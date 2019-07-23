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Минстрой заявил о переходе более 370 застройщиков на эскроу-счета

Ведомости
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Более 370 застройщиков в России уже перешли на работу со специальными банковскими счетами (эскроу-счетами), сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в Госдуме на совещании по обеспечению парламентского контроля ценообразования в сфере жилищного строительства. «По состоянию на вчера 627 разрешений на 9,6 млн кв. м переведены на эскроу-счета – 373 застройщика», – отметил Стасишин.

На данный момент действует 8666 разрешений на строительство, по которым можно построить 122 млн кв. м недвижимости, рассказал он, ссылаясь на единую информационную систему «Дом.РФ». Разрешения выданы 3948 застройщикам по всей стране. При этом около 59,3 млн кв. м жилья будут достраиваться по старой схеме – под банковским сопровождением и контролем региона. По его словам, предельный срок строительства этих проектов составляет два года.

Часть застройщиков сейчас наращивают темпы строительства, чтобы успеть к 1 октября попасть под критерии, разрешающие построить по старым правилам, добавил замминистра.

С 1 июля 2019 г. российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

В июне «Коммерсантъ» писал, что Министерство строительства может перенести с 1 июля на 1 октября переход застройщиков на использование эскроу-счетов, но ведомство опровергло эту информацию.

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Политика
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Двое россиян погибли в Италии при крушении вертолета

Ведомости
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Итальянские власти расследуют крушение вертолета Robinson 66 у острова Горгона в провинции Ливорно, в результате которого погибли два человека, передает «Интерфакс».

Согласно данным местных правоохранительных органов, двое погибших – мужчина и женщина – граждане России. Владельцем вертолета является погибший в результате крушения 37-летний мужчина.

Вертолет следовал по маршруту от озера Комо до острова Сардиния. По данным итальянских следователей, ведущих дело, на борту находились два человека. Управляла вертолетом женщина.

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Технологии
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Венчурный фонд Сбербанка инвестировал в американского производителя роботов

Ведомости
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Венчурный фонд Сбербанка под управлением Fort Ross Ventures проинвестировал в американский робототехнический стартап Fetch Robotics. Об этом сообщается в пресс-релизе Сбербанка.

В нем отмечается, что фонд стал лид-инвестором в раунде на $46 млн. Деньги пойдут на международную экспансию компании и дальнейшую разработку, подчеркивается в пресс-релизе.

Всего на текущий момент компания привлекла $94 млн. Инвесторами стали, в частности, SoftBank Capital, Shasta Ventures, Sway Ventures.

Fetch Robotics базируется в американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния), пишет The New York Times. Она основана в 2014 г., в ней работают 130 человек. Компания занимается производством роботов, которые могут перемещать товары на складах и фабриках. По собственным данным Fetch Robotics, ее роботы используются примерно на 100 площадках в 11 странах.

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Политика
Новости

Медведев утвердил кандидатуру тринадцатого заместителя Орешкина

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев назначил заместителем министра экономического развития Полину Бадасен. Об этом говорится в распоряжении правительства, сообщает «РИА Новости». На портале нормативных актов и сайте правительства этот указ пока не опубликован.

До этого Бадасен с февраля 2017 г. была директором департамента макроэкономического анализа и прогнозирования в Минэкономразвития. Она родилась в 1986 г., в 2008–2011 гг. была экономистом в ЦБ, в 2011–2012 гг. работала в инвестиционной компании «Открытие капитал». В 2012 г. вернулась в ЦБ, где была начальником управления разработки макроэкономических сценариев департамента денежно-кредитной политики, а в 2016–2017 гг. работала в Минфине на должности заместителя директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования.

В настоящее время, согласно данным на сайте Минэкономразвития, у руководителя ведомства 12 заместителей. Бадасен, таким образом, станет тринадцатой.

Последнее назначение заместителя руководителя Минэкономразвития произошло четыре дня назад. На должность был назначен Савва Шипов, который отвечает за организацию законопроектной работы министерства и взаимодействие с обеими палатами российского парламента.

Новости СМИ2
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Технологии
Новости

Рогозин раскрыл причины переименования робота-космонавта «Федора»

Ведомости
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Антропоморфный робот «Федор», доставленный на Байконур, сам попросил сменить ему имя на Skybot F-850, об этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в Twitter.

«Федор» сам попросил», – заявил Рогозин в ответ на просьбу одного из читателей пояснить причину переименования робота. В данный момент «Федор» (он же Skybot F-850) готовится к полету в космос. Предполагается, что «Федор» станет первым российским роботом-космонавтом. Робот доставлен на Байконур, где он пройдет испытания перед полетом в космос. Пуск запланирован на 22 августа. В космосе робот пробудет до 3 сентября, после чего вернется на Землю.

Как отмечает «РИА Новости», робот получил имя «Федор» именно от Рогозина, работавшего во время его разработки вице-премьером. Почему робот получил такое имя, Рогозин не пояснял, однако известно, что старшего внука Рогозина зовут так же. В последующем имя FEDOR получило расшифровку Final Experimental Demonstration Object Research (Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований).

Пользователи спросили, что значит буква F после имени Skybot. Руководитель «Роскосмоса» объяснил, что она указывает на серию робота. «F.E.D.O.R. – это имя семейства аватаров, их первого поколения. F как раз означает принадлежность к этому поколению», – отметил он.

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Политика
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МЧС проверит безопасность всех детских лагерей после пожара в Хабаровском крае

Ведомости
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Министр чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев потребовал провести внеплановые проверки всех детский лагерей и баз отдыха после пожара в Хабаровском крае, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что проверки не должны проводиться по формальному признаку. «Такого не может быть, чтобы проводились учения по эвакуации и никто не обратил внимание на целый палаточный городок», – заявил Зиничев журналистам. Он потребовал принять самые жесткие меры как в отношении собственников, так и в отношении должностных лиц, ответственных за происшествие.

Детский палаточный городок, расположенный на горнолыжном курорте «Холдоми», сгорел в ночь на вторник, 23 июля. На его территории находились 26 палаток, в которых отдыхали 189 детей. «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что причиной возгорания мог быть обогреватель в одной из палаток. При пожаре в лагере погибло четверо детей.

СК задержал директора организации, которой принадлежит детский лагерь, Виталия Бурлакова и директора этого лагеря Максима Кузнецова. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

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Политика
Новости

Памфилова посочувствовала «Пауку» из-за недопуска к выборам в Мосгордуму

Ведомости
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Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ей жаль, что лидера группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого не зарегистрировали кандидатом на выборы в Мосгордуму.

«Я, например, очень люблю его музыку. Почему Вакарчуку можно, а ему нельзя. Это к слову, что никого кроме оппозиционеров не сняли», – заявила Памфилова на встрече с независимыми кандидатами, которым тоже отказали в регистрации.

Окружная комиссия отказала Троицкому в регистрации на выборы в Мосгордуму 16 июля. Среди собранных им 4610 подписей 687 были признаны недостоверными, что превышает допустимую долю в 10%.

По этой же причине до участия в выборах не допустили нескольких оппозиционных кандидатов, в том числе сторонников Алексея Навального Любовь Соболь и Ивана Жданова, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, муниципальных депутатов Илью Яшина и Юлию Галямину. В субботу, 20 июля, в Москве прошел санкционированный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. В нем, по разным данным, приняли участие от 12 000 до 22 500 человек.

Финансы
Новости

Госдума приняла закон о праве ЦБ ограничивать комиссию за эквайринг

Ведомости
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Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который дает право ЦБ устанавливать предельный размер комиссий для магазинов за услугу приема карт (эквайринг), следует из данных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Регулятор также получит право определять предельный размер комиссии за переводы с карты на карту, взимаемой банками с клиентов. Представитель ЦБ пообещал использовать свои новые полномочия «только в случае крайней необходимости».

Ритейлеры много лет просят снизить комиссии за прием карт и регулировать их законодательно. В феврале бизнес пожаловался на высокую стоимость приема карт президенту Владимиру Путину, который согласился, что это квазиналог на бизнес. В марте ЦБ направил правительству предложения по снижению стоимости эквайринга. На первом этапе банки согласились снизить межбанковскую комиссию для социально значимых товаров и услуг.

Технологии
Новости

В Mail.ru назвали неуместным законопроект о пользователях электронной почты

Ведомости
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Законопроект об идентификации пользователей электронной почты является неуместным и избыточным, его принятие значительно увеличит издержки российских компаний, передал через представителя вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян.

«Законопроект неуместен и избыточен: он предполагает существенные неудобства для пользователей и дискриминирует российских игроков рынка. Отечественные компании понесут дополнительные издержки, в то время как зарубежные игроки неоднократно игнорировали требования российского законодательства. Мы не видим предпосылок к тому, чтобы предложенные нововведения как-то изменили данную практику», — отметил он.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, а также его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий правила работы с электронной почтой. Если документ будет принят, то пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные «в установленном правительством порядке» пользователи. Авторы законопроекта считают, что так можно существенно снизить количество ложных террористических сообщений.

Согласно законопроекту, интернет-компании также будут обязаны обеспечить право пользователей отказаться «от получения электронных сообщений от других пользователей», ограничить рассылки и передачу сообщений, содержащих запрещенную в России информацию.

Аналогичная идентификация для пользователей мессенджеров по номеру телефона стала обязательной с 5 мая этого года. При этом идентифицировать нужно только пользователей зарубежных мессенджеров, включенных в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, – среди таких мессенджеров Telegram, доступ к которому в России ограничен, китайский WeChat, швейцарский Threema, Snapchat. Мессенджер должен направить уведомление о регистрации нового пользователя сотовому оператору, а тот – в течение 20 минут дать мессенджеру ответ, есть ли номер этого пользователя в его базе или нет, и если обнаружится, что номер у оператора не идентифицируется, мессенджер обязан отказать в приеме и передаче сообщений.

В мае, сразу после вступления нормы в силу, представители «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» и Tele2 говорили, что технически готовы исполнять требования законодательства. Но при этом пока не получали запросов от мессенджеров на идентификацию.

Политика
Новости

Крупный бизнес попросил проверить законность обысков в «Рольфе»

Ведомости
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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выразил обеспокоенность следственными мероприятиями в офисах автодилера «Рольф». Претензии могут негативно отразиться на деятельности «Рольфа», являющегося крупнейшим налогоплательщиком в российском автомобильном бизнесе, говорится в сообщении союза. Информация об автодилере, распространенная в СМИ, уже вызывает недобросовестные действия — владельцу компании Сергею Петрову поступают предложения по продаже бизнеса со стороны структур, занимающихся рейдерством, подчеркивает в РСПП.

Случаи претензий к бизнесменам со стороны правоохранительных органов участились, констатирует союз, это вынуждает предпринимателей оставаться за пределами России, дожидаясь более четкого формулирования обвинений. Предприниматели опасаются, что судьи могут автоматически поддержать выдвинутое следствием обвинение — суды не часто возвращают дела на дополнительное расследование или не соглашаются с доводами следствия, подчеркивает союз.

РСПП попросил государственные органы проверить законность и обоснованность следственных мероприятий в офисах «Рольфа». Также он призвал выработать «системные меры, препятствующие уголовно-процессуальному давлению на представителей делового сообщества».

В конце июня в офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Против Петрова, Анатолия Кайро, бывшего директора департамента развития компании, Татьяны Луковецкой, бывшего гендиректора компании, а также гендиректора кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия было возбуждено дело по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, в 2014 г. Петров вступил в сговор с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета Panabel Limited. Подозреваемые изготовили заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта» по завышенной цене в 4 млрд руб., утверждает Следственный комитет. По его данным, эти деньги были переведены на счет кипрской компании в австрийском банке.

Кайро задержан в рамках дела. Петров и Луковецкая находятся за границей. Никто из них вину не признает.

Политика
Новости

Медведев возмутился словами главы Хабаровского края о сгоревшем детском лагере

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами возмутился высказыванием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что власти региона не знали о существовании детского палаточного лагеря, в котором при пожаре погибли четыре ребенка, передает ТАСС.

«Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит, они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили?» – подчеркнул премьер.

Медведев отметил, что палаточный лагерь работал с грубейшими нарушениями безопасности. «Надо разобраться в том, кто давал разрешения на создание подобного рода мест отдыха, привлекался ли к этим вопросам Роспотребнадзор, какие документы передавались в органы образования, чтобы понять причины, почему в таком жутком состоянии изначально было запланировано», – поручил он.

Ранее 23 июля Фургал заявил, что проверяющие комиссии не давали разрешения на открытие палаточного лагеря. «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный», – сказал губернатор.

Детский палаточный городок был расположен на горнолыжном курорте «Холдоми», который находится недалеко от Комсомольска-на-Амуре. Он сгорел в ночь на вторник, 23 июля, по местному времени. По последним данным, погибло четверо детей. Причины пожара пока официально не назывались.

23 июля Следственный комитет задержал Виталия Бурлакова, директора коммерческой организации, которой принадлежит лагерь «Холдоми», и директора этого лагеря Максима Кузнецова. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса).

Бизнес
Новости

«Газпром» второй раз за лето стал самой дорогой компанией в России

Ведомости
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Капитализация «Газпрома», по данным Мосбиржи на 10.50 мск, составила 5,17 трлн руб. при стоимости акций 218,3 руб. Компания второй раз за лето обогнала Сбербанк по капитализации и стала самой дорогой в России.

Котировки акций Сбербанка с утра снизились. Обыкновенные акции банка стоили 229,7 руб., привилегированные – 201,85 руб. Таким образом, капитализация компании составила 5,16 трлн руб.

«Газпром» уже обходил Сбербанк по капитализации в начале июня. Акции компании дорожали на фоне новости о том, что она разрабатывает новую дивидендную политику. В начале июля капитализация «Газпрома» превысила 6 трлн руб. и продолжала расти. Однако 17 июля Сбербанк вернул себе лидерство.

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