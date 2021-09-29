Названы города России, где можно быстрее всего накопить на квартиру
Средний житель российского города-миллионника в 2021 г. сможет накопить на однокомнатную квартиру за пять лет и девять месяцев, сообщил РБК со ссылкой на совместное исследование ЦИАН и hh.ru. Жители Челябинска могут накопить на однокомнатную квартиру быстрее всех, дольше остальных будут копить на квартиру жители Москвы и Санкт-Петербурга,
По данным аналитиков, в среднем на квартиру в Челябинске можно накопить за 3,3 года. Затем в рейтинге идут Волгоград – 4,5 года, Омск – 4,7 года, Ростов-на-Дону – 4,9 года, Пермь – 5 лет. Дольше всего копить на однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Москве – 9,9 года, Санкт-Петербурге – 9,5 года, Казани – 8 лет, Нижнем Новгороде – 7 лет, Новосибирске – 5,9 года.
В исследовании говорится, что среднее время накопления на «однушку» на вторичном рынке выросло за год во всех городах-миллионниках. Больше всего период накопления вырос в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже и Омске – на год и больше. Меньше всего изменился период накопления на квартиру в Ростове-на-Дону и Челябинске – на 3-4 месяца. Среднестатистический житель российского города-миллионника сможет накопить на однокомнатную квартиру за 5 лет и 9 месяцев – на 8 месяцев больше, чем в прошлом году.
Ранее «РИА Новости» сообщили, что быстрее всего смогут накопить на типовую «двушку» жители Ямало-Ненецкого АО – за 1,1 года. В топ-5 вошли Магаданская область – 1,6 года, Ненецкий АО – 2,8 года, Ханты-Мансийский АО – 3,3 года, Мурманская область – 3,4 года. Дольше всего копить на квартиру придется жителям Севастополя – 15,9 года, Кабардино-Балкарии – 15,1 года, Крыма – 14 лет, Чечни и Алтайского края – по 13,5 года.