Силуанов рассказал о планах правительства по продлению льготной ипотеки
Правительство России рассматривает различные варианты дальнейшего продления программы льготной ипотеки под 6,5%, позволяющей приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Государственной Думы по финансовому рынку.
«Сейчас рассматриваются различные варианты: пролонгация этой программы на более длительные сроки, особый упор этой программы на социальный аспект, возможно расширение на семьи с детьми, поддержка через льготную ипотеку индивидуального жилищного строительства», — рассказал он (цитата по ТАСС).
Силуанов напомнил, что пока данная программа, введенная в апреле прошлого года для поддержки строительной отрасли и населения на фоне пандемии коронавируса, действует до 1 июля 2021 г. Вопрос о ее пролонгации правительство примет раньше этого срока, отметил министр.
Пока вопрос о продлении данной программы остается открытым. Против этого высказывался Банк России. Регулятор предупреждал о рисках «перегрева» на рынке, когда из-за низких ставок по кредитам растет спрос и недвижимость дорожает, еще в октябре. В то же время ЦБ не исключал сохранения меры для отдельных регионов страны. В частности, 11 марта председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что оставить программу целесообразно в 24 субъектах из 85.
В феврале министр экономического развития России Максим Решетников сообщил о наличии «локальных перегревов» на рынке ипотеки на фоне действия программы под 6,5%. По его словам, из-за повышения спроса на недвижимость стали расти цены на нее, особенно на Дальнем Востоке. Сегодня опрошенные «РИА Новостями» эксперты выяснили, что на фоне действия программы наблюдается дефицит новостроек в Башкортостане, Краснодарском, Пермском и Алтайском краях и в Саратовской области.