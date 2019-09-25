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Владелец земли под ЖК «Филатов луг» оспорил запрет на строительство

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск компании «Молин групп» о признании недействительным решения Росавиации об аннулировании согласования строительства жилого комплекса «Филатов луг» в деревне Картмазово, находящейся в нескольких километрах от аэропорта «Внуково», передает «РИА Новости». В пресс-службе компании «Инград», реализующей проект «Филатов луг», подтвердили «Ведомостям» данную информацию.

На прошлой неделе Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Бизнес групп» по «Филатову лугу» о признании недействительным представления транспортного прокурора об устранении нарушений воздушного и градостроительного законодательства. «Суд полностью удовлетворил требования и признал представление прокурора незаконным», – уточнили в «Инграде». Строительство жилого комплекса, несмотря на судебные разбирательства, не прерывалось, отметили в компании.

Разрешение на строительство «Филатова луга» девелопер получил в 2017 г. В решении столичной градостроительно-земельной комиссии сказано, что в Картмазово «Молин групп» владеет 35,4 га. Еще в 2016 г. она передала участок в аренду ООО «Бизнес групп», которое входит в «Инград». В Картмазово можно построить микрорайон на 520 000 кв. м, из которых 364 000 кв. м – жилье.

«Инград» является одним из крупнейших подмосковных застройщиков. Общий портфель компании оценивается в 2,2 млн кв. м, «Филатов луг» – один из самых масштабных проектов «Инграда», основным владельцем которого является концерн «Россиум» владельца Московского кредитного банка Романа Авдеева. Около 18% компании находится в собственности у ГК «Регион».