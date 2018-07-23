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Жителей в Южном Бутове начали переселять по программе реновации

Москвичи из Южного Бутова начали переселение по программе реновации. Первыми стали жильцы трех трехэтажных домов на Краснолиманской улице. Об этом говорится на официальном портале столичной мэрии.

За шесть дней больше половины из них согласились на переезд. Они получат квартиры в двух домах на Изюмской улице. Старые и новые дома находятся недалеко друг от друга.

«За шесть дней новые квартиры в ЮЗАО посмотрели больше 80 семей из трех отселяемых домов. В центре информирования специалисты департамента городского имущества приняли от жильцов 51 заявление с согласием на переселение, а также документы для подготовки и заключения договоров на предоставление равнозначных квартир. У остальных жителей еще есть время обдумать предлагаемые варианты. При желании москвичи уже в июле смогут получить ключи от квартир в новых домах», – сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман (цитата по сайту мэрии).

В сообщении мэрии указывается, что все переселенцы по реновации могут получить бесплатную помощь при переезде. Бригаду грузчиков и транспорт предоставят всем, кто оставит заявку в центре информирования по переселению. Он находится в том же доме, куда участнику программы предстоит переселиться, или по соседству с ним.

Процесс переселения жителей из домов, вошедших в программу реновации, стартовал в феврале этого года в Восточном округе.

Как выглядит первый дом для переселенцев по реновации