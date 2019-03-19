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Один из крупнейших российских застройщиков сменит структуру управления

Один из крупнейших российских застройщиков жилья в России – ФСК «Лидер» – изменит структуру управления активами. Группа объединит 50 юрлиц в одну управляющую компанию и сменит название на ФСК, рассказал «Коммерсанту» основной владелец группы Владимир Воронин.

Реструктуризация нужна компании для работы по новым правилам привлечения средств покупателей, пишет газета. В ФСК «Лидер» считают, что более прозрачная структура бизнеса позволит получить рейтинги от международных агентств, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на привлечение проектного финансирования.

Как отмечает «Коммерсантъ», в Kartoteka.ru уже зарегистрировано ООО «ГК ФСК». Учредителем и гендиректором нового юрлица указан Воронин.

ФСК занимается строительством жилых домов в Москве и Подмосковье. По итогам 2018 г. группа сдала 817 000 кв. м жилья. Выручка компании в отчетном периоде составила 111,58 млрд руб., что на 16% превышает показатель предыдущего года. К 2025 г. компания собирается продать около 3,5 млн кв. м жилья. По данным Единого реестра застройщиков на 1 марта, у ФСК «Лидер» на стадии строительства было 1,26 млн кв. м.