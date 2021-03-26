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Путин поручил увеличить количество квартир для детей-сирот

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой и региональными властями оценить целесообразность увеличения числа квартир в одном доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения общего количества квартир, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в одном многоквартирном доме, и при необходимости представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации соответствующих изменений», – говорится в тексте поручения, опубликованного на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам встречи президента с руководителями фракций Госдумы, которая прошла 17 февраля. В ходе мероприятия глава государства подчеркнул, что в вопросе обеспечения детей-сирот «много проблем», некоторые из них носят «сугубо административный характер, бюрократический». «Например, 25% только в доме по действующим нормативным документам можно предоставлять детям-сиротам, и это является определенным ограничением, которое сдерживает решение этой проблемы, и это точно надо пересмотреть», — отметил Путин.

Он также поручил рассмотреть вопрос о возможности дополнительной поддержки родителей-одиночек. Оба поручения необходимо исполнить до 15 мая 2021 г. Кроме того, до 1 мая правительство и Госдума должны определить эффективность предусмотренных законодательством мер «по защите прав и законных интересов детей при отчуждении долей в праве общей собственности на жилые помещения, в которых они проживают, и при необходимости представить предложения по совершенствованию этих мер».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных