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Недвижимость
Новости

Власти Москвы опубликовали список самостроя под снос

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Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы опубликовала список объектов самовольного строительства, подлежащих сносу. В перечень вошли 27 объектов, среди которых строения и помещения, арендуемые под рестораны быстрого питания и магазины. В сообщении отмечается, что по данным постройкам имеются вступившие в силу решения суда.

Согласно судебным решениям владельцы незаконных построек обязаны демонтировать их и освободить земельные участки. За добровольный демонтаж объектов предусмотрена компенсация. Если владельцы откажутся ликвидировать объекты добровольно, то самострой демонтируют принудительно, а расходы за выполненные работы будут взысканы с владельца.

Власти Москвы начали массовый снос самостроя в феврале 2016 г. Первыми были ликвидированы 104 объекта, включая торговый центр «Пирамида» у станции метро «Пушкинская», торговый центр «Альбатрос» у метро «Щелковская» и торговые ряды у станций «Чистые пруды», «Кропоткинская», «Арбатская» и «Улица 1905 года».

Летом 2016 г. московские власти начали вторую волну сноса самостроя. Тогда были демонтированы еще 107 объектов. Позже в столице было проведено еще три этапа сноса самостроя.

Невезучие ларьки

Политика
Новости

Минпромторг прокомментировал сообщения о драке футболистов с чиновниками

Ведомости
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Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин пострадали в результате инцидента в центре Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили утром в одном из кафе в центре Москвы чиновника Минпромторга. Источник «Интерфакса» уточнял, что «в кафе на Арбате, предположительно, между футболистами Кокориным, Мамаевым и чиновником федерального ведомства возник словесный конфликт, в ходе которого спортсмены словесно оскорбили госслужащего и ударили его по лицу».

В Минпромторге отмечают, что в настоящий момент Пак и Гайсин находятся в медицинских учреждениях, по факту случившегося пострадавшие обратились с заявлением в полицию.

В пресс-службе столичного главка полиции ТАСС сообщили, что полицейские устанавливают участников конфликта с российскими футболистами в московском кафе. «По факту конфликта, произошедшего в одном из кафе Москвы, сотрудники полиции проводят проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и участники инцидента», – указали в пресс-службе. 

Самые успешные футбольные клубы чемпионата мира в России

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Политика
Новости

Кончаловский поддержал государственную альтернативу премии «Золотая маска»

Ведомости
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Режиссер Андрей Кончаловский выступил за создание государственной театральной премии, которая могла бы стать альтернативой «Золотой маске». Слова режиссера приводит пресс-служба Минкультуры.

«Золотая маска» не является государственной премией, и мне кажется, что должна также существовать отдельная театральная премия – государственная. Она чрезвычайно важна по причине того, что сегодня театр в России – самый живой во всей Европе», – сказал Кончаловский. Он подчеркнул, что российский зритель «заслуживает поддержки театрального искусства».

«Кроме того, на мой взгляд, решения "Золотой маски" иногда носят очень односторонний характер, поддерживающий достаточно сомнительную эстетику. Также думаю, что "Золотая маска" не уделяла достаточного внимания русскому театру не в пределах Садового кольца, а в пределах Российской Федерации. А театр там важен, зрителю в регионах это необходимо гораздо больше, чем в Москве, где больше полсотни театров», – резюмировал режиссёр.

Ранее стало известно о выходе Минкультуры из числа организаторов «Золотой маски». Ведомство объяснило это тем, что фактически не влияет на принятие каких-либо решений относительно премии. В министерстве уточнили, что это решение призвано закрепить независимый статус премии.

Технологии
Новости

Facebook представил свои первые гаджеты

Ведомости
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Крупнейшая в мире социальная сеть сегодня представила свой первый физический гаджет — это домашний совмещенный контентно-управляющий хаб и дисплей для видеосвязи Portal.

«Facebook хочет, чтобы вы поставили в дом новое устройство для видеочатов с камерами, отслеживающими движение. Смелая заявка от компании, погрязшей в скандалах с утечками личных данных. Однако Facebook, кажется, сделала все, чтобы ее Portal, представленные в понедельник, выглядели как можно менее угрожающими», — пишет Bloomberg.

Facebook уверяет, что устройство не может записывать видео, функция слежения нужна только для правильного построения кадра, а голосовые запросы обрабатывает сам девайс, а не серверы соцсети. Кроме того, микрофоны и камеру можно легко отключить, а если пользователь не доверяет кнопке отключения, то заблокировать объектив специальной резиновой крышечкой. Правда, крышечка мала по размерам и не интегрирована в конструкцию, следует из презентации компании.

Есть два варианта, отличающихся диагональю экрана: Portal ($199) с горизонтальным дисплеем диагональю 10,1 дюйма разрешением 1280 х 800 пикселей и Portal+ с поворотным дисплеем 15,6 дюйма разрешением Full HD ($349).

Оба оснащены камерами разрешением 12 Мп с системой искусственного интеллекта, отслеживающими движение пользователя, массивом из четырех микрофонов и мощными для своих размеров динамиками (10 Вт и 20 Вт соответственно). Изображение динамически настраивается во время общения, чтобы в кадр попадали все участники. Поддерживаются видеочаты до шести участников, включая поддержку мобильных устройств. У Portal есть собственные голосовые команды и голосовое управление Amazon Alexa, в том числе «умным домом», сервисы Spotify, Pandora и iHeartRadio. Беспроводные интерфейсы — WiFi стандарта 802.11ac и Bluetooth 4.2.

Гаджеты выходят на конкурентный рынок, где им будет противостоять в первую очередь умная колонка-дисплей Echo Show от Amazon, отмечает Bloomberg. Это устройство с 10-дюймовым экраном за $230. Умные колонки без дисплеев есть у Google и Apple. Новинки от Facebook доступны для предварительного заказа в США, поставки должны начаться в ноябре.

Facebook представила первые электронные устройства под своим брендом

Политика
Новости

МИД объяснил предназначение техники у высланных из Нидерландов россиян

Ведомости
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Техника, изъятая у россиян, которых власти Нидерландов обвинили в кибершпионаже, предназначалась для тестирования информационных систем посольства России в Гааге, заявили «Интерфаксу» в Министерстве иностранных дел.

«Изъятые у российских представителей технические средства предназначались для тестирования информационных систем посольств в интересах анализа защищенности компьютерных сетей в связи с участившимися попытками киберпроникновения в российские государственные учреждения», – объяснили в МИДе.

«Речь шла о совершенно открытой и рутинной командировке», – заверили в ведомстве. Там отметили, что повседневную деятельность российских дипломатических представительств за рубежом обеспечивают различные госструктуры и ведомства, включая Минобороны. К соответствующей работе привлекаются только специализированные и сертифицированные структуры. «Члены группы, как часто используется в международной практике, имели дипломатические паспорта», – добавили в МИДе.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров также заявил, что поездка российских специалистов в Гаагу была рутинной. «Они не прятались ни когда селились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство», – подчеркнул министр. Цель визита россиян в Нидерланды он не уточнил.

Четверо граждан России были задержаны, а затем высланы из Нидерландов в середине апреля. Они въехали в страну по дипломатическим паспортам, выданным на имена Евгения Серебрякова, Алексея Моренца, Олега Сотникова и Алексея Минина. Об их высылке власти Нидерландов объявили только 4 октября, то есть спустя почти полгода. По версии Нидерландов, высланные россияне являются сотрудниками ГРУ и в Гаагу они прибыли для того, чтобы совершить хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). По версии нидерландских спецслужб, целью атаки было похищение файлов расследования отравления в Солсбери. Кроме того, высланные россияне, по версии Нидерландов, хотели украсть данные о расследовании крушения Boeing рейса MH17 в 2014 г. в Донбассе.

Позже к обвинениями присоединились США и их союзники: помощник генпрокурора США Джон Демерс заявил, что семь «сотрудников ГРУ», в том числе четверо высланных из Нидерландов, причастны к масштабным хакерским атакам последних лет. Речь идет об атаках на антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. Британский министр иностранных дел Джереми Хант допустил возможность введения новых санкций против России. К нему присоединились власти Германии.

Как спецслужбы Нидерландов раскрыли предполагаемых сотрудников ГРУ

Экономика
Новости

Кудрин предупредил о рисках недополучения бюджетом 70% дивидендов госкомпаний

Ведомости
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Федеральный бюджет может недополучить до 70% дивидендов госкомпаний в 2019 г., заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2019-2021 гг. в Совете Федерации.

«Большие доходы от дивидендов закладываются в бюджет в размере 500 млрд руб., но мы считаем, что на 70% от этой суммы, если следовать предыдущим бюджетным циклам, доходы могут быть недополучены», – сказал Кудрин (цитата по ТАСС).

В проекте бюджета на 2019 г. заложены дивиденды от госкомпаний в размере 588,2 млрд руб., в 2020 г. – 626 млрд руб., в 2021 г. – 675 млрд руб. В 2018 г. изначально государство планировало получить почти 380 млрд руб. дивидендов, однако в итоге сумма была снижена до 278,8 млрд руб. В 2017 г. дивидендные поступления в бюджет составили 251,3 млрд руб., оказавшись в 3,7 раза меньше по сравнению с 2016 г.

Правительство рассчитало ожидаемые поступления от госкомпаний, исходя из уровня дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. В предыдущие годы крупнейшие плательщики дивидендов добивались для себя исключения из этой нормы. По итогам 2017 г. половину чистой консолидированной прибыли направили на дивиденды все крупные госкомпании, кроме «Газпрома».

Экономика
Новости

ЦБ спрогнозировал реальную процентную ставку на 2019 год

Ведомости
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Реальная процентная ставка в 2019 г. составит 2-2,5%, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин. По его оценке, ключевая ставка уже сейчас соответствует нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП).

«При ожиданиях инфляции на следующий год в 5-5,5% реальная процентная ставка ключевая составляет 2-2,5%», — сказал Заботкин на заседании экспертного комитета Госдумы (цитата по «Интерфаксу»). 

Реальная процентная ставка — это текущая номинальная ставка за вычетом величины ожидаемой инфляции. В середине сентября ЦБ впервые с 2014 г. повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых.

«В следующем году инфляция временно, но превысит 4% в течение практически всего года. В связи с этим мы опасаемся роста инфляционных ожиданий. Несколько проинфляционных событий, которые совпадут во времени — это повышение НДС и перенос в инфляцию эффектов движения валютного курса, — могут сделать реакцию инфляционных ожиданий более длительной», — констатировал Заботкин.

Выбор редактора
Политика
Новости

Яровая назвала вбросом предупреждения о дефиците продуктов из-за ее закона

Ведомости
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Сообщения о возможном дефиците продуктов в магазинах в случае принятия законопроекта о запрете на возврат поставщикам нереализованных товаров является дезинформацией со стороны лоббистов торговых сетей, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Запугивание дефицитом продуктов – не более чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян», – подчеркнула Яровая (слова парламентария приводит ее пресс-служба).

По словам Яровой, торговые сети не желают нести риски и возвращают поставщикам «все непроданное». Она отметила, что тема «удушения» отечественных производителей через возврат нереализованной продукции возникла как сигнал SOS из регионов и от отечественных союзов производителей.

«Обман про дефицит – это уловка, чтобы сохранить дискриминацию в отношении производителей», – заключила Яровая. Она отметила, что торговые сети не имеют права возвращать товары иностранным поставщикам, в результате сейчас ущемляются интересы исключительно отечественных производителей.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила о возможности возникновения в выходные дни дефицита продуктов в магазинах из-за запрета для торговых сетей на возврат нереализованных продуктов поставщикам. Такой законопроект инициировала Яровая вместе с группой депутатов, документ был принят Госдумой в первом чтении.

Очереди 1998 года. Куда стояли россияне

Технологии
Новости

Медведев назвал спорной идею импортозамещения в науке

Ведомости
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Идея импортозамещения вряд ли применима к научным исследованиям, а российской науке нет смысла закрываться от остального мира, заявил премьер Дмитрий Медведев на встрече с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком (расшифровка их беседы опубликована на сайте правительства).

«Если применительно к коммерческим изделиям, товарам, продукции нам нужно ориентироваться на импортозамещение, то в науке импортозамещение – это спорная история, потому что нужно как раз впитывать все достижения, все научные идеи, которые существуют, и выходить уже на какие-то прорывные решения, которые будут служить всему человечеству, нашей стране, нашим людям», – сказал Медведев.

Медведев указал, что власти будут стремиться расширять участие России и ведущих научных центров страны в международных проектах. Премьер сообщил о выделении из бюджета целевого взноса в размере 186 млн евро на строительство и эксплуатацию установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах (XFEL).

«Сейчас в проекте XFEL мы являемся крупнейшими партнерами, там наш интеллектуальный вклад. Весь мир реализовал идею, которая придумана российскими учеными. Теперь наш финансовый вклад – второй после Германии. Мы совладельцы этой установки», – отметил в свою очередь Ковальчук. Он также подчеркнул, что Россия стала полномасштабным партнером в таких проектах, как Европейский центр синхротронного излучения ESRF, Европейский центр по исследованию ионов и антипротонов FAIR в Германии, Международный термоядерный экспериментальный реактор ИТЭР на юге Франции.

Согласно проекту федерального бюджета на 2019-2021 гг., расходы на научные исследования и разработки в предстоящие три года составят 2,38 трлн руб., или 0,7% ВВП ежегодно. Около 40% этой суммы запланировано на исследования в области обороны и национальной безопасности.

Что показали на выставке «Импортозамещение»

Экономика
Новости

Матвиенко призвала прекратить возлагать расходы на регионы без финансовой поддержки

Ведомости
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Совет Федерации не будет одобрять принятые Госдумой законы, затрагивающие региональные бюджеты и не предусматривающие для них дополнительной финансовой поддержки. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Ключевая вещь, которая звучала: заканчивайте практику принимать решения на федеральном уровне, касающиеся региональных бюджетов. Это порочная практика. Надо заканчивать на федеральном уровне грузить регионы дополнительными расходами, не обеспечивая четкими источниками финансирования», – сказала Матвиенко на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2019-2021 гг. (цитаты по «Интерфаксу»).

Обращаясь к первому вице-премьеру – министру финансов Антону Силуанову, Матвиенко пообещала не поддерживать федеральные законы, которые не предусматривают дополнительной финансовой поддержки для регионов. «Мы как палата регионов вынуждены будем занять жесткую позицию: ни одного федерального закона без дополнительных источников финансирования на регионы. Иначе эта порочная практика никогда не закончится», – предупредила Матвиенко.

Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что Россия является федеративным государством, и «успех России – это успех каждого конкретного субъекта».

Согласно законодательному процессу, изначально проект закона поступает в Госдуму, которая должна принять его в трех чтениях, затем одобренный депутатами закон поступает на рассмотрение в Совет Федерации. Если нижняя палата парламента одобряет документ, то он поступает на подпись президенту страны для окончательного утверждения.

В каких городах России самые плохие дороги

Финансы
Новости

Греф рассказал о потерях Сбербанка на рынке ОФЗ из-за волатильности

Ведомости
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Волатильность на рынке привела к тому, что Сбербанк, являющийся крупнейшим держателем ОФЗ, потерял «определенную сумму» на вложениях в гособлигации. Об этом сообщил предправления банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник.

«У нас достаточно неплохие результаты, несмотря на волатильность, которая была в последние месяцы. Нас она, естественно, коснулась в силу того, что мы крупнейшие держатели ценных бумаг, ОФЗ, государственных ценных бумаг, и мы на этой волатильности, конечно, потеряли определенную сумму», – сказал Греф.

Сумма, которую банк потерял на переоценке ОФЗ, не раскрывается.

До конца года Сбербанк рассчитывает компенсировать потери, следует из слов Грефа. «Надеемся, что к концу года ситуация стабилизируется и мы восстановим эти рыночные потери», – заявил он, добавив, что в последние месяцы на чистую прибыль банка влияет рыночная волатильность.

Цены на ОФЗ начали снижаться в августе, после того как стали известны подробности возможных антироссийских санкций: запрет на покупку нового госдолга, а также ограничение на долларовые операции ряда российских госбанков. По данным ЦБ, за месяц нерезиденты сократили вложения в ОФЗ на 98 млрд руб. В результате в начале сентября доходность 10-летних ОФЗ впервые с марта 2016 г. превысила 9% годовых. В середине месяца ОФЗ начали дорожать. К 14.00 понедельника доходность 10-летнего выпуска гособлигаций составила 8,87% годовых.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф

Экономика
Новости

Кудрин заявил о росте доли государства в экономике вопреки требованию Путина

Ведомости
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