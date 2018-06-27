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Торговцы заняли почти все пустующие площади в столичном стрит-ритейле перед ЧМ-2018

На фоне чемпионата мира по футболу вакантность в сегменте стрит-ритейла в Москве снизилась до 4,8% по итогам первого полугодия 2018 г. Это минимальный показатель за последние 4 года, подсчитали эксперты компании Colliers International.

По прогнозам компании, низкий уровень вакантности в сегменте стрит-ритейла на фоне проведения ЧМ по футболу сохранится как минимум до конца года.

Снижение уровня вакантности и сокращение числа свободных помещений под общепит и ритейл сказывается на динамике ставок аренды, говорит руководитель департамента стрит-ритейла по России Colliers International Екатерина Подлесных.

«Несмотря на то что технически границы диапазонов ставок на ряде улиц снизились, это не свидетельствует о понижательном тренде, а лишь сигнализирует о том, что на рынке ощущается нехватка качественных помещений и сейчас доступны лишь менее ликвидные помещения, сдаваемые по меньшим ставкам. К примеру, в прошлом году на ул. Рождественка состоялись ряд сделок по ставкам 200 000 -230 000 руб. /кв. м/год, что делало ее одной из самых дорогих улиц Москвы. Однако отсутствие подобных помещений на рынке сейчас не делает эту улицу более дешевой», - говорит Подлесных.

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