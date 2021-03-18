Правительство обсуждает критерии продления программы льготной ипотеки

По мнению Минстроя, программу нужно продлевать по всей России, но дифференцировать подход к регионам. «Необходимо увеличивать объем жилищного строительства во всех городах и регионах нашей страны. При этом понятно, что приоритет на 41 агломерацию, потому что на нее приходится порядка чуть больше половины всего объема жилищного строительства», — добавил замминистра. По его словам, необходимо увеличивать объем жилищного строительства во всех городах и регионах страны.