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ФАС возбудила дело против строителя новой полосы «Шереметьево»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против компаний, сформировавших картель при строительстве взлетно-посадочных полос (ВПП) нескольких аэропортов, в том числе московского «Шереметьево».

«Вчера мы возбудили дело в отношении ПАО "Трансстроймеханизация" и ЗАО "Трест Камдорстрой". Это строительство взлетно-посадочных полос для аэропортов и строительство аэропортов. По нашим предварительным данным, доход картеля - свыше 25 млрд руб. Это порядка 6-7 аэропортов, которые попали в сферу рассмотрения. На сегодняшний день это крупнейшее дело в сфере строительства», - заявил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

«Трансстроймеханизация» входит в группу «Мостотрест», акционером которой был Игорь Ротенберг. В частности, она генподрядчик строительства ВВП-3 «Шереметьево».

Строить третью полосу для аэропорта решили в 2009 г. С 2012 г. этим занималось ЗАО «Инжтрансстрой» (до декабря 2014 г. входило в «Базовый элемент» Олега Дерипаски), с которым был заключен контракт стоимостью 22,4 млрд руб. В 2014 г. готовность объекта составляла 28%. В мае 2015 г. «Инжтрансстрой» приостановил строительство, в отношении компании была введена процедура наблюдения.

В 2015 г. правительство утвердило новым генподрядчиком «Трансстроймеханизацию», контракт с ней оценивался в 17,6 млрд руб. Но в конце 2016 г. аэропорту перестало хватать средств - на ВПП-3 понадобилось, по разным оценкам, от 5 до 13 млрд руб. В июне 2017 г. министр транспорта Максим Соколов заявлял, что дефицит средств на строительство объекта в 2018 г. составляет 7,5 млрд руб. В октябре 2017 г. «Трансстроймеханизация» получила очередной контракт на третью полосу на 3,2 млрд руб.

ФАС проверит также стройки аэропортов на Дальнем Востоке. «Помните, вице-премьер [Юрий] Трутнев объявил, куда пропали деньги на строительство дальневосточных аэропортов? Вот сейчас будем разбираться. Заодно и дальневосточные аэропорты посмотрим в рамках уже нашего возбужденного антимонопольного дела», - сказал Тенишев. В конце ноября Трутнев объявил пропавшими более половины средств, выделенных на развитие аэропортов ДФО еще в 2013 г. (64 млрд из 106 млрд руб.). По его словам, из-за долгих экспертиз «деньги перераспределились, аэропорты не были построены».

Как строится «Шереметьево»