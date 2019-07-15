ВТБ и банк «Россия» стали совладельцами порта в Геленджике
Банк «Россия» и ВТБ приобрели доли в компании «Морской порт Геленджик», свидетельствуют данные системы «СПАРК». Первым на это обратил внимание «Интерфакс».
Компания «Галеон», которая принадлежит банку «Россия», 12 июля получила 31% акций «Морского порта Геленджик», а ВТБ – 20%. Ранее 51% акций принадлежали компании «ТРК инвест». Еще 49% находятся у компании «Геленджикский морской порт».
В мае 2018 г. администрация Краснодарского края подписала соглашение с ООО «Морской порт Геленджик» о возведении береговой инфраструктуры в порту города. В августе премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении АО «Стройтрансгаз» единственным исполнителем работ по строительству береговой и морской инфраструктуры в порту Геленджик. «Стройтрансгаз» входит в Volga Group Геннадия Тимченко, который также является одним из крупнейших акционеров банка «Россия».