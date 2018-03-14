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Эксперты зафиксировали обвал цен на дачи в Подмосковье

За год (с февраля 2017 г. по февраль 2018 г.) средняя стоимость дачи на вторичном рынке в Подмосковье упала на 39,5% и составляет 5,2 млн руб., подсчитали эксперты компании «Инком-недвижимость».

«Несмотря на то что мы видим снижение средней стоимости вторичных объектов, она по-прежнему не соответствует их качественным характеристикам. Если продавцы и меняют ценник, то, скорее, от ощущения безысходности. Куда более показательны здесь сроки экспозиции: за год они выросли примерно на два месяца, и теперь искать нового владельца для коттеджа, дачи или участка приходится в среднем по восемь месяцев», - говорит руководитель аналитического центра «Инком-недвижимость» Дмитрий Таганов.

«Отложенный спрос на готовые для проживания дома высок, – добавляет руководитель офиса «Сретенское» департамента загородной недвижимости «Инком-недвижимость» Антон Архипов. – Клиенты согласны платить за качественные объекты, куда можно сразу переехать жить, но проблема в том, что восемь из десяти лотов на загородной «вторичке» морально устарели и не соответствуют требованиям сегодняшних покупателей».

Невзирая на пессимистичные настроения, в феврале компания зафиксировала всплеск числа сделок с дачами на 23% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.