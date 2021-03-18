Правительство обсуждает критерии продления программы льготной ипотеки
Правительство обсуждает возможные критерии продления льготной ипотеки под 6,5% после 1 июля 2021 г., сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы Минстроя Никиту Стасишина.
По мнению Минстроя, программу нужно продлевать по всей России, но дифференцировать подход к регионам. «Необходимо увеличивать объем жилищного строительства во всех городах и регионах нашей страны. При этом понятно, что приоритет на 41 агломерацию, потому что на нее приходится порядка чуть больше половины всего объема жилищного строительства», — добавил замминистра. По его словам, необходимо увеличивать объем жилищного строительства во всех городах и регионах страны.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает различные варианты продления программы. Пока вопрос о продлении данной программы остается открытым. Против этого высказывался Банк России. Регулятор предупреждал о рисках «перегрева» на рынке, когда из-за низких ставок по кредитам растет спрос и недвижимость дорожает, еще в октябре. В то же время ЦБ не исключал сохранения меры для отдельных регионов страны. В частности, 11 марта председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что оставить программу целесообразно в 24 субъектах из 85.
В феврале министр экономического развития России Максим Решетников сообщил о наличии «локальных перегревов» на рынке ипотеки на фоне действия программы под 6,5%. По его словам, из-за повышения спроса на недвижимость стали расти цены на нее, особенно на Дальнем Востоке.
Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.