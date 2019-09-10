Недвижимость

Новости

«Ростелеком» продал здания «Центрального телеграфа» за 3,5 млрд рублей

ПАО «Центральный телеграф» («дочка» компании «Ростелеком») заключило договор купли-продажи трех зданий площадью 38 000 кв. м на Тверской улице и в Никитском переулке с победителем торгов, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к организаторам аукциона и покупателю. Сумма сделки – 3,5 млрд руб. Из протокола аукциона следует, что победителем торгов стала компания ООО «Центральный телеграф».

Эта фирма связана с акционером O1 Properties – компанией Riverstretch Trading & Investments (RT&I), говорили источники «Ведомостей». Представитель ПАО «Центральный телеграф» от комментариев отказался. Связаться с RT&I не удалось.

«Центральный телеграф» общей площадью около 55 000 кв. м был построен в 1925–1927 гг. по проекту архитектора Ивана Рерберга. Долгое время комплекс, являющийся памятником архитектуры, использовался для нужд Московской телеграфной станции, отделений междугородной и международной телефонной связи. Сейчас большая часть площадей сдается в аренду.

Часть площади – около 10 000 кв. м – в нем принадлежало Минкомсвязи, с 1 июля они переданы Дом.РФ для дальнейшей продажи. Еще менее 5000 кв. м комплекса в собственности Промсвязьбанка. Дата продажи его площадей пока не определена.