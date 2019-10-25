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Компания Трампа хочет продать отель у Белого дома

Компания The Trump Organization американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность продажи отеля у Белого дома, пишет The Wall Street Journal.

The Trump Organization уже наняла риэлторскую фирму JLL для продажи этого отеля. Интерес к этому активу огромный, уверяет исполнительный вице-президент The Trump Organization Эрик Трамп (второй сын президента). «Людям не нравится, что мы много зарабатываем на отеле, поэтому мы и решили его продать», – сказал Эрик Трамп.

Отель семьи Трампа в Вашингтоне (Trump International Washington) – один из самых известных люксовых отелей в США. Он был открыт в сентябре 2016 г. в здании бывшего почтамта XIX века. Всего в нем 263 номера. Цена за одну ночь в отеле начинается от $469 (без налогов). У гостиницы высокие рейтинги: на Booking.com – 9,6 баллов (из 10 возможных), на Tripadvisor – 5 баллов (из 5). От отеля до Белого дома можно дойти за 15 минут.

После избрания президентом в ноябре 2016 г. Трамп не стал продавать свой бизнес, а передал в доверительное управление членам семьи. За это его часто критикуют демократы.

Как выглядит отель Трампа в Вашингтоне