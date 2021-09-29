Названы города России, где можно быстрее всего накопить на квартиру

В исследовании говорится, что среднее время накопления на «однушку» на вторичном рынке выросло за год во всех городах-миллионниках. Больше всего период накопления вырос в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже и Омске – на год и больше. Меньше всего изменился период накопления на квартиру в Ростове-на-Дону и Челябинске – на 3-4 месяца. Среднестатистический житель российского города-миллионника сможет накопить на однокомнатную квартиру за 5 лет и 9 месяцев – на 8 месяцев больше, чем в прошлом году.