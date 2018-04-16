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Эксперты назвали мегаполисы мира с самыми высокими темпами роста цен на жилье

Больше всего жилая недвижимость в 2017 г. подорожала в столице Германии, городе Берлине – рост составил 20,5%. Такие данные приводятся в рейтинге Global Residential Cities Index, составленном компанией Knight Frank.

«Во всем мире темпы роста цен на жилье замедлились: по итогам прошлого года совокупный индекс составил в среднем 4,5%, годом ранее – 6,6%. Отмена фискальных стимулов, введение контроля над капиталом в Китае и переход многих стран к нормализации денежно-кредитной политики успокоили локальные рынки. В результате по итогам 2017 г. темпы роста цен на жилье свыше 20% были зафиксированы только в Берлине, а годом ранее – в 12 городах мира», – говорится в исследовании.

Москва и Петербург оказались во второй сотне городов по темпам роста цен: Санкт-Петербург занял в рейтинге 107-е место с годовым темпом роста цен в размере 1,2%, Москва – 119-е место с показателем 0,2%. При этом в 2016 г. Москва находилась на последнем, 150-м месте рейтинга с падением цен на жилье на 15%. Санкт-Петербург, напротив, занимал 83-ю строчку с ростом цен в размере 4,5%.

В 2017 г. ввиду большого объема предложения и, как результат, высокой конкуренции девелоперы были вынуждены выводить на рынок новые проекты по более низким ценам, говорится в сообщении. В 2017 г. выход новых объектов по привлекательным ценам был нивелирован ростом цен в уже реализуемых и наиболее успешных объектах. За 2017 г. на рынок столицы вышло 170 новых корпусов в 57 новых объектах, а также 34 новых корпуса в уже реализуемых проектах.

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