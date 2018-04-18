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Мэрия рассказала о масштабах благоустройства улиц Москвы в этом году

В Москве в текущем году продолжатся работы по благоустройству улиц. Столичные власти намерены привести в порядок еще несколько улиц и переулков, рассказал журналистам заммэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков, передает «РИА Новости».

За предыдущие четыре года в городе отремонтировали и благоустроили примерно 320 площадей и улиц, осталось завершить работы по нескольким объектам, в этом году они будут закончены, отметил Бирюков.

«Это улица 1905 года, это маленький переулочек от Ленинского проспекта, чтобы было удобно пройти в Парк Горького, это улицы и переулочки, примыкающие к Спасоглинищевскому переулку, это несколько переулков и улиц в Кадашах», - сказал заммэра.

По его словам, будут завершены работы на Лесной улице, планируется привести в порядок около 35 га территории, прилегающей к ВДНХ.

По ряду адресов ведутся работы, приуроченные к чемпионату мира по футболу. В частности, проводятся мероприятия в Хамовниках для обеспечения прохода болельщиков к стадиону, добавил чиновник.

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