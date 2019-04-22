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«Метрострой» не смог взыскать 850 млн рублей с Санкт-Петербурга

Компания «Метрострой» проиграла суд о взыскании с городской Дирекции транспортного строительства Санкт-Петербурга 849,7 млн руб. неустойки по госконтракту на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса метрополитена (фиолетовая ветка), следует из картотеки актов арбитражных судов.

Резолютивная и мотивировочная части решения Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области пока не опубликованы. Согласно материалам дела, «Метрострой» пытался взыскать с города неустойку по контракту от 18 марта 2014 г. На сайте городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры указывается, что этот контракт предусматривает строительство Фрунзенского радиуса метрополитена от станции «Международная» до станции «Южная». Его стоимость составляла около 33,9 млрд руб.

Компания «Метрострой», которая выступает подрядчиком сооружения новых объектов петербургской подземки, в начале 2019 г. имела разногласия с городскими властями из-за долгов по зарплате работникам субподрядных организаций, претензий со стороны налоговых органов и срыва сроков строительства станций метро. Сейчас на рассмотрении арбитража все еще находится несколько исков с финансовыми требованиями сторон друг к другу.

В конце декабря 2018 г. 30 строителей метро в Санкт-Петербурге спустились в шахту недостроенной станции «Театральная» и объявили голодовку. Они требовали погасить долги по зарплате. В январе Федеральная налоговая служба подала иск о признании банкротом «Метростроя». В начале февраля аппарат вице-губернатора города Эдуарда Батанова проинформировал, что городские власти отзывают уведомления о расторжении госконтрактов с «Метростроем», хотя ранее и заявляли об их разрыве. Позже в компании заявили, что требование налоговой службы было выполнено, компания частично погасила задолженность по зарплате субподрядчикам, что являлось обязательным условием сохранения этих контрактов за действующим подрядчиком.