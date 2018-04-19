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Иностранцы начали арендовать элитные особняки на Рублевке на период ЧМ-2018

В апреле иностранцы заключили несколько сделок по аренде дорогостоящих загородных домов в районе Рублево-Успенского шоссе с бюджетами $70 000-150 000 в месяц на период проведения чемпионата мира по футболу, сообщила компания Knight Frank.

Арендованые дома имеют площадь в 2000 кв. м и расположены на участках земли в 1 га. Срок аренды – июнь - июль 2018 г.

По словам заместителя директора департамента элитной жилой недвижимости компании Knight Frank Олега Михайлика, арендаторы планируют приехать в Москву делегациями – с семьями, прислугой, а в городе предложения по аренде элитного жилья крупной площади нет.

В материалах компании отмечается, что, как правило, собственники супердорогих домов стоимостью от $30 млн не готовы заключать краткосрочные договоры аренды. Однако при росте цены в 1,5–2 раза от среднерыночной часть владельцев согласились сдать дома в аренду на период проведения чемпионата мира.

На текущий момент на элитном загородном рынке под аренду выставлено 388 элитных домов. В основном это коттеджи, построенные 5–10 лет назад. Стоимость аренды колеблется от $5000 до $100 000. Основной объем предложения сконцентрирован на двух направлениях – Новорижском и Рублево-Успенском шоссе.