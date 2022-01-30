Аналитики сообщили о росте цен на новостройки в России до 44%

Ранее сервис по поиску недвижимости «Циан» выяснил, что показатель доступности жилья на вторичном рынке в городах-миллионниках России в 2021 г. упал до уровня 2015 г. Коэффициент доступности жилья (КДЖ) отражает количество лет, необходимое семье из двух работающих людей, чтобы накопить на квартиру во «вторичке» площадью 54 кв. м при условии сбережения всех своих доходов. Согласно международной классификации, доступным считается недвижимость при КДЖ до трех лет. В 2020 г. показатель вырос до 3,8 года, а 2021 г. — до 4,5 года («приобретение жилья серьезно осложнено»).