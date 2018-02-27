Авторов концепций застройки первых площадок по реновации назовут в апреле-мае
Итоги конкурса на концепции застройки экспериментальных площадок реновации в Москве подведут в апреле-мае, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, передает «РИА Новости».
«Имена победителей, надеюсь, станут известны в апреле-мае, заседания жюри по каждой площадке уже идут, а решение будет принято в течение двух месяцев после рассмотрения работ», – сказал Кузнецов.
По его словам, проекты получились очень интересными и разнообразными. К работе над экспериментальными площадками допущены 20 финалистов, которые были отобраны из 133 заявок, полученных из 19 стран: Франции, Японии, Германии, Малайзии, Великобритании, Испании и др.
Архитектурно-градостроительный конкурс на застройку экспериментальных площадок реновации начался в апреле 2017 г. Ранее Кузнецов заявлял, что итоги конкурса подведут в начале 2018 г., после того, как пройдет серия публичных презентаций проектов участников конкурса.