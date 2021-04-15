Аренда жилья в Краснодарском крае подорожала после закрытия Турции

Больше всего аренда жилья стоит в Сочи, отметили в «Циан». Этот город занимает второе место по стоимости недвижимости на вторичном рынке после Москвы. Средняя ставка аренды там составляет 3,41 тыс. руб. в сутки, что на 31% больше, чем в аналогичный период 2020 г., но на 6% меньше, чем в разгар прошлогоднего курортного сезона — в июле. По данным аналитиков, дороже всего для туристов выйдет квартира в Красной Поляне — в среднем 5,21 тыс. руб. в сутки. Дешевле всего — в Лазаревском районе — 2,41 тыс. руб. в сутки.