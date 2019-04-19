Новости
Недвижимость
Новости

Застройщиков апартаментов хотят обязать платить взносы в Фонд дольщиков

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Госдуме предлагают законодательно обязать застройщиков апартаментов платить взносы в Фонд защиты прав дольщиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева. По его словам, с 1 июля 2019 г. из-за ужесточения требований многие недобросовестные застройщики могут перейти от возведения жилья к строительству апартаментов.

«И если мы до 1 июля этого года не решим вопрос с защитой покупателей апартаментов, то у нас появляется существенный риск, что через год-два у нас не будет обманутых дольщиков, которые купили жилье, но появится большое число обманутых дольщиков, которые купили апартаменты», – заявил депутат.

В апреле Николаев вместе с депутатами Госдумы Анатолием Аксаковым, Михаилом Кузьминым и Николаем Говориным внесли в Госдуму пакет поправок в законодательство о долевом строительстве. Депутаты предложили разрешить создание в регионах некоммерческих организаций для достройки проблемных объектов недвижимости. Николаев уточнил, что изменения, затрагивающие застройщиков апартаментов, будут внесены ко второму чтению.

С 1 июля все застройщики, привлекающие средства граждан, за исключением тех, чьи проекты будут соответствовать критериям Минстроя, должны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. На эти счета будут зачисляться средства дольщиков и будут храниться там до окончания строительства. Девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, строить жилье им придется на банковские кредиты.

Политика
Новости

Порошенко и Зеленский встали на колени во время дебатов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский во время дебатов на киевском стадионе «Олимпийский» встал на колени в память о погибших в Донбассе. Его оппонент – действующий президент Украины Петр Порошенко – последовал примеру.

Во время дебатов Порошенко напомнил Зеленскому, что тот говорил о готовности встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным. Актер ответил, что в 2014 г. действительно говорил, что готов встать на колени перед Путиным ради того, чтобы он не ставил на колени всю Украину. «Я прямо сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта, – продолжил Зеленский. – Я готов – и сейчас встану – встать на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца. Я готов встать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа».

После этого Зеленский опустился на колени и предложил Порошенко сделать то же самое. Действующий президент последовал его примеру, однако опустился лишь на одно колено спиной к публике и поцеловал флаг Украины, который держали в руках его сторонники, стоявшие на сцене.

Второй тур выборов президента Украины запланирован на 21 апреля. Лидером президентской гонки является Зеленский: согласно последним опросам, он опережает Порошенко как минимум с двукратным отрывом.

  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверят рост стоимости проезда в общественном транспорте на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщила пресс-служба ведомства. Соответствующее поручение дал руководитель ФАС Игорь Артемьев.

В сообщении поясняется, что ведомство решило проанализировать рынок, «установить факты роста цен сверх уровня инфляции» и установить их причины в связи с жалобами граждан на резкое подорожание поездок. Проверка будет идти во взаимодействии с региональными и муниципальными органами власти. О каких органах власти идет речь, в сообщении не говорится.

Служба пообещала принять меры, если выявит признаки нарушения законодательства.

В феврале ФАС также пообещала проверить сообщения СМИ о подорожании авиабилетов. «Коммерсантъ» привел данные сервисов электронной торговли билетами, согласно которым цены на авиаперелеты за декабрь – февраль по различным направлениям выросли в среднем на 5–33%. Газета связывала это с подорожанием авиатоплива и ослаблением рубля.

Финансы
Новости

Суд отправил владельца «Югры» Хотина под домашний арест

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Басманный суд Москвы отправил совладельца банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест до середины июня, сообщает пресс-служба суда. Он был задержан по делу о растрате 7,5 млрд руб. О такой мере пресечения суд попросил представитель Следственного комитета России (СКР). Домашний арест для Хотина вместо содержания под стражей поддержал бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Из решения суда следует, что банкиру запрещено покидать его квартиру на улице Полянка в Москве в ночное время – с 22.00 до 6.00; ему запрещено общаться с другими фигурантами дела, кроме родственников. Хотин также не сможет получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, пользоваться интернетом и телефоном, за исключением случаев, когда ему будет необходимо вызвать скорую помощь, аварийную службу, позвонить следователю, адвокату или сотруднику контроля за его домашним арестом.

Адвокат Хотина заявил в суде о невиновности подзащитного. Он отметил, что уголовное дело против банкира возбуждено с нарушениями.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра» в июле 2017 г. Крах этого банка стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам около 173 млрд руб. По данным «Интерфакс ЦЭА», на момент отзыва лицензии банк занимал 32-е место в российской банковской системе по размеру активов. Он привлекал средства населения и размещал их в активы неудовлетворительного качества, не создавая при этом резервов на возможные потери, указывал регулятор.

ЦБ в 2017–2018 гг. не менее шести раз обращался в правоохранительные органы по поводу деятельности «Югры», отмечает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу регулятора. Уточняется, что в пяти случаях ЦБ не получил данных о ходе рассмотрения заявления. Суд признал «Югру» банкротом в сентябре 2018 г. Активы банка тогда оценивались в 34 млрд руб., обязательства – в 194,8 млрд руб.

Выбор редактора
Политика
Новости

Следователи попросили суд о домашнем аресте для банкира Хотина

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следователи ходатайствуют о домашнем аресте для совладельца банка «Югра» Алексея Хотина, подозреваемого по делу о хищении у банка 7,5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Следствие попросило поместить Хотина под домашний арест до 18 июня.

Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении дела по статье о растрате средств «Югры» утром 19 апреля. Ведомство уточняло, что по делу задержан Хотин. Позже уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что Хотину должна быть избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. «Что касается меры пресечения, то банковская деятельность однозначно является предпринимательской, и лишение свободы здесь назначаться не может», – говорил он (цитата по «Интерфаксу»).

ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра» в июле 2017 г. Крах этого банка стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам около 173 млрд руб. По данным «Интерфакс ЦЭА», на момент отзыва лицензии банк занимал 32-е место в российской банковской системе по размеру активов. Регулятор пришел к выводу, что за счет привлекаемых средств физлиц банк финансировал связанные с бенефициарами проекты. Кредиты, связанные с бизнес-проектами собственников «Югры», на 1 июля 2017 г. составляли почти 90% кредитного портфеля банка, рассказывал представитель ЦБ.

Банк пытался оспорить в суде отзыв лицензии и дошел до Верховного суда, но в итоге проиграл дело. В сентябре 2018 г. суд признал «Югру» банкротом. Активы банка на этот момент оценивались в 34 млрд руб., обязательства – в 194,8 млрд руб.

Политика
Новости

Доход Набиуллиной за год вырос ниже уровня инфляции

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Годовой задекларированный доход председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной в 2018 г. увеличился на 2,7% до 34,7 млн руб. по сравнению с 33,8 млн руб. в 2017 г., следует из информации о доходах служащих ЦБ, опубликованной на сайте регулятора.

Супруг Набиуллиной – ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в прошлом году заработал 53,7 млн руб., увеличив доход в 1,8 раза по сравнению с 29,9 млн руб. в 2017 г. Пресс-служба ВШЭ пояснила, что доход Кузьминова вырос благодаря его работе в советах директоров отдельных акционерных обществ, в которые до 2018 г. он не входил. В частности, речь идет о Трубной металлургической компании (ТМК). «Доход же по основному месту работы в НИУ ВШЭ, а также от научно-педагогической деятельности сохранился в прежних объемах», – подчеркнули в пресс-службе университета.

В собственности руководителя Банка России, как и в 2017 г., находятся индивидуальная квартира площадью 112,2 кв. м и треть общей долевой собственности на квартиру площадью 70,6 кв. м, а также автомобиль Jaguar S-Type. Кузьминов владеет участком площадью 1470 кв. м, дачей в 326,1 кв. м и третью квартиры площадью 70,6 кв. м. Эта же собственность принадлежала ему в 2017 г.

По итогам 2018 г. инфляция составила 4,3% после минимальных в новейшей российской истории 2,5% в 2017 г. ЦБ ожидает рост инфляции в первой половине года и достижение ею пика весной. По итогам года регулятор прогнозирует инфляцию на уровне 5–5,5%. Минэкономразвития указывало, что по итогам 2019 г. инфляция может оказаться ниже 5%.

Технологии
Новости

Найденные Bloomberg миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Создатели игр, основатели компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы рассказали изданию Meduza о причинах переезда в Ирландию. По их словам, на этот шаг их подтолкнула непредсказуемость условий ведения бизнеса в России.

Поворотным моментом в развитии компании стало строительство офиса Playrix в Вологде. По словам Игоря Бухмана, они приобрели землю под строительство офисного здания у частного лица, но уже в процессе возведения фундамента выяснилось, что земля по документам принадлежит и им, и правительству города. В итоге им пришлось повторно заплатить за земельный участок.

После этого эпизода братья решили перевести штаб-квартиру в Дублин. Ирландию они выбрали из-за понятного законодательства и низкого корпоративного налога для IT-компаний. Значительная часть сотрудников компании работает удаленно из разных городов.

В апреле 2019 г. братья были включены агентством Bloomberg в список долларовых миллиардеров, состояние каждого из них оценивается в $1,4 млрд. Братья родились в Вологде и с середины 2000-х гг. вели бизнес в родном городе. На старте Бухманы нанимали в компанию по разработке игр своих знакомых. В данный момент в компании 1100 сотрудников и 15 офисов в странах СНГ и в Ирландии.

По оценкам Дмитрия Бухмана, совокупная аудитория мобильных игр компании Playrix составляет 30 млн пользователей и продолжает активно расти. Наиболее успешные игры компании – Township и Homescapes. Он отметил, что компания в будущем может заняться также разработкой игр для PC.

Как бизнесмены из Вологды стали долларовыми миллиардерами

Технологии
Новости

Дерипаска создал фонд поддержки журналистских расследований

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бизнесмен Олег Дерипаска создал призовой фонд в размере $600 000 для поддержки журналистских расследований. Как сообщается на сайте фонда, журналисты могут принять участие в конкурсе, в ходе которого они должны выяснить «настоящие причины включения» Дерипаски в санкционный список минфина США и введения санкций против основанных бизнесменом компаний.

Призовой фонд будет разделен между тремя победителями, которые получат $300 000, $200 000 и $100 000 за первое, второе и третье места соответственно. Для участия желающим необходимо заполнить онлайн-заявку, предоставить информацию о себе, описать свой подход к выполнению задания и сообщить, где они планируют опубликовать материал. Последний день подачи заявок – 15 мая.

Участники, которые пройдут первый этап, получат средства для покрытия расходов на расследования – до $25 000. Результаты журналистского расследования должны быть представлены до 15 ноября. Оценивать итоговые работы будет группа экспертов, победителей объявят 15 декабря.

Дерипаска и несколько связанных с ним компаний попали под санкции США в апреле прошлого года. В декабре 2018-го управление минфина США по контролю над иностранными активами опубликовало условия снятия ограничительных мер с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» Дерипаски. В конце января санкции были отменены.

Бизнес
Новости

«Газпром нефть» может вдвое увеличить дивиденды за 2018 год

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2018 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию (около 142,2 млрд руб.), говорится в материалах компании.

Согласно данным компании, 142,2 млрд руб. соответствует 37,8% чистой прибыли «Газпром нефти» по стандартам МСФО. По итогам 2018 г. этот показатель составил 376,7 млрд руб. Таким образом, размер дивидендов компании за прошлый год может вдвое превысить уровень 2017 г.

Компания четвертый год подряд ставит рекорды по размеру дивидендов. По итогам 2015 г. «Газпром нефть» выплатила 6,47 руб. на акцию, в 2016 г. – 10,68 руб. на акцию, в 2017 г. – 15 руб. на акцию. Согласно дивидендной политике, компания отправляет на дивиденды большую из величин – 25% прибыли по РСБУ либо 15% прибыли по МСФО. «Мы будем делать все, чтобы как минимум сохранить тот размер дивидендных выплат, что есть сейчас – 35% от чистой прибыли», – ранее заявлял руководитель компании Александр Дюков.

Годовое собрание акционеров «Газпром нефти» состоится 14 июня в Петербурге.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Минтранс готовит эксперимент по контролю автобусных перевозок через «Платон»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство транспорта намерено до 15 октября провести эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект соответствующего постановления. Для проведения эксперимента будет использована IT-инфраструктура системы взимания платы «Платон».

Указывается, что оператором системы мониторинга и контроля на безвозмездной основе будет ООО «Современные технологии пассажирского комплекса». Это полное название ООО «Технопасс», следует из системы «СПАРК-Интерфакс». Указанная компания на 60% принадлежит разработчику программного обеспечения «Онэлия» и на 40% – компании-оператору «Платона», ООО «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС).

Эксперимент позволит учесть все предложения автоперевозчиков при создании цифровых сервисов, пояснил гендиректор РТИТС Антон Замков. Он напомнил, что ранее инфраструктура системы «Платон» использовалась для мониторинга иностранных автобусов во время чемпионата мира по футболу в России. Также в эксперименте будет задействован первый в России центр автоматической фиксации нарушений федерального охвата, созданный для Ространснадзора, сообщил Замков.

Участие пассажиров и перевозчиков в эксперименте является добровольным и безвозмездным, отмечается в проекте постановления.

Политика
Новости

Евросоюз упростил получение виз для надежных туристов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Парламент Евросоюза одобрил инициативу Еврокомиссии об упрощении процесса выдачи шенгенских виз путешественникам с хорошей визовой историей. Изменения призваны сделать визовые процедуры более гибкими, они вступят в силу через шесть месяцев после официальной публикации, сообщается на официальном портале Еврокомиссии.

«Теперь туристы смогут подавать запрос на визу максимум за шесть месяцев до планируемой поездки (сейчас – не ранее чем за три месяца). В большинстве случаев это можно сделать в стране проживания», – говорится в сообщении. В Еврокомиссии отмечают, что туризм играет важную роль в экономике ЕС, составляя около 10% от общего ВВП. Изменение правил должно стимулировать туристическую активность и поддержать развитие бизнеса в странах ЕС.

Изменится подход к выдаче многократных туристических виз. Путешественники с положительной визовой историей смогут рассчитывать на визы сроком от одного года до пяти лет. При этом визовый сбор увеличится с 60 до 80 евро. Туристы в возрасте до 18 лет будут освобождены от уплаты сбора.

Граждане стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом, в том числе и россияне, будут платить за визу так же, как и раньше, – 40 евро. Размер сбора будут пересматривать каждые три года.

Бизнес
Новости

Гендиректор авиакомпании «Ямал» задекларировал земельные участки размером с Красноярск

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), единоросс и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк является владельцем 194 земельных участков общей площадью более 359 млн кв. м (359 кв. км), следует из декларации о доходах и имуществе Крюка, опубликованной на сайте законодательного собрания ЯНАО. В материалах не уточняется, где располагаются все эти участки. По подсчетам «Интерфакса», из названного числа 187 участков площадью более 199 млн кв. м принадлежат только Крюку. Остальные семь находятся в долевой собственности.

На земельных участках Крюка могла бы разместиться седьмая часть Москвы, четверть площади Петербурга или город Красноярск, площадь которого – 353 кв. км.

В 2017 г. Крюк владел 190 участками общей площадью более 344 млн кв. м, при этом шесть из них были в совместной долевой собственности, отмечает агентство. Также у Крюка в пользовании находится квартира площадью 104 кв. м.

Доход политика в прошлом году превысил 17 млн руб. В позапрошлом году он заработал более 52 млн руб., говорится в его декларации.

По данным «СПАРК-Интерфакса», Крюк является 100%-ным владельцем расположенного в Курганской области ООО «Рассвет», занимающегося производством и переработкой зерновых и зернобобовых культур, рапса.

Читать ещё
Preloader more
Фото