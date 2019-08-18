Недвижимость / Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4879 от 19.08.2019 под заголовком: Роман Авдеев подошел ко взлетной полосе

Девелопер «Инград» может остановить строительство одного из крупнейших проектов

Росавиация отозвала согласование на возведение крупного жилого комплекса «Филатов луг» рядом с «Внуково»

Компания «Молин групп» подала иск в Арбитражный суд Московской области с требованием признать недействительным решение межрегионального территориального управления Росавиации об аннулировании согласования многоэтажной застройки в новой Москве. Об этом говорится в определении суда о начале производства по делу, опубликованном в базе данных арбитражных судов. Иск был подан в мае. Компания оспаривает аннулирование согласования на застройку в д. Картмазово на Киевском шоссе в нескольких километрах от аэропорта «Внуково».

Судя по указанному в определении кадастровому номеру участка, девелоперская группа «Инград» строит на этой территории жилой комплекс «Филатов луг». Разрешение на застройку было выдано в 2017 г. В решении столичной градостроительно-земельной комиссии сказано, что в Картмазово «Молин групп» владеет 35,4 га. Еще в 2016 г. она передала участок в аренду ООО «Бизнес групп», которое входит в «Инград». В Картмазово можно построить микрорайон на 520 000 кв. м, из которых 364 000 кв. м – жилье.

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