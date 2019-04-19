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Застройщиков апартаментов хотят обязать платить взносы в Фонд дольщиков

В Госдуме предлагают законодательно обязать застройщиков апартаментов платить взносы в Фонд защиты прав дольщиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева. По его словам, с 1 июля 2019 г. из-за ужесточения требований многие недобросовестные застройщики могут перейти от возведения жилья к строительству апартаментов.

«И если мы до 1 июля этого года не решим вопрос с защитой покупателей апартаментов, то у нас появляется существенный риск, что через год-два у нас не будет обманутых дольщиков, которые купили жилье, но появится большое число обманутых дольщиков, которые купили апартаменты», – заявил депутат.

В апреле Николаев вместе с депутатами Госдумы Анатолием Аксаковым, Михаилом Кузьминым и Николаем Говориным внесли в Госдуму пакет поправок в законодательство о долевом строительстве. Депутаты предложили разрешить создание в регионах некоммерческих организаций для достройки проблемных объектов недвижимости. Николаев уточнил, что изменения, затрагивающие застройщиков апартаментов, будут внесены ко второму чтению.

С 1 июля все застройщики, привлекающие средства граждан, за исключением тех, чьи проекты будут соответствовать критериям Минстроя, должны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. На эти счета будут зачисляться средства дольщиков и будут храниться там до окончания строительства. Девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, строить жилье им придется на банковские кредиты.