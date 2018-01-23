РФПИ нашел иностранного строителя для четвертого участка ЦКАД
Основные параметры сделки по строительству четвертого участка центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) уже сформированы и сейчас финализируются, международный партнер, специализирующийся на инфраструктурном строительстве, найден, сообщил представитель РФПИ. О какой компании идет речь, пока не раскрывается, однако представитель РФПИ заверил, что «Автобан» и РФПИ готовы реализовывать проект.
Ранее «Автобан» сообщил, что финансовое закрытие должно состояться через два месяца. Источники «Ведомостей» сообщали, что в разное время в переговорах о вхождении в капитал проектной компании участвовали консорциум группы ВИС и итальянской компании Astaldi, турецкая компания Makyol, а также турецкая компания Renaissance Construction.