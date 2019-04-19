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Реконструкцией посольства США в Москве займется подрядчик Госдепа

Крупный строительный подрядчик Госдепа Desbuild Inc. будет реконструировать комплекс зданий посольства США на Новинском бульваре, пишет «Коммерсантъ». Для этого компания учредила ООО «Десбуилд», основным видом деятельности структуры является строительство жилых и нежилых зданий, следует из данных ЕГРН. Реконструкция посольства США станет первым проектом Desbuild в России. Общая стоимость контракта составит $63,3 млн (4,05 млрд руб.), пишет газета со ссылкой на базу данных госконтрактов США. Ни американский офис Desbuild, ни его российская структура пока не комментируют свой выход на российский рынок.

В феврале 2018 г. американская дипмиссия начала искать подрядчика для реконструкции комплекса зданий на Новинском бульваре в Москве. Предполагаемая стоимость работ оценивалась на тот момент в $100 млн (6,4 млрд руб.). Контракт с Desbuild был заключен в сентябре 2018 г. Компания должна завершить реконструкцию в ноябре 2021 г. Перечень работ, которые проведет Desbuild в комплексе зданий посольства, неизвестен.

Строительство нового комплекса зданий для посольства США на Новинском бульваре началось в 1979 г. Но в 1985 г. работы были приостановлены из-за сведений о наличии в главном здании прослушивающих устройств. В 1992 г. российская и американская стороны договорились о строительстве здания по одобренному властями США проекту с использованием американских материалов. В итоге нынешний комплекс зданий посольства был частично перестроен и открылся в 2000 г. До этого американское посольство размещалось в Доме Жолтовского (ул. Моховая,13). Сейчас там располагается главный офис АФК «Система».