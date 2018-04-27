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Минстрой сообщил о значительном снижении жалоб от граждан жилищным инспекторам

Число обращений в органы Госжилнадзора в России уменьшилось на 50% за год, заявил заместитель руководителя Минстроя Андрей Чибис на Всероссийском совещании с руководителями органов государственного жилищного надзора.

«У нас на 50% уменьшилось количество обращений, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством», — сказал он, уточнив, что речь идет о показателях 2017 г.

В 2017 г. ГЖИ было рассмотрено 1,65 млн обращений от жителей. Из них половина связана с нормами законодательства.

«У нас много субъектов, которые добиваются результата. 80% всех проверочных мероприятий региональных Госжилинспекций устраняются», — добавил замминистра.