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В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»

В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт». В сети появилось несколько видео пожара. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве «Ведомостям» подтвердили факт возгорания битума (материал, который используется в строительстве) в новостройке на ул. Архитектора Щусева, вл. 23, к. 1. Огнем было охвачено 80 кв. м. К 11:56 мск пожар был полностью потушен. Пострадавших и жертв нет.

Пресс-служба группы ЛСР, которая является застройщиком проекта, уточнила, что на строительной площадке 8 лота произошло возгорание кровельных материалов. Рабочие были эвакуированы, на объект прибыли четыре расчета пожарных.

Группа ЛСР ведет строительство проекта «Зиларт» в Даниловском районе Москвы в 5 км от Кремля на участке площадью свыше 65 га, примыкающем к берегу реки Москвы. Это один из самых крупных проектов комплексного освоения территорий в пределах старой Москвы. После завершения строительства «Зиларт» будет включать в себя около 1 млн кв. м жилых площадей и комплекс публичных пространств, говорится на сайте застройщика.