Путин поручил увеличить количество квартир для детей-сирот

Он также поручил рассмотреть вопрос о возможности дополнительной поддержки родителей-одиночек. Оба поручения необходимо исполнить до 15 мая 2021 г. Кроме того, до 1 мая правительство и Госдума должны определить эффективность предусмотренных законодательством мер «по защите прав и законных интересов детей при отчуждении долей в праве общей собственности на жилые помещения, в которых они проживают, и при необходимости представить предложения по совершенствованию этих мер».