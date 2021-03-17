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Силуанов рассказал о планах правительства по продлению льготной ипотеки

Ведомости

Правительство России рассматривает различные варианты дальнейшего продления программы льготной ипотеки под 6,5%, позволяющей приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Государственной Думы по финансовому рынку.

«Сейчас рассматриваются различные варианты: пролонгация этой программы на более длительные сроки, особый упор этой программы на социальный аспект, возможно расширение на семьи с детьми, поддержка через льготную ипотеку индивидуального жилищного строительства», — рассказал он (цитата по ТАСС).

Силуанов напомнил, что пока данная программа, введенная в апреле прошлого года для поддержки строительной отрасли и населения на фоне пандемии коронавируса, действует до 1 июля 2021 г. Вопрос о ее пролонгации правительство примет раньше этого срока, отметил министр.

Пока вопрос о продлении данной программы остается открытым. Против этого высказывался Банк России. Регулятор предупреждал о рисках «перегрева» на рынке, когда из-за низких ставок по кредитам растет спрос и недвижимость дорожает, еще в октябре. В то же время ЦБ не исключал сохранения меры для отдельных регионов страны. В частности, 11 марта председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что оставить программу целесообразно в 24 субъектах из 85.

В феврале министр экономического развития России Максим Решетников сообщил о наличии «локальных перегревов» на рынке ипотеки на фоне действия программы под 6,5%. По его словам, из-за повышения спроса на недвижимость стали расти цены на нее, особенно на Дальнем Востоке. Сегодня опрошенные «РИА Новостями» эксперты выяснили, что на фоне действия программы наблюдается дефицит новостроек в Башкортостане, Краснодарском, Пермском и Алтайском краях и в Саратовской области.

Ранее по теме: Названы регионы России с дефицитом новостроек на рынке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных