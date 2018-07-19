Новости
Недвижимость
Новости

Цены предложения на подмосковные дачи почти вчетверо превышают цены спроса

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Стоимость пригодной для проживания дачи в Подмосковье начинается примерно от 250 000 руб. – за такие деньги можно найти участок на расстоянии 100-150 км от МКАД с небольшим домом. Такие данные приводятся в исследовании компании «Инком-недвижимость».

«Чаще всего самые бюджетные варианты – это щитовые домики в возрасте тридцати и более лет, с газом в баллонах и удобствами на улице, – рассказывает руководитель аналитического центра "Инком-недвижимость" Дмитрий Таганов. – Размеры таких участков не превышают 4-6 соток, иногда на них растут старые плодовые деревья, иногда – просто бурьян».

Средняя стоимость дачи на вторичном рынке загородного жилья Подмосковья сегодня достигает 3,8 млн руб., при этом у 80% объектов цены завышены на 30-40% и более. Покупатели же в основном стараются уложиться в бюджет до 1 млн руб. По данным экспертов компании, найти дачу в таком ценовом диапазоне можно даже в радиусе 50 км от столицы, хотя это нелегко. Скорей всего, подходящий объект отыщется где-нибудь на востоке и юге области, поскольку традиционно север и запад считаются более престижными и дорогими направлениями.

Средний метраж дачного участка в настоящий момент составляет 10 соток, метраж дома – 105 кв. м. «Но традиционные “шесть соток” по-прежнему здравствуют, поскольку большой участок требует серьезного ухода».

Политика
Новости

СМИ узнали об установлении личностей отравителей Скрипалей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Британская полиция установила конкретных виновных в отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок» бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Об этом сообщает ITV, а также Press Association со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

«Следователи полагают, что при помощи системы видеонаблюдения они идентифицировали подозреваемых, которые совершили нападение с использованием «Новичка», — рассказал собеседник Press Association. Британская полиция сопоставила полученную информацию с данными людей, которые въезжали в страну в период совершения отравления. По их мнению, атаку на экс-сотрудника ГРУ и его дочь совершили граждане России.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на британские и американские источники, написала, что, скорее всего, ответственность за отравление Скрипаля лежит на Главном разведывательном управлении (ГРУ), где он работал. Издание напоминало, что Скрипаль, прослуживший в ГРУ 15 лет, также являлся информатором британской разведки MI6. В России он был арестован в 2004 г., признал себя виновным в шпионаже и провел в заключении шесть из 13 лет. В 2010 г. Скрипаль был освобожден в рамках обмена шпионами с США. 

Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта. Их удалось спасти. Британские власти обвинили в отравлении Россию. Российские власти причастность к инциденту отрицают.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

  • Главное
  • Популярное
Недвижимость
Новости

Квартиры в новостройках новой Москвы подорожали на 13,4% за полгода

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Число новостроек в новой Москве снизилось на 24,8% по итогам первого полугодия, а средняя их стоимость выросла на 7,7% за кв. м, подсчитали эксперты компании «Метриум групп». Значительное падение предложения эксперты компании объясняют высокой покупательской активностью, поскольку девелоперы продолжали активно выводить в продажу как новые проекты (их вышло два), так и новые корпуса в уже реализуемых проектах (38 корпусов). Для сравнения: за аналогичный период 2017 г. в экспозицию был выведен один жилой комплекс и 16 корпусов.

Всего по итогам полугодия в границах новой Москвы продавалось около 8400 квартир площадью 451 900 кв. м в 36 строящихся комплексах.

Более половины всех квартир в этом году продавались на этапе монтажа этажей – 58,8% (+22% п. п.). Доля квартир в корпусах на начальном этапе строительства сократилась и составила 21,6% (-11,1% п. п.). Лоты в домах на стадии отделочных работ и в уже введенных в эксплуатацию зданиях заняли 14,4% (-1,4 п. п.) и 5,2% (-9,5 п. п.) соответственно.

К июню 2018 г. средняя стоимость «квадрата» жилья на присоединенных территориях составила 107 120 руб., увеличившись за полугодие на 7,7%. Причиной роста цен стало их повышение в нескольких проектах и структурное изменение предложения.

Средняя стоимость квартиры прибавила 13,4% и составила 5,8 млн руб. Цены росли во всех категория жилья. Больше всего подорожали студии - на 19,6% до 3,1 млн руб. На 10,1% поднялись цены на «однушки» - до 4,5 млн руб. Рост стоимости двухкомнатных квартир составил 7,3% до 6,2 млн руб., трехкомнатных – до 8,8 млн руб. (+2,2%).

Финансы
Новости

Слухи о затонувшем золоте вызвали колебания акций компаний Южной Кореи

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Новости о затонувшем у побережья Южной Кореи корабле, перевозившем золото на $132,5 млрд, вызвали странные колебания акций нескольких крупных южнокорейских компаний, пишет Bloomberg.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что южнокорейские поисковики компании Shinil Group обнаружили в море недалеко от берегов Южной Кореи крейсер Российского императорского флота «Дмитрий Донской». По слухам, на борту корабля, затонувшего 113 лет назад, находилось 200 т золота, пишет издание.

Не совсем ясно почему, но несколько южнокорейских акций отреагировали на это сообщение, пишет Bloomberg. Так, по данным агентства, бумаги Jeil Steel Manufacturing Co. в ходе торгов на Kosdaq выросли на 30% во вторник, когда появилось сообщение об обнаружении затонувшего корабля. В среду акции компании растеряли почти половину этого подъема. Акции Dongwon Systems Corp., входящие в индекс Kospi 200, подорожали на 19% при открытии в среду, а завершили день снижением на 12%. Пресс-служба Jeil Steel в среду заявила, что компания «не имеет никакого отношения к делам, связанным с сокровищами затонувших кораблей». Dongwon не стала комментировать колебания акций.

Служба финансового надзора Южной Кореи в среду после закрытия рынков выпустила предупреждение, в котором призвала инвесторов быть осторожными при покупке акций, связанных с бизнесом по поиску потерпевших крушение судов, без подтверждения данных.

Океанский броненосный крейсер «Дмитрий Донской» был спущен на воду 18 августа 1883 г. В 1904 г. вошел в состав 2-й Тихоокеанской эскадры Российского императорского флота, которая участвовала в войне с Японией. Корабль затонул утром 16 мая 1905 г. По слухам, в его трюмах было спрятано золото, принадлежавшее 2-й Тихоокеанской эскадре.

Как цвета влияют на поведение инвесторов

Бизнес
Новости

Власти запретят называть сделанный не по ГОСТу сыр «российским»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минпромторг предложил запретить производителям называть продукты закрепленными по ГОСТам названиями, если они не соответствуют требованиям этих стандартов, сообщает РБК со ссылкой на источник в Минпромторге. Соответствующую инициативу министерство в ближайшее время вынесет на общественное обсуждение.

Автором инициативы наряду с министерством выступает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пресс-службе ведомства подтвердила изданию, что соответствующие поправки будут введены в ФЗ-162 «О стандартизации». Росстандарт рассчитывает, что это позволит сократить долю «легального фальсификата» на рынке — продуктов, замаскированных под товары с традиционными названиями.

Роскачество ранее отмечало, что на полках магазинов есть внешне идентичные товары с одинаковым наименованиями, которые отличаются по составу в зависимости от того, выпущены они по ГОСТу или согласно техническим условиям производителя (ТУ). Так, несколько производителей шпрот в масле и молочного шоколада «двумя спасительными буквами ТУ» фактически «избавили себя от необходимости соответствовать параметрам качества», отмечало ведомство.

Подобная ситуация сложилась на рынке сыров, указывало Роскачество. Лишь 7 из 30 продуктов с ГОСТированным названием «российский» содержали указание на соответствие продукта ГОСТу — остальные производители выпускали «российский сыр» по ТУ. Однако по составу, рецептурам и вкусовым характеристикам сыр по ТУ не соответствовал традиционному сыру сорта «российский», напоминает издание.

Оказывается, можно: продукты, избежавшие санкций

Политика
Новости

Госдума отказалась убирать из повестки заседания законопроект о пенсионной реформе

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Депутатам КПРФ и «Справедливой России» не удалось убедить Госдуму отказаться от рассмотрения в первом чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста. Представители КПРФ и «Справедливой России» выступили с такой инициативой в самом начале заседания. Они назвали законопроект антиконституционными, а один из выступавших представителей КПРФ предложил дождаться реакции президента Владимира Путина на реформу.

По итогам голосования идею КПРФ и «Справедливой России» поддержали 123 депутата, это менее четверти от их общего числа. «Надо любой вопрос рассматривать, голову в песок не засовывать», – прокомментировал идею бойкота пенсионной реформы спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В четверг, 19 июня, Госдума планирует в первом чтении обсудить правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 г., а для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г.

Политика
Новости

Путин наградил орденами жену Усманова и отца Мантурова

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством II степени» главного тренера российской сборной по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову. Награда присвоена ей с формулировкой «за выдающийся вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу». Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Винер-Усманова – президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и супруга миллиардера Алишера Усманова. Его состояние Forbes оценивает в $12,5 млрд, он занимает 10-е место в списке богатейших роcсийских бизнесменов.

Кроме того, согласно указу, орденом Александра Невского награжден зампред правления организации «Национальный центр опеки наследия» Валентин Мантуров. РБК ранее называл его отцом министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством I степени» с формулировкой «за выдающиеся заслуги в развитии Российской государственности и совершенствовании судебной системы».

Награды также получили несколько деятелей культуры – «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства». В частности, певец Леонид Агутин получил орден Дружбы, актер Сергей Маковецкий – орден «За заслуги перед Отечеством IV степени», композитор Эдуард Артемьев – орден Александра Невского.

Политика
Новости

Следователь рассказал о попытках уничтожить улики по делу «Зимней вишни»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший руководитель главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов пытался уничтожить улики по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя Следственного комитета России (СКР) в суде. Мамонтов в рамках этого дела обвиняется в халатности и растрате.

«Установлены попытки скрыть и уничтожить информацию. В частности, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. Кроме того, выявлены несоответствия действительности сведений об описании пожара», - уточнил представитель следствия. Он попросил суд продлить арест фигуранта до 25 сентября.

В результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который произошел 25 марта, погибли 60 человек, среди них - дети. В рамках расследования арестованы 11 человек. Под стражей находятся технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, руководитель кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова и другие.

Фигуранты дела обвиняются в причинении смерти по неосторожности, нарушении правил пожарной безопасности, халатности и растрате. Мамонтов в начале июня был освобожден от должности главы кемеровского МЧС указом президента.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

Политика
Новости

Правительство разработает правила для совместных путешествий на машинах

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство начало разрабатывать правила совместных поездок на автомобиле, при которых пассажиры компенсируют часть расходов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо аппарата правительства в Минтранс.

По данным издания, вице-премьер Максим Акимов поручил министерству создать рабочую группу, которая займется «урегулированием правоотношений при совместных поездках с компенсацией пассажирами части расходов водителей (карпулинг, или райдшеринг)». С инициативой выступил французский интернет-сервис BlaBlaCar. Ранее компания столкнулась в России с угрозой блокировки из-за обвинений прокуратуры в нелегальных перевозках.

Аналогичное предложение исходило также из Минтранса, уточняет газета. Представитель Акимова Алия Самигуллина подтвердила «Коммерсанту», что при Министерстве транспорта появится соответствующая рабочая группа. Состоять она будет, предположительно, из представителей властей, общественных организаций и участников рынка.

Компания BlaBlaCar была создана в 2006 г. в Париже. Сервис позволяет водителям найти себе попутчиков для совместной поездки. На российский рынок компания вышла в феврале 2014 г. В сентябре 2017 г. Тимашевский районный суд Краснодарского края признал информацию на ее сайте запрещенной к распространению в России.

Причиной стало то, что с помощью ресурса осуществляются «перевозки пассажиров и багажа легковым автомобилем (такси) на коммерческой основе и не имеющими на данную деятельность разрешения». После решения суда сайт сервиса должны были заблокировать. Но в декабре того же года Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции о запрете сервиса.

Автономные электромобили и осмелевшие китайцы на Франкфуртском автосалоне

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Новатэк» запустит вторую очередь «Ямал СПГ» раньше запланированного срока

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вторая линия завода по производству сжиженного газа «Ямал СПГ» будет запущена в начале августа 2018 г., сообщил предправления «Новатэка» Леонид Михельсон. Его слова передал ТАСС.

«Ямал СПГ» мы с партнерами реализуем с опережением графика, мы ожидаем запуск второй очереди уже в первой декаде августа и в начале следующего года запустим проект на полную мощность», - сказал Михельсон. Ранее планировалось, что вторая очередь завода будет пущена в сентябре-октябре.

Четвертая линия будет построена в конце 2019 г. или начале 2020 г., говорил ранее Михельсон. Он также отмечал, что итоговая мощность «Ямал СПГ» может быть существенно выше заявленных 16,5 млн т сжиженного природного газа в год.

«Ямал СПГ» (50,1% – у «Новатэка», по 20% – у французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% – у Silk Road Fund) – первый завод «Новатэка» по сжижению газа. Стоимость проекта – $27 млрд. Производство на первой технологической линии завода началось 5 декабря 2017 г.

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»

Экономика
Новости

СМИ сообщили об утвержденном Силуановым плане борьбы с санкциями

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минфин подготовил план мероприятий по снижению влияния иностранных санкций на российскую экономику, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. По данным издания, он был одобрен в начале июля на совещании у первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова.

План призван систематизировать антисанкционное законодательство и нормативные акты. Документ не размещался в открытом доступе, однако значительная часть перечисленных в нем мер уже официально объявлена.

В правительстве до конца июля должна появиться рабочая группа по противодействию санкциям, пишет газета. Сам Минфин получит полномочия по разработке таких мер в финансовой сфере и вместе с Минпромторгом и Минэкономразвития будет изучать целесообразность введения утилизационного сбора на иностранную продукцию, аналоги которой есть в России. А ФАС и Минэкономразвития предстоит изучить целесообразность правки законодательства «для снижения зависимости экономики РФ от иностранных патентообладателей».

Перечень ответных мер включает пять тематических блоков и 17 пунктов. Первый блок касается внешнеэкономической деятельности. Он предусматривает разработку к августу плана по снижению использования доллара во внешнеторговых сделках в пользу расчетов «преимущественно в национальных валютах». Также частью плана является освобождение попавших под санкции лиц от штрафов за невозврат валютной экспортной выручки (такой законопроект уже принят во втором чтении).

Второй блок плана посвящен доступу подсанкционных компаний на внутренний финансовый рынок: в июле Минфин и ЦБ должны будут доложить рабочей группе о том, как обеспечить в России свободный оборот ценных бумаг подсанкционных эмитентов.

Еще один блок касается антимонопольного законодательства, он призван ограничить «недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных государств» и включает в себя возможность ограничений импорта. Работа должна быть завершена к сентябрю, а ситуация с импортом - отслеживаться ежеквартально.

Кроме того, правительство намерено систематизировать меры по ограничению доступа к информации о компаниях, рискующих подпасть под санкции: к августу поправить банковское законодательство, к сентябрю - расширить право правительства выбирать, какую именно информацию оно может закрывать.

План также включает в себя создание специальных административных районов в Калининграде и Приморье (законопроект о российских офшорах принят Думой в первом чтении).

Отдельно Минфин должен подготовить проект «ответных» санкций против Украины, включая возможность «блокирования активов и запрета вывода капитала» для списка украинских физлиц.

Кто попал под новые санкции США

Бизнес
Новости

Чемезов анонсировал создание русского Airbus в рамках «Ростеха»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Ключевые предприятия российской авиационной отрасли будут объединены в один концерн на базе «Ростеха». Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова. Эти предприятия «будут работать вместе как большой концерн по примеру Airbus», уточнил Чемезов.

Перспективу включения в концерн «Объединенной авиастроительной корпорации» Чемезов рассчитывает обсудить в ближайшее время с президентом России Владимиром Путиным. «В концерн могут войти не только ОАК и «Вертолеты России», но и предприятия, производящие агрегаты, комплектующие для авиации. Это и ОДК, и КРЭТ, и «Технодинамика», — уточнил Чемезов. При создании концерна речь будет идти не о структурной, а о технологической интеграции. «В кооперацию войдут юридически самостоятельные предприятия», — сказал он.

Один из сценариев предполагал объединение ОАК с «Вертолетами России», но от него пришлось отказаться. При юридическом объединении миноритарные акционеры обеих компаний имели бы право потребовать выкупить их акции, на что, по оценке Чемезова, могло бы уйти $400-500 млн. Консорциуму Российского фонда прямых инвестиций и арабских инвесторов принадлежит 12% акций «Вертолетов России». Частным акционерам принадлежит также около 4% ОАК.

Авиационный кластер в «Ростехе» был создан в 2015 г. Его индустриальным директором является экс-министр обороны Анатолий Сердюков. Крупнейшие компании кластера – «Вертолеты России», «Технодинамика», Объединенная двигателестроительная корпорация и корпорация «Радиоэлектронные технологии». Совокупная выручка кластера за 2016 г. составила 534,7 млрд руб. ОАК включает в себя 30 производителей самолетов, в том числе SSJ и МС-21. За 2016 г. выручка составила 50,8 млрд руб.

Читать ещё
Preloader more
Фото