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Правительство обсуждает критерии продления программы льготной ипотеки

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Правительство обсуждает возможные критерии продления льготной ипотеки под 6,5% после 1 июля 2021 г., сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы Минстроя Никиту Стасишина.

По мнению Минстроя, программу нужно продлевать по всей России, но дифференцировать подход к регионам. «Необходимо увеличивать объем жилищного строительства во всех городах и регионах нашей страны. При этом понятно, что приоритет на 41 агломерацию, потому что на нее приходится порядка чуть больше половины всего объема жилищного строительства», — добавил замминистра. По его словам, необходимо увеличивать объем жилищного строительства во всех городах и регионах страны.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает различные варианты продления программы. Пока вопрос о продлении данной программы остается открытым. Против этого высказывался Банк России. Регулятор предупреждал о рисках «перегрева» на рынке, когда из-за низких ставок по кредитам растет спрос и недвижимость дорожает, еще в октябре. В то же время ЦБ не исключал сохранения меры для отдельных регионов страны. В частности, 11 марта председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что оставить программу целесообразно в 24 субъектах из 85.

В феврале министр экономического развития России Максим Решетников сообщил о наличии «локальных перегревов» на рынке ипотеки на фоне действия программы под 6,5%. По его словам, из-за повышения спроса на недвижимость стали расти цены на нее, особенно на Дальнем Востоке.

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.

Ранее по теме: Силуанов рассказал о планах правительства по продлению льготной ипотеки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных