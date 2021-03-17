Силуанов рассказал о планах правительства по продлению льготной ипотеки

Пока вопрос о продлении данной программы остается открытым. Против этого высказывался Банк России. Регулятор предупреждал о рисках «перегрева» на рынке, когда из-за низких ставок по кредитам растет спрос и недвижимость дорожает, еще в октябре. В то же время ЦБ не исключал сохранения меры для отдельных регионов страны. В частности, 11 марта председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что оставить программу целесообразно в 24 субъектах из 85.