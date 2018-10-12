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Власти Москвы заберут у телепроекта «Дом-2» еще одно здание

Московские власти заберут еще одно здание у телепроекта канала ТНТ «Дом-2», следует из распоряжения столичного департамента городского имущества. Нежилое здание площадью 72 кв. м расположено рядом с поселком Летова Роща и принадлежит ООО «ЕТК-инвест».

На месте, где сейчас расположено здание, пройдет автомобильная дорога Марьино — Саларьево.

Ранее власти Москвы уже изъяли у «ЕТК-инвест» пять объектов недвижимости. Как сообщала пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы, телепроекту «Дом-2» предоставят новый, аналогичный по площади, участок для съемок. Ожидается, что реалити-шоу переедет на новое место до конца года.

Строительство дороги Марьино — Саларьево начнется в этом году и должно завершиться в 2021 г. Маршрут трассы выбирался таким образом, чтобы не пришлось сносить жилые дома, пояснял ранее департамент.

На месте съемочной площадки «Дома-2» будет расположена остановка скоростного трамвая. «Дом-2» — отечественное реалити-шоу, которое выходит на телеканале ТНТ с 2004 г.

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