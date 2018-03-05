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Эксперты подсчитали число неликвидных квартир в новостройках Москвы

Доля нераспроданных квартир в жилых комплексах старой Москвы, сданных более трех лет назад, составляет 5,2% от общего количества квартир в продаже на сегодняшний день и четверть от сданного в эксплуатацию объема. Такие данные содержатся в исследовании компании «Метриум».

В данный момент на первичном рынке жилья в старых границах Москвы во всех сегментах представлено 90 жилых комплексов, целиком или частично сданных в эксплуатацию. На долю этих проектов приходится 20,6% всех квартир в столичных новостройках, находящихся в продаже.

Учитывая объемы «свежего» предложения и регулярный выход на рынок новых жилых комплексов, строящихся по современным стандартам, проекты, возведение которых началось пять и более лет назад, а разрешение на ввод в эксплуатацию было оформлено больше трех лет назад, постепенно переходят в разряд неликвидного продукта и могут никогда не найти покупателя, говорится в исследовании «Метриум».

Больше всего в зоне риска проектов бизнес-класса – 11 жилых комплексов. Так, в ЖК «Триколор» спустя два года после ввода в эксплуатацию доля непроданных квартир составляет 35,1%. А жилой комплекс «Донское подворье» можно назвать самым старым проектом на столичном рынке, в котором до сих пор не распродана четверть всех квартир, хотя разрешение на ввод в эксплуатацию было оформлено в 2009 г.

Второе место занимают элитные новостройки – здесь выявлено девять ЖК с большими объемами нераспроданных остатков. К примеру, в сданном в эксплуатацию в 2012 г. ЖК Novel House до сих пор находится в продаже ровно половина квартир. Еще один элитный проект, который явно испытывает трудности с реализацией, – «Клубный дом на Космодамианской». Здесь продажи стартовали уже после ввода в эксплуатацию в конце 2016 г. И до сих пор по объекту не было заключено ни одной сделки – на текущий момент на реализации находятся все 100% квартир.

В массовом сегменте эксперты «Метриум» обнаружили только два проекта-старожила с большими объемами нереализованного жилья. Так, в жилом комплексе «Загорье», сданном в эксплуатацию почти пять лет назад, продается 41,9% квартир (1100 лотов). По этому показателю данный проект является абсолютным лидером среди всех новостроек старой Москвы. Во втором ЖК – «На Циолковского» (введен в 2015 г.) – нераспроданными остаются 30,8% квартир.

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