Kai Pfaffenbach / Reuters
При создании новой олимпийской коллекции для Олимпиады 2008 г. в Пекине дизайнеры Bosco работали с символами китайской культуры - например, цветочный узор, использованный на трех предыдущих олимпиадах, был заменен на стилизованную восьмерку из крыльев жар-птицы - этот орнамент украшал повседневную форму спортсменов. Парадная же форма олимпийцев была навеяна воспоминаниями о фестивале молодежи и студентов, который проходил в Москве в 1957 г.
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Damir Sagolj / Reuters
В 2012 г. в Лондоне знаменосцем сборной на церемонии открытия Олимпиады впервые в истории советского и российского спорта стала женщина — 25-летняя теннисистка Мария Шарапова. Парадную форму для олимпийской команды выполнили в колониальном стиле, это должно было напомнить об имперском прошлом Великобритании, уточняют в Bosco. Пиджаки-макинтоши, брюки с высокой талией, широкополые шляпы отсылают к 1948 г., когда Лондон стал первой после Второй мировой войны столицей Олимпиады
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Российский президент Владимир Путин подписал указ об основах госполитики в области защиты от ЧС. Документом предусмотрены меры по защите населения и территорий от ЧС. Указ вступил в силу 11 января. Срок его действия - до 2030 г. Копия документа размещена на официальном интернет-портале правовой информации.
«Постановляю утвердить прилагаемые Основы госполитики России в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 г.», - говорится в указе.
Президент поручил кабинету министров обеспечить реализацию данного указа.