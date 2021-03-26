Путин поручил увеличить количество квартир для детей-сирот
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой и региональными властями оценить целесообразность увеличения числа квартир в одном доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
«Рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения общего количества квартир, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в одном многоквартирном доме, и при необходимости представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации соответствующих изменений», – говорится в тексте поручения, опубликованного на сайте Кремля.
Поручение дано по итогам встречи президента с руководителями фракций Госдумы, которая прошла 17 февраля. В ходе мероприятия глава государства подчеркнул, что в вопросе обеспечения детей-сирот «много проблем», некоторые из них носят «сугубо административный характер, бюрократический». «Например, 25% только в доме по действующим нормативным документам можно предоставлять детям-сиротам, и это является определенным ограничением, которое сдерживает решение этой проблемы, и это точно надо пересмотреть», — отметил Путин.
Он также поручил рассмотреть вопрос о возможности дополнительной поддержки родителей-одиночек. Оба поручения необходимо исполнить до 15 мая 2021 г. Кроме того, до 1 мая правительство и Госдума должны определить эффективность предусмотренных законодательством мер «по защите прав и законных интересов детей при отчуждении долей в праве общей собственности на жилые помещения, в которых они проживают, и при необходимости представить предложения по совершенствованию этих мер».