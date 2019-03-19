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Собственники британской недвижимости более чем на $130 млрд скрыты в офшорах

Анонимным компаниям, зарегистрированным в офшорах, принадлежит более 87 000 объектов недвижимости в Англии и Уэльсе. Об этом говорится в исследовании антикоррупционной неправительственной организации Global Witness. Накануне она доложила о своих выводах британскому парламенту и передала информацию в комитет, который с 2016 г. пытается создать в стране реестр конечных собственников недвижимости.

Кадастровая стоимость объектов недвижимости, о которых идет речь, по данным Земельной книги на 1 января 2019 г., составляет не менее 56 млрд фунтов стерлингов ($74,3 млрд) и, вероятно, превышает 100 млрд ($132млрд). «Становится все более очевидным, что британская собственность является одним из любимых инструментов преступников и коррупционеров, участвующих в краже и отмывании украденных денег», – приводятся в отчете организации слова ее старшего антикоррупционного участника Авы Ли.

Примерно 40% недвижимости, владельцы которой спрятаны в офшорах, находится в Лондоне, причем 10 000 объектов – в Вестминстере, «прямо у порога правительства», негодуют общественники. Также популярными районами у владельцев теневой недвижимости являются Кенсингтон и Челси, Кэмден и Тауэр-Хамлетс.

В начале марта министерство внутренних дел Великобритании объявило об ужесточении правил выдачи виз инвестора, вступающих в силу с 29 марта. Желающие получить «золотую визу» по-прежнему должны будут инвестировать в Великобритании минимум 2 млн фунтов ($2,6 млн), но теперь должны будут доказать, что владеют этими средствами минимум два года, а не 90 дней, как ранее, или раскрыть источник этих средств.