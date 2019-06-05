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Китайская госкомпания не стала покупать гостиницу «Пекин» в центре Москвы

Компания «Галс-Девелопмент», входящая в группу ВТБ, объявила о проведении электронных торгов по продаже гостиницы «Пекин», расположенной у станции метро «Маяковская» в центре Москвы, сообщили в пресс-службе компании. Стартовая цена лота установлена в размере 5,67 млрд руб., «шаг» аукциона» установлен в 15 млн руб. Сбор заявок продлится до 29 августа, сам аукцион запланирован на 2 сентября.

Таким образом, можно сделать вывод, что сделка по продаже объекта китайской госкомпании Sichuan Railway Investment Group (SRIG) окончательно сорвалась. В «Галс-Девелопмент» не комментируют итоги переговоров с китайской компанией.

В апреле источники, близкие к сторонам переговоров, сообщали «Ведомостям», что сделка может сорваться, поскольку она не получила одобрения властей Китая. Причины такого решения не озвучивались, но эксперты предполагали, что камнем преткновения могла стать цена объекта. В частности, владелец управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич говорил, что отель вряд ли стоит более $35–40 млн (2,3–2,6 млрд руб.).

Гостиница «Пекин» строилась как символ дружбы СССР и Китая с 1939 по 1958 г. Она расположена на Большой Садовой улице и выполнена в стиле сталинского ампира. Общая площадь четырехзвездочной гостиницы составляет около 26 000 кв. м. Много лет гостиница принадлежала мэрии столицы, затем в 2006 г. перешла в дочернюю структуру АФК «Система» Владимира Евтушенкова – «Система-галс». Однако в 2009 г. основная часть девелоперских активов «Системы», включая «Пекин», перешла за долги ВТБ, который создал «Галс-Девелопмент» на базе «Система-галс». В 2016 г. гостиница была впервые выставлена на продажу.