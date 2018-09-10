Недвижимость

Новости

Эксперты зафиксировали рост инвестиционных сделок с жильем в Москве

Падение курса рубля и снижение ставок по банковским вкладам вернули на рынок вторичного жилья Москвы «консервативных частных инвесторов», покупающих квартиры с целью сбережения средств, говорится в исследовании компании «Инком-недвижимость».

Эксперты компании отмечают, что в настоящее время частными инвесторами являются 12% всех покупателей вторичных квартир в Москве. В то же время за предыдущие два года (с 2015 по 2017 г.) компанией не было зафиксировано ни одной сделки в инвестиционных и «сберегательных» целях – все покупки совершались только по необходимости.

«Сегодня условный обладатель нескольких миллионов рублей понимает: он может положить свои сбережения на годовой депозит и получить чуть больше 5% либо приобрести квартиру, сдать ее и иметь 5–7% прибыли в год», – говорит директор департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости» Сергей Шлома.

По данным компании, самый востребованный объект у покупателей, приобретающих жилплощадь в сберегательных целях, – однокомнатная квартира пониженного и среднего классов комфортности рядом с метро. При этом премиальное и элитное жилье не рассматривается под арендный бизнес, как это было в 2014 г.

На конец августа средняя цена предложения на московском вторичном рынке жилья в долларовом эквиваленте составила $2651 за 1 кв. м, снизившись относительно конца июля на 7,9%, подсчитали эксперты компании.