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Застройщики Московского региона заработали 97 млрд рублей в марте

В марте 2019 г. застройщики Московского региона заработали около 97,1 млрд руб., что на 3% больше, чем в предыдущем месяце, и на 32% больше в годовом выражении, подсчитали эксперты компании ЦИАН.

При этом, по донным ЦИАН, в старой Москве выручка девелоперов снизилась на 4% до 55 млрд руб. Застройщики новой Москвы заработали 13,2 млрд руб., что на 3% меньше, чем в феврале 2019 г. А выручка подмосковных строителей увеличилась почти на четверть (20%) до 28,9 млрд руб.

В условиях растущих цен в Москве покупатели все чаще выбирают более доступные варианты в области. Это привело и к оттоку покупателей в областные проекты, и к росту продаж в них, и к росту доли сделок на этапе котлована. «В марте на них пришлось почти 40% регистраций ДДУ, тогда как на протяжении последних месяцев доля таких продаж не превышала 30–33%», говорится в исследовании ЦИАН.

Всего в марте 2019 г. в Московском регионе было зарегистрировано 14 200 сделок с квартирами в новостройках по договорам долевого участия (ДДУ), что на 6% выше, чем в феврале. В годовом выражении спрос вырос на 17%.

В основном рост обеспечили продажи жилья в Московской области, где активность покупателей выросла на 18% – с 6000 сделок в феврале до 7100 сделок в марте.

В Москве продажи, наоборот, снизились (после 30%-го роста в феврале). Так, в старых границах Москвы снижение произошло на 3%, в новой Москве – на 4%. При этом наиболее заметное падение наблюдается в премиальных сегментах – более чем на 20%, тогда как в комфорт-классе на 5%.