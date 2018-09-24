Подконтрольный Ротенбергу «Мостотрест» построит мост в Москве за 3,7 млрд рублей

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Volvo прекратила сборку грузовиков в Иране из-за санкций США

Шведский автопроизводитель Volvo перестал собирать грузовики в Иране из-за американских санкций. Об этом Reuters сообщил официальный представитель компании Фредрик Иварссон.

По его словам, Volvo больше не может получать плату за детали, которые она транспортирует в Иран. «Со всеми этими санкциями и всем, что США ввели [против Ирана], в Иране не работает банковская система. Мы не получаем плату. Так что теперь у нас нет никакого бизнеса [в Иране]», — отметил Иварссон.

Санкции США против Ирана были отменены администрацией президента Барака Обамы. Это было частью сделки по иранской ядерной программе. Однако в мае 2018 г. Дональд Трамп объявил о выходе США из этой сделки и восстановлении санкций. В начале августа ограничительные меры вновь вступили в силу. Первый этап санкций касался, в частности, автомобильного сектора Ирана.

До того как санкции были восстановлены, Volvo заявлял о планах сделать Иран главным экспортным хабом на рынки Персидского залива и Северной Африки.

Евросоюз принял закон для защиты от влияния санкций на свои компании, но, как отмечает Reuters, банки из-за санкций не способны проводить операции с Ираном. Это связано с тем, что США могут закрывать доступ к американской финансовой системе для тех, кто проводит подобные транзакции.