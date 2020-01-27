Ринат Ахметов купил особняк с ботаническим садом во Франции за 200 млн евро
Украинский миллиардер Ринат Ахметов приобрел виллу с садом на Французской Ривьере, принадлежавшую некогда королю Бельгии Леопольду II, за 200 млн евро. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на сообщение System Capital Management Ахметова и источники, знакомые со сделкой.
Продавцом недвижимости выступила группа Campari (производитель аперитивов и других напитков), покупателем — System Capital Management. В сообщении, полученном FT, инвестиционная компания украинского миллиардера объявила о приобретении «объекта недвижимости Villa‘ Les Cèdres (Франция)». Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию, говорится в сообщении.
Особняк на морском побережье Франции было построен в 19-м веке, позже рядом с ним создали один из лучших в Европе ботанических садов. Дом с 14 спальнями принадлежал бельгийскому королю Леопольду II, а затем был продан семье Марнье-Лапостоль, создателям ликера Grand Marnier. Итальянская компания приобрела особняк вместе с покупкой Société des Produits Marnier Lapostolle в 2016 году. Первоначально она предлагала его к продаже за 350 млн евро.
Портфель недвижимости Рината Ахметова уже включает в себя квартиру стоимостью около 137 млн фунтов в лондонском One Hyde Park, на момент ее покупки в 2011 г. это были самые дорогие апартаменты в Великобритании. Ахметов — один из богатейших бизнесменов Украины, его состояние, по данным Forbes, $6,7 млрд.