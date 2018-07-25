Минстрой назвал сроки принятия механизма банковского сопровождения застройщиков

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В ближайшие дни выйдет постановление кабинета министров России, уточняющее схему банковского сопровождения долевого строительства жилья, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.
«Мы ждем этого документа, как горячего пирожка, ведь именно здесь возникает основная часть вопросов от застройщиков», — сказал Якушев.
Вопрос банковского сопровождения вызвал наиболее жесткую дискуссию между девелоперами и представителями банковской сферы.
«Банки толкуют этот закон по-своему и, например, предлагают полное сопровождение девелоперам, которые проходят по усеченному варианту сопровождения», — добавил министр.
Как сообщалось, с июля вводятся дополнительные требования к застройщикам жилья, касающиеся, прежде всего, размера собственных средств и обязательного банковского сопровождения. Закон вводит обязанность по раскрытию информации о составе и структуре учредителей застройщика, раскрытия взаимосвязи между ними, о физлицах, которые прямо или косвенно вправе распоряжаться как минимум 5% голосующих акций. Эта информация должна передаваться в создаваемую единую информационную систему жилищного строительства (наш.дом.рф).
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Власти Москвы ожидают более $18 млрд частных инвестиций в строительство транспортных пересадочных узлов в Москве, сообщил рководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин.
«Большой амбициозной программой является строительство транспортных пересадочных узлов, мы планируем построить их более 250, сто проектов уже одобрено, это огромный потенциал для развития недвижимости. Мы считаем, что объем инвестиций составит около $18 млрд в эти проекты», — сказал Черемин в среду в рамках VI Международного форума представителей иностранных и зарубежных русскоязычных СМИ «It's Time for Moscow».
Согласно материалам, к 2020 г. в столице планируется ввод 255 транспортных узлов, благодаря чему на прилегающих территориях может появиться более чем 14,5 млн кв. м недвижимости.
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Семнадцать регионов России не имеют обманутых дольщиков, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Он добавил, что в каких-то регионах принимались законы по переходу на бюджетное финансирование, где-то проблемы обманутых дольщиков решались при помощи выделения федеральной земли.
В дальнейшем опыт тех регионов, которые решили эту проблему, будет тиражироваться, заверил министр.
Как ранее сообщал Якушев, по данным региональных реестров, на 1 апреля в 69 субъектах России насчитывалось почти 34 000 пострадавших граждан в 842 проблемных объектах. По оценке Генпрокуратуры, всего на конец I квартала в России насчитывалось до 40 000 обманутых дольщиков.
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К концу 2023 г. протяженность линий столичной подземки составит около 555 км, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
«В ближайшие годы основным направлением для метростроителей станет Большая кольцевая линия. Полностью ее ввод в эксплуатацию планируется в 2023 г. – это 70 км линий и 31 станция», – рассказал Бочкарев в интервью «Интерфакс-недвижимости».
Он отметил, что сейчас ведется планировка, проектирование и строительство нескольких десятков станций метро.
«Параллельно началась актуализация всей программы развития сети метрополитена с учетом перспективного строительства до 2027 г. В данный момент понятно, что акцент будет сделан на развитии метро в новой Москве», – добавил Бочкарев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Большая кольцевая линия метро будет самой длинной в мире. «Когда мы ее достроим, она станет самой протяженной кольцевой линией: 69 км у нас против 57 км в Пекине», – говорил Собянин.
На БКЛ разместится 31 станция с 19 пересадками. Замкнуть кольцо планируется в 2022-2023 гг.
Чем удивили первые станции Большой кольцевой линии метро
Андрей Гордеев / Ведомости
На этой неделе в Москве запущен первый участок Большой кольцевой линии метро (БКЛ). В нем пять станций общей протяженностью 10,5 км. Предполагается, что по завершении строительства (намечено на 2022 г.) длина кольца составит 69 км и будет включать 31 станцию. Таким образом, БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего «чемпиона» среди подземных колец - Кольцевую линию метро в Пекине (57 км). На фото: станция «Деловой центр»
1/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Первая станция участка - «Деловой центр» (на фото). Неглубокая (22,5 м) трехпролетная станция. Колонны и потолок облицованы металлом, пешеходные галереи над путями - стеклом. Расположена на территории «Москва-Сити». Имеет переходы на станции «Выставочная» Филёвской линии и «Деловой центр» Солнцевской линии, которая была закрыта 24 февраля на неопределенный срок. Причина в том, что из-за соединения БКЛ с Солнцевской линией возможность оборота поездов на старой
станции «Деловой центр» пропала, потому что пришлось бы пускать
поезда в одном тоннеле во встречном направлении
2/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Станция «Шелепиха» (на фото) тоже не глубокая - 26 м. Располагается на Шелепихинском шоссе. Имеются выходы к станции «Шелепиха» МЦК и железнодорожной платформе Тестовская Смоленского направления. По сути, является продолжением Солнцевской (желтой) линии, хотя ободок под буквой «М» на крыше входного вестибюля говорит, что станция принадлежит «бирюзовой» БКЛ
3/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Цвет отделки станций БКЛ по задумке архитекторов должен повторять цвет радиальной линии метро, на которую можно пересесть. На «Шелепихе» (на фото) этот цвет - желтый. Кстати, построена станция по типовому проекту, разработанному под руководством главного архитектора «Метрогипротранса» Николая Шумакова
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Андрей Гордеев / Ведомости
Глубина станции «Хорошевская» (на фото) 28 м. Она находится на Хорошевском шоссе между ул. Куусинена и 4-й Магистральной. Имеет переход на станцию «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии метро, выход к станции «Хорошево» МЦК и к перехватывающей парковке
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Андрей Гордеев / Ведомости
Колонны и часть путевых стен станции облицованы фиолетовым мрамором, по цвету Таганско-Краснопресненской линии, на которую можно пересесть. Пол и стены отделаны светло-серыми гранитом и мрамором
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Андрей Гордеев / Ведомости
Потолок изготовлен из белых светоотражающих материалов. Весь дизайн станции выполнен в стиле авангард - в духе творчества конструктивистов
7/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Так выглядит вход в вестибюль «Хорошевской». Станция имеет два подземных вестибюля. Восточный украшен композициями в духе работ Казимира Малевича и его последователей. Западный выполнен в стиле конструктивистов
8/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Станция ЦСКА, пожалуй, самая зрелищная. Расположена под территорией парка «Ходынское поле». Выходы ведут к центральному входу в парк, Дворцу спорта «Мегаспорт» и стадиону «ВЭБ Арена» (арена ФК ЦСКА). Элементы оформления выполнены в цветах символики этого клуба - синем и красном
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Андрей Гордеев / Ведомости
Решение о строительстве станции на Ходынском поле было принято в 2008 г., и открыться она должна была в 2015 г. Но этому помешало большое количество грунтовых вод, с которыми столкнулись рабочие в ходе строительства. Нынешнее название станции - «ЦСКА» - утвердили лишь в апреле 2016 г., после того как 8072 болельщика обратились с соответствующей просьбой к мэру Москвы Сергею Собянину
10/18
Андрей Гордеев / Ведомости
В оформлении станции использованы 4 бронзовые скульптуры, созданные студией военных художников имени М. Б. Грекова. У каждой скульптуры есть свой прообраз. Например, прообразом скульптуры хоккеиста стал Денис Денисов
11/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Но в жизни скульптуры запомнятся по видам спорта: футболист, лыжник, баскетболист и хоккеист. Все фигуры установлены на высоких постаментах. Общая высота каждой скульптуры - около 5 м, но они в глаза не бросаются, так как выполнены в темных тонах
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Андрей Гордеев / Ведомости
Потолок станции расписан декоративными изображениями, посвященными различным видам спорта
13/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Кроме скульптур «ЦСКА» имеет и необычную конструкцию эскалаторов, которые, в отличие от привычных эскалаторов на старых станциях, не имеют широкого расстояния между собой. По старым нормам здесь поместились бы только три эскалатора, а так их четыре. Также впервые в московском метро эскалаторы расположены по аналогии с торговыми центрами: на старых станциях при пересадке или выходе пассажиры пользуются коридорами. Здесь же три эскалатора расположены в едином стакане с промежуточным площадками
14/18
Андрей Гордеев / Ведомости
В первые дни работы на станции наблюдалось большое количество болельщиков ЦСКА с соответствующей символикой. Предполагается, что ввод в эксплуатацию станции «ЦСКА» разгрузит станции «Полежаевская», «Сокол» и «Аэропорт»
15/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Станция «Петровский парк» (глубина 15 м) находится на Ленинградском проспекте около стадиона «Динамо» («ВТБ-Арена») и Петровского парка. Расположена вблизи станции «Динамо» Замоскворецкой линии метро. В дальнейшем эти две станции соединит подземный переход. Сейчас он закрыт (на фото). В настоящее время пересадка осуществляется через выход на поверхность. Новая поездка при этом не снимается, если пассажир успеет перейти в течение получаса
16/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Как и на других станциях БКЛ, в оформлении «Петровского парка» использованы металл и мрамор. Отличие - в цвете. Зеленоватый цвет выбран по цвету Замоскворецкой линии, на которую отсюда пересадка. Сотрудники говорят, что металлические колонны на станции установлены не ради дизайна - это специальные вытяжки, которые могут удалять со станции дым
17/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Власти ожидают, что новые станции БКЛ снизят нагрузку на существующие линии метро, прежде всего на Кольцевую линию. Ожидаемый пассажиропоток составит более 1 млн человек в сутки. На фото станция «Петровский парк»
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В ходе кампании по президентским выборам Центризбирком предотвратил масштабную фальсификацию результатов голосования, аннулировав более 450 000 заявлений избирателей Санкт-Петербурга о голосовании по месту пребывания за пределами региона. Об этом заявила председатель Центризбирком Элла Памфилова, объясняя причины, по которым комиссия сочла необходимым рекомендовать на должность председателя петербургской избирательной комиссии главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу Виктора Миненко. Работа комиссии нуждается в серьезном реформировании и для оздоровления обстановки необходима помощь извне, подчеркнула Памфилова. Она призналась, что при поиске кандидата, который способен справиться со сложившейся «экстремальной ситуацией», обратилась за помощью к полпреду президента в СЗФО Александу Беглову.
Накануне семь членов избиркома Санкт-Петербурга обратились к председателю ЦИК с просьбой проконсультироваться с ними перед принятием решения о новом председателе. Авторы обращения дали понять, что их не устраивает кандидатура Миненко, которого на прошлой неделе ЦИК рекомендовал к назначению в качестве члена избиркома с перспективой выдвижения на председательский пост. Прежний председатель избиркома Виктор Панкевич сложил полномочия 29 июня. Зампред комиссии Алла Егорова по видеоконференцсвязи на заседании ЦИК в среду пояснила, что обращение было принято по инициативе политических партий.
«Мы могли не прислушаться к мнению политических партий о необходимости провести совещание, - сказала она. - Санкт- Петербург - непростой город, город демократических традиций, и, конечно же, различные мнения о кандидатуре председателя». На протяжении последних шести лет, пожаловалась Егорова, руководство избиркома было авторитарным, поэтому этот вопрос так волнует представителей партий.
В ответ Памфилова дала понять, что обсуждать Центризбиркому нечего и не с кем: к работе комиссии были серьезные вопросы после «разбора полетов» по итогам парламентской кампании и, по-хорошему, уже тогда многим ее членам следовало подать заявления об отставке. «У вас там сложилась параллельная система выборов», - возмущалась Памфилова. По ее словам, городская комиссия ничего не сделала для того, чтобы предотвратить злоупотребления, всячески саботировала усилия, предпринятые в этом направлении Центризбиркомом, а, возможно, и сама стала их участником. «Чашу терпения», по словам председателя ЦИК, переполнила попытка массовой фальсификации результатов голосования, предпринятая с использованием системы «Мобильный избиратель», когда около 450 000 жителей региона были на основании фальсифицированных заявлений «перенаправлены» в другие регионы, в том числе такие экзотические, как Дагестан или Ингушетия. «Кто у вас там такой умный?» - недоумевала Памфилова. По ее словам, усилиями ЦИК фальсификации удалось предотвратить, а фальшивые заявления были аннулированы.
«Ваше право, голосуйте, как считаете нужным. Никакой другой кандидатуры предложено не будет. Не проголосуете - дальше будем вести разговор по итогам», - многозначительно завершила Памфилова свое выступление, пообещав Миненко поддержку со стороны ЦИК.
По закону, Центризбирком предлагает кандидатуру на должность председателя комиссии, а члены комиссии могут утвердить или отклонить ее тайным голосованием, решение должно быть принято большинством голосов от списочного состава комиссии. Их в петербургской комиссии 14, то есть для того чтобы утвердить кандидатуру председателя, нужно восемь голосов. Это означает, что кандидатуру Миненко невозможно будет утвердить, если его не поддержит хотя бы один из членов комиссии, подписавших обращение к Памфиловой.
Как Владимир Путин голосовал на выборах президента
Alexander Zemlianichenko / AP
Владимир Путин, исполняющий обязанности президента России, голосует на досрочных выборах главы государства 26 марта 2000 г. Путин одержал победу в первом туре
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Alexander Zemlianichenko / AP
На выборах президента в 2004 г. за пост главы государства боролись шесть кандидатов. Путин принимал участие в выборах как самовыдвиженец и снова победил
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Denis Sinyakov / Reuters
В 2008 г. за пост президента боролись четыре кандидата. По Конституции Путин не имел права баллотироваться на третий срок. Президентом страны был избран Дмитрий Медведев
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Ivan Sekretarev / AP
В марте 2012 г. президент впервые избирался сроком на шесть лет. Им стал Путин
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Евгений Разумный / Ведомости
18 марта 2018 г. Владимир Путин идет на четвертый срок
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К сентябрю этого года в Минстрой РФ планируется представить поправки в законодательство, усиливающие полномочия региональных органов власти в сфере контроля за долевым строительством жилья, заявил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Александр Плутник.
«Сегодня у региональных органов, контролирующих строительство жилья, недостаточно полномочий. В связи с этим мы намерены к сентябрю представить в Минстрой необходимые поправки в законодательство», — сказал Плутник на всероссийском совещании «Новеллы законодательства о долевом строительстве».
По его мнению, это позволит улучшить ситуацию в регионах в сфере долевого строительства, а также ускорит меры реагирования к проблемным застройщикам.
Он также добавил, что контролирующим органам необходимо дать возможность проверять финансовые операции застройщиков.
«Надо создать правовую возможность для контролирующих органов более глубоко погружаться в финансовые операции застройщиков. На этот пробел надо обратить внимание», — отметил Плутник.
Ранее на этом же совещании руководитель Минстроя Владимир Якушев также заявил о необходимости дополнительных корректировок нового закона о долевом строительстве жилья. «Возможно, мы обнаружим пробелы, которые надо будет доурегулировать в осеннюю сессию приказами Минстроя или постановлением правительства России», — сказал Якушев.
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Бывший гендиректор автомобильного концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионне умер на 67-м году жизни в больнице в Цюрихе после осложнений в результате операции на плече, сообщает Bloomberg.
Маркионне руководил концерном 14 лет. Об его экстренной отставке по состоянию здоровья было объявлено в эту субботу. Новым гендиректором компании стал Майк Мэнли, прежде руководивший в итало-американском концерне маркой Jeep.
Маркионне возглавил Fiat в 2004 г. и спас итальянскую компанию от банкротства. В 2009 г. он объединил ее с банкротящимся американским концерном Chrysler. В результате долги компании сократились до минимума. Маркионне также выделил в отдельную компанию производителя спортивных автомобилей Ferrari и провел ее IPO. Теперь Ferrari стоит почти $35 млрд (оценка при IPO – $10 млрд), то есть почти столько же, сколько вся FCA. С конца июня 2018 г. Маркионне не появлялся на публике из-за перенесенной операции на плече.
Мэнли, которому сейчас 54 года, станет первым иностранцем во главе Fiat. Он начал работать в DaimlerChrysler в 2000 г., в последние годы руководил Jeep, одной из самых продаваемых и прибыльных марок автоконцерна. Мэнли также занимался развитием марки пикапов Ram, также очень успешной в концерне.
Американская марка Jeep, входящая в автомобилестроительную группу Fiat Chrysler Automobiles (FCA), показала первые изображения нового поколения (JL) внедорожника Wrangler
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Jeep
Предыдущее поколение JK (на фото) впускается с 2007 г. и давно ожидает обновления. Тем не менее Wrangler является редкой моделью автомобиля, продажи которого продолжают расти спустя пять лет производства: в 2007 г. компания продала в США около 120 000 внедорожников, в 2015 г. - 202 700 штук, в 2016 г. - 191 800 штук
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Jeep
У нового Wrangler (на фото) появятся десятки новых вариаций кузова по количеству дверей (они традиционно съемные), типу крыши и конструкции лобового стекла, сообщила компания. Для пуристов предусмотрен механизм быстрого откидывания лобового стекла (сейчас для этого нужны инструменты, демонтаж рычагов стеклоочистителей и верхних перекладин крыши)
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Jeep
Машина мало изменилась внешне по сравнению с предыдущим поколением JK (на фото). Компания не хочет распугать многочисленных поклонников модели, культовой не только на родине в США, но и во всем мире. FCA рассчитывает продавать по 355 000 Wrangler в год за счет роста его глобальных продаж, передает USA Today
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Jeep
Новое поколение (на фото) будет оснащено передовыми системами безопасности и комфорта. Модель будет представлена на автосалоне в Лос-Анджелесе в конце ноября 2017 г., сообщила компания
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Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) сообщила об отмене своего выступления на рок-фестивале «Нашествие». «Извиняюсь перед всеми, кто рассчитывал увидеть меня в этом году на “Нашествии”, но мое выступление отменяется. Простите, что я не предупредила вас раньше, всем мира», – написала Монеточка «В контакте». Причину она не уточнила.
Ранее выступать на «Нашествии-2018» отказались группы «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы» и «Йорш». В качестве причины они назвали сотрудничество фестиваля с Министерством обороны. «Там где музыка – нет места оружию», – написала группа «Пошлая Молли».
Минобороны сотрудничает с «Нашествием» с 2013 г. Ведомство представляет на фестивале военную технику, проводит акции патриотического характера и организует пункт записи на контрактную службу в армии. В 2015 г. из-за Минобороны от участия в «Нашествии» отказалась группа «Машина времени». Ее лидер Андрей Макаревич заявил, что у него «нет желания петь песни на фоне танков».
Группы «Элизиум» и «Порнофильмы» отметили, что два месяца назад организаторы фестиваля сообщили о прекращении сотрудничества с Минобороны. «Сегодня вместе с извинениями от организаторов пришла другая информация – Министерство обороны все же в деле, с зоной техники и пунктом отбора в армию», – сообщила группа «Элизиум» во вторник.
«Нашествие» – крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом, который проводится с 1999 г. В 2017 г. «Нашествие» посетили около 200 000 человек, говорится на сайте фестиваля. С 2009 г. «Нашествие» проводится в одном и том же месте – в селе Большое Завидово в Тверской области. В 2018 г. фестиваль пройдет с 3 по 5 августа.
По данным организаторов «Нашествия», в этом году на фестивале выступят около 150 групп. Согласно информации на сайте фестиваля, участие подтвердили «Сплин», Сергей Шнуров, «Алиса», «Ночные снайперы», «Пикник», «Мельница», «Ария», Noize MC и другие исполнители и группы.
Технологии
Новости
Конгресс США затормозил разработку закона о новых санкциях против России
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Республиканцы, контролирующие конгресс США, приостановили попытки продвинуть законопроект о новых жестких санкциях в отношении России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Нерешительность обусловлена страхом навредить компаниям в США.
По данным агентства, американские Сенат и Палата представителей тщательно взвешивают свой ответ на возможные попытки российской стороны вмешаться в ноябрьские выборы в конгресс. Reuters отмечает, что в прошлом году решения о санкциях против России, КНД и Ирана были «стремительными».
Группа сенаторов от обеих партий во главе с республиканцем Марко Рубио и демократом Крисом Ван Холленом продвигают законопроект о новых санкциях против России, если Москва попытается вмешаться в какие-либо выборы в США. Документ ранее поддержали высокопоставленные конгрессмены, но неясно, как скоро его смогут одобрить комитеты. Агентство поясняет, что с 27 июля членов Палаты представителей ждет пятинедельный перерыв, затем, в августе, - недельный перерыв в работе Сената. Такие «каникулы», как считают источники, могут свести на нет попытки помешать российской стороне вмешаться в выборы в США.
Ранее республиканцы и демократы раскритиковали президента США Дональда Трампа за то, что он не обвинил российского коллегу Владимира Путина во вмешательстве в президентские выборы 2016 г., напоминает Reuters. Россия все обвинения в свой адрес отрицает.
Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США
Демократы из комитета конгресса США по разведке опубликовали подборку рекламы в Facebook, которую, как они считают, заказало российское Агентство интернет-исследований («фабрика троллей»). По их мнению, реклама работала на обострение противоречий в США перед президентскими выборами 2016 г. Опубликовано порядка 3 500 рекламных объявлений - мы приводим небольшую, но репрезентативную выборку. Картинка: «Ставь лайк, если считаешь, что лжец не должен стать президентом». Пост: критика Хиллари Клинтон. Переходов: 3. Потрачено средств*: 13 руб. *Здесь и далее данные конгресса США
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Картинка: Лозунг кампании Клинтон и скриншот из мультфильма Family Guy. Пост: «Вас не тошнит от людей, которые говорят «Готовы к Хилари»? Потому что меня они бесят каждый день». Переходов: 0. Потрачено средств: 0 руб.
2/29
Картинка: Сжигание логотипа кампании Клинтон. Пост: «Присоединяйтесь к #HillaryClintonForPrison2016. Пришлите фото (можно с таким лого, надпись на стене, что угодно)».
Таргетинг: пользователи, которым нравится Берни Сандерс [соперник Клинтон на праймериз]. Переходов: 54.
Потрачено средств: 3032 руб.
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Картинка: «Судья в Новом Орлеане постановил выпустить 7 убийц и насильников... когда тысячи черных братьев томятся в тюрьме за мелкие нарушения». Пост: «Каждый год система бросает в тюрьму тысячи афроамериканцев. Что не так с нашей страной?» Переходов: 73. Потрачено средств: 100 руб.
4/29
Картинка: «Нет друзей? Просто обрежь хлеб в форме руки, и, когда он выпрыгнет из тостера, будет похоже на «дай пять». Пост: «Вот это горячее приветствие!» Переходов: 59. Потрачено средств: 100 руб.
5/29
Картинка: «Я не против твоего богатства, я против того, что ты покупаешь мое правительство». Пост: «Именно. Я тоже против использования твоего богатства для выборов политиков, которые потом своими законами позволят тебе уйти от налогов». Переходов: 209. Потрачено средств: 473,65 руб.
6/29
Картинка: «Настоящие патриоты защищают общие права. Присоединяйся!» Пост: «Будь с народом, а не с правительством! Выходи на митинг в Атланте в воскресенье!» Таргетинг: Атланта. Переходов: 0. Потрачено средств: 10 руб.
7/29
Картинка: Фейк о статуе Свободы. Пост: «Оригинальная статуя Свободы, подаренная США, была статуей... «чернокожей женщины», - Urban Intellectuals [группа по противодействию стереотипам против чернокожих]». Переходов: 145. Потрачено средств: 138,16 руб.
8/29
Картинка: «Где ты видишь себя через 10 лет». Пост: «Я эволюционирую в кота». Переходов: 42. Потрачено средств: 100 руб.
9/29
Картинка: «Всех этих людей задержали по одному обвинению, но фото в газетах разные». Пост: «Неудивительно, что в белых парней не стреляют при аресте». Переходов: 2. Потрачено средств: 4 руб.
10/29
Пост: «Когда тебя просят задержаться на работе». Картинка: Начальник: «Надеюсь, с тобой все хорошо и ты все равно придешь в 9 утра, верно?» Переходов: 94. Потрачено средств: 89,47 руб.
11/29
Картинка: «Выходи на патриотический марш!» Таргетинг: Атланта, пользователи, заинтересованные в «Независимость» или «Патриотизм». Потрачено средств: 53 руб. Заявили о готовности выйти (всего в группе): 22 человека.
12/29
Картинка: Чернокожие подростки-заключенные в начале ХХ в. Пост: «Неблагополучные. Убитые. Измученные. Преследуемые полицией. Говорят и ищут правду». Переходов: 715. Потрачено средств: 200 руб.
13/29
Картинка: «Если хочешь спасти Америку, ты с нами»! Пост: «Закроем границу, пока не поздно! Ставь лайк и присоединяйся!» Переходов: 0. Потрачено средств: 1 руб.
14/29
Картинка: Клинтон против Сандерса. Пост: «Давайте узнаем, кого мы поддерживаем больше… Лайк за Клинтон, комментарий - за Берни». Таргетинг: пользователи, которые имеют отношение к «Объединенным мусульманам Америки». Показов: 5. Переходов: 4. Потрачено средств: 3,01 руб.
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Картинка: «Когда лег спать и слышишь странный шум внизу, но это хорошо, потому что если тебя убьют, не нужно будет выплачивать студенческий кредит». Пост: "Про сон - это точно!" Переходов: 856. Потрачено средств: 540,50 руб.
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Картинка: «Митинг против Бейонсе» [использовала в выступлении эстетику боевиков "Черных пантер"]. Пост: "Скажи нет хаосу! Instagram США против расизма!" Переходов: 0. Потрачено средств: 1,51 руб.
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Картинка: «Наставник и друг Хиллари, сенатор Роберт Берд. Бывший лидер «Ку-Клукс-Клана». Пост: «Либеральные СМИ пытались раздуть историю о поддержке Трампа «Ку-Клукс-Кланом»... но почему-то забыли о связях Хиллари Клинтон». Таргетинг: Люди с интересами «Патриотизм», друзья людей с интересами «Патриотизм». Переходов: 334. Потрачено средств: 352 руб.
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Картинка: «Вот какого худи надо бояться... А не такого». Пост: «Присоединяйся к нам, чтобы узнать больше! Почему белый колпак и пропаганда белого превосходства не запрещены в Америке?» Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 95. Потрачено средств: 1796 руб.
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Картинка: Сторонник независимости Техаса на фоне его флага. Пост: «Техас - свободное и независимое государство». Конституция Техаса, 1876 г. Таргетинг: Техас, интересующиеся «Независимостью» и «Патриотизмом». Переходов: 347. Потрачено средств: 500 руб.
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Картинка: «Бейдж - там, где сердце». Пост: "Тем, кто говорит, что полицейские не нужны, не нужны ваша безопасность и уверенность!" Таргетинг: Пользователи с интересами "Полиция" или "Безопасность". Переходов: 135. Потрачено средств: 3950 руб.
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Картинка: «Рядовой техасец после закона об открытом ношении оружия». Пост: «Полгода открытого ношения оружия в Техасе: о проблемах не сообщается». Таргетинг: Техас, интересующиеся "Независимостью" и "Патриотизмом". Переходов: 658. Потрачено средств: 500 руб.
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Картинка: Сан-Франциско 1966 / Сан-Франциско 2016. Пост: Ничего не изменилось! Сотни американцев протестовали в Сан-Франциско после убийства полицией #MarioWoods в прошлом месяце. Таргетинг: Сан-Франциско. Переходов: 149. Потрачено средств: 6916 руб.
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Картинка: «Они никогда нас не любили». Пост: «Правительство продолжает относиться к нам как к рабам». Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 65. Потрачено средств: 1797 руб.
24/29
Картинка: «Америка - единственная страна, где иммигранты зовут иммигрантов иммигрантами». Пост: "Мы все иммигранты и беженцы... Если не ты сам, то твой отец или дед прибыли на таком корабле!" Таргетинг: Люди и друзья людей с интересом в группе «Объединенные мусульмане Америки». Переходов: 52. Потрачено средств: 200 руб.
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Картинка: «Крутейшая инвалидка, что я когда-либо видел». Пост: Похожа на мышку Apple. Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Buzz Feed или r9GAG. Переходов: 246. Потрачено средств: 100 руб.
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Картинка: «Остановим всех захватчиков!» Пост: «Ставь «лайк», если против нелегальной иммиграции! Новости и аналитика! Stop A.I.» Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Сирией, Республиканской партией или политикой. Переходов: 11. Потрачено средств: 61 руб.
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Картинка: «Мусульмане - не террористы». Пост: "Все знают, что ислам против террора, но не все верят! <...> Америка, перестань оскорблять мирных граждан, мы не заслуживаем такого отношения!" Таргетинг: Пользователи, интересовавшиеся Islam in the United States или Allah Akbr. Переходов: 53. Потрачено средств: 3587 руб.
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Картинка: «Культура насилия». Пост: Коран 4:89 об убийстве отступивших от истинной веры. «Эта сура - свидетельство того, как беженцы из Сирии уважают нашу культуру». Таргетинг: Пользователи, которым нравится Stop A.I. Переходов: 166. Потрачено средств: 200 руб.
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Заволжский районный суд Ярославля арестовал на два месяца трех сотрудников исправительной колонии №1 (ИК-1) Сергея Драчева, Максима Яблокова и Сергея Ефремова, подозреваемых в избиении осужденного, передает ТАСС.
Яблоков написал явку с повинной и попросил о досудебном соглашении. Драчев и Ефремов также признали свою вину. Всего по делу о пытках заключенного ярославской колонии проходят шесть фигурантов.
В минувшую пятницу «Новая газета» опубликовала видео жестокого избиения сотрудниками ИК-1 осужденного Евгения Макарова. По данным издания, инцидент произошел еще 29 июня 2017 г. Видео было снято уже после того, как в апреле 2017 г. Макаров пожаловался в Следственный комитет (СК), прокуратуру и ФСИН на пытки. Тогда обращение Макарова результатов не принесло.
После обнародования видео СК возбудил уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия». 17 сотрудников колонии, идентифицированных на видео, были отстранены от работы.
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Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко. Он обвиняется в публичных призывах к терактам на территории Москвы и Таганрога (ч. 2 ст. 205.2 УК).
Гриценко инкриминируются два эпизода. Впервые он, по версии следствия, выступил с публичным призывом к теракту на территории России «путем подрыва железнодорожных поездов» 16 июля 2014 г. в эфире телерадиокомпании «Студия 1+1». Второй раз – 2 июля 2017 г. в эфире канала «112 Украина». Оба эпизода объединены в одно производство.
Гриценко занимал должность министра обороны Украины в трех правительства подряд. Он был назначен на эту должность при премьере Юлии Тимошенко в феврале 2005 г. В сентябре того же года правительство Тимошенко было отправлено в отставку, но Гриценко предложили остаться на посту министра обороны при премьере Юрии Еханурове. Гриценко сохранил свой пост и в правительстве Виктора Януковича.
Политик покинул должность министра обороны в 2007 г., став депутатом Верховной рады VI созыва от блока «Наша Украина – народная самооборона». В Раде VII созыва Гриценко представлял партию «Батькивщина».
Сейчас Гриценко возглавляет партию «Гражданская позиция». Он участвовал в выборах президента Украины в 2010 и 2014 гг.