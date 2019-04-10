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Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых домах

Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в жилых домах в новой редакции, сообщается на сайте верхней палата парламента. Он вступит в силу 1 октября 2019 г.

Законопроект направлен на предотвращение нарушения прав жителей многоквартирных домов. Он вводит запрет на размещение гостиниц в жилых помещениях, а также на использование жилых помещений в многоквартирном доме для предоставления гостиничных услуг.

Госдума приняла законопроект 6 марта, но через неделю Совет Федерации отклонил его. Верхняя палата парламента выступила против того, чтобы документ вступил в силу спустя 10 дней после подписания президентом, как это было предусмотрено первой редакцией, и предложила перенести срок на 1 января 2020 г.

После этого была сформирована согласительная комиссия. В ее состав вошли депутаты Госдумы и сенаторы. В начале апреля они договорились, что закон вступит в силу после окончания курортного сезона – 1 октября.