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Застройщики Москвы продолжают получать рекордное число разрешений на продажу квартир

Москомстройинвест выдал в июле текущего года 42 заключения о соответствии (ЗОС) застройщика и проектной декларации требованиям федерального закона о долевом строительстве 214-ФЗ. Об этом говорится на сайте ведомства.

По словам председателя комитета Константина Тимофеева, за аналогичный период 2017 г. ведомство одобрило 11 заключений.

Тимофеев отметил, что все разрешения на строительство по выданным в июле ЗОС получены застройщиками до вступления в силу поправок в 214-ФЗ.

Всего с начала года в комитет поступило 316 заявлений на получение ЗОС, по 171 из них выдано положительное заключение. Отклоненные заявки направляются застройщику на доработку. После внесения необходимых корректировок застройщик может снова подать документы на получение ЗОС.

Согласно 214-ФЗ с 1 января 2017 г. застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС, поскольку без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия (ДДУ). В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест.