В Басманном районе подобрали площадку под строительство дома для переселенцев
Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила площадку в Токмаковом переулке (Басманный район) для строительства жилого дома по реновации, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Участок занимает площадь в 0,24 га и сейчас свободен от застройки. Проект предполагает строительство жилого дома средней этажности суммарной площадью 4800 кв. м и высотой не более 20 м.
«Согласно проведенным расчетам, новое строительство не превысит максимальные параметры функциональной зоны и не противоречит требованиям Генерального плана города Москвы», – говорится в сообщении.
Программа реновации жилья была утверждена 1 августа 2017 г. и предусматривает расселение свыше 350 000 квартир. В настоящее время в программу включен 5171 дом. Первый дом, квартиры в котором предложили переселенцам, был введен в феврале на 5-й Парковой улице в Измайлове. В этом году начнется строительство 60 000–70 000 квартир по программе реновации.