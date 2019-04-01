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Инвестиции в российскую недвижимость выросли на треть с начала года

За I квартал 2019 г. инвесторы вложили в российскую недвижимость $967 млн, что на 30% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года ($742 млн) и является максимумом за последние три года. Такие данные приводятся в исследовании компании JLL.

Несмотря на значительное увеличение инвестиций в начале года, эксперты скептически оценивают действие инвесторов в российский рынок недвижимости. Высокий рост инвестиций в первую очередь объясняется закрытием нескольких крупных сделок прошлого года, отмечает Наталия Тишендорф, руководитель отдела финансовых рынков и инвестиций компании JLL. В целом же, по ее словам, инвесторы придерживаются выжидательной позиции. Кроме того, сегодня наблюдается нехватка активов, доступных инвесторам для покупки, что не способствует росту числа сделок.

Лидером по объему привлеченных инвестиций стал сектор офисной недвижимости – его доля достигла 38% от общего количества вложенных средств. Это было обеспечено продажей офисных площадей классов B и С председателем совета директоров ИГ «Абсолют» Александром Светаковым.

На втором месте – сектор жилой недвижимости в формате участков под строительство жилья и строящихся апартаментов в инвестиционных целях. Его доля составила 27%. Крупнейшей сделкой в данном сегменте стала покупка жилого проекта «Прайм парк» компанией А1, инвестиционным подразделением «Альфа-групп». Тройку лидеров замыкает сектор торговой недвижимости (22%). Значительную часть вложений в данный сегмент обеспечила покупка фондом PPF Real Estate Russia торгового центра «Невский центр» в Санкт-Петербурге.

По результатам I квартала все инвестиционные сделки с недвижимостью прошли в Москве (77% вложений) и Санкт-Петербурге (23% вложений). В других регионах (вне Москвы и Санкт-Петербурга) не было закрыто ни одной публичной сделки.

По прогнозам экспертов компании, в 2019 г. инвесторы вложат в российскую недвижимость $3,5 млрд.