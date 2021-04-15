Аренда жилья в Краснодарском крае подорожала после закрытия Турции
Часть рантье, сдающих жилье на курортах Краснодарского края, уже отреагировала за приостановку авиасообщения с Турцией, повысив ставку краткосрочной аренды в среднем на 24%, говорится в исследовании сервиса для поиска недвижимости «Циан» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Это произошло на фоне увеличения спроса на 21%.
«К стоимости аренды квартиры нужно прибавить также цену авиабилетов, например, на майские праздники это минимум 15 тыс. руб. на человека. То есть затраты на двоих только с учетом перелета и жилья обойдутся минимум в 65-70 тыс. руб. Прибавьте к этому трансфер, стоимость питания, экскурсии — в итоге общие затраты, скорее всего, превысят цену путевки в Турцию в формате all inclusive», — заявил руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.
Больше всего аренда жилья стоит в Сочи, отметили в «Циан». Этот город занимает второе место по стоимости недвижимости на вторичном рынке после Москвы. Средняя ставка аренды там составляет 3,41 тыс. руб. в сутки, что на 31% больше, чем в аналогичный период 2020 г., но на 6% меньше, чем в разгар прошлогоднего курортного сезона — в июле. По данным аналитиков, дороже всего для туристов выйдет квартира в Красной Поляне — в среднем 5,21 тыс. руб. в сутки. Дешевле всего — в Лазаревском районе — 2,41 тыс. руб. в сутки.
Жилье в Анапе и Ейске сейчас на 9% и 1% дороже, чем год назад, и стоит в среднем 2,05 тыс. руб. и 1,78 руб. в сутки соответственно. Аренда в Геленджике выросла в цене в два раза — до 2,88 тыс. руб. в сутки. При этом по сравнению с июльскими ценами прошлого года ставки в этих городах на данный момент ниже на 10%, 4% и 5% соответственно.
Ранее Россия заявила об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно будет приостановлено с 15 апреля до 1 июня. По данным аналитиков, это решение властей изменило планы на отдых более 500 тыс. россиян, которые должны были отправиться на турецкие курорты в ближайшие полтора месяца.