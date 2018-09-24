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Голикова назвала сумму выданной россиянам льготной ипотеки в этом году

С начала года банки выдали льготных ипотечных кредитов по ставке 6% на 2 млрд руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера по социальным вопросам Татьяну Голикову.

Всего, по словам Голиковой, на начало сентября было выдано 868 льготных ипотечных кредитов. Она также отметила, что в бюджете на 2018 г. на льготную ипотеку заложено 5,9 млрд руб. и «пока нет необходимости дополнительного финансирования». В 2019 г. эта цифра увеличится до 9,2 млрд руб., а к 2020 г. – до 11,5 млрд руб.

Решение о возможном продлении программы будет принято после анализа ее эффективности – будет проводиться оценка влияния мер на определяющие показатели. «А определяющими здесь являются увеличение суммарного коэффициента рождаемости, достижение естественного прироста населения», – сказала вице-премьер в интервью «РИА Новости».

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2017 г. объявил о запуске специальной программы ипотечного кредитования под 6%. Она была запущена почти год назад – в ноябре 2017 г. о программе объявил президент. Программа действует для семей, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. рождается второй или третий ребенок. Утвержденный правительством РФ лимит бюджетных средств на выдачу кредитов составил 600 млрд руб.

Ранее госкомпания «Дом.рф» сообщила, что за 8 месяцев текущего года в России всего было выдано до 920 000 ипотечных кредитов на сумму 1,8 трлн руб. Это в 1,5 раза больше, чем за 8 месяцев 2017 г. в количественном выражении и в 1,65 раза – в денежном. В июле средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки достигла 9,09%.