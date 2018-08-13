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Эксперты назвали российские города с наибольшим количеством торговых площадей

По итогам первого полугодия 2018 г. среди городов-миллионников больше всего торговых площадей на 1000 жителей было построено в Екатеринбурге (671 кв. м) и Самаре (616 кв. м), говорится в исследовании компании Knight Frank.

По этому показателю оба города опередили Москву (502 кв. м) и Санкт-Петербург (528 кв. м). Среди региональных городов-миллионников в Екатеринбурге самая высокая среднемесячная заработная плата, что является одним из ключевых показателей для развития торговых центров, поясняют эксперты Knight Frank.

В целом в 15 городах России с населением более 1 млн человек объем торговых площадей за последние пять лет (с первого полугодия 2013 г. по первое полугодие 2018 г.) вырос на 55% и составил 16 млн кв. м. При этом на долю Москвы и Санкт-Петербурга приходится 57% от этого количества.

Активнее всего торговые центры строились в Уфе. Здесь за последние пять лет объем площадей качественных магазинов вырос в 2,3 раза – с 223 000 до 519 000 кв. м. Также более чем в два раза выросла площадь магазинов в Перми (рост на 122% до 262 000 кв. м), Екатеринбурге (рост на 121% до 999 000 кв. м) и Нижнем Новгороде (рост на 106% до 660 000 кв. м). Любопытно, что в абсолютных значениях Пермь все еще находится на последнем месте среди российских городов-миллионников: здесь на 1000 жителей приходится всего 250 кв. м. Эксперты компании объясняют это тем, что прежняя администрация Перми долгие годы не поддерживала какие-либо проекты коммерческой недвижимости ни со стороны местных, ни со стороны федеральных девелоперов. Смена власти повлекла изменение политики города и на данный момент Пермь является одним из самых привлекательных с точки зрения развития ритейла субъектов РФ.

Наименьшее увеличение объема торговых площадей за последние пять лет произошло в Казани – на 31 кв. м, или 9%, до 357 кв. м на 1000 жителей. При этом долгие годы Казань была лидером по обеспеченности торговыми площадями на 1000 жителей. Сейчас потенциал рынка в этом городе исчерпан, в ближайшие годы там будет происходить качественное улучшение текущего предложения, считают эксперты.