Аналитики сообщили о росте цен на новостройки в России до 44%
В январе 2022 г. стоимость первичного жилья выросла на 44% по сравнению с показателями января прошлого года. Такие данные привели «Коммерсанту» в «Авито Недвижимости». Недвижимость в крупнейших городах России подорожала до 135 000 руб. за квадратный метр.
В «ЦИАН.Аналитике» называют другие цифры: в январе текущего года «квадрат» в новостройке стоит 118 400 руб., что на 32% выше прошлогодних цен.
По сравнению с декабрем прошлого года недвижимость в России подорожала только на 2%. Заметнее всего, на 7%, цены выросли в Челябинске — до 71 000 руб. за квадратный метр первичного жилья, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике». Рост в 6% показали Санкт-Петербург и Казань (179 300 руб. и 140 300 руб. соответственно). В Москве новостройки подорожали в среднем на 1% до 305 500 руб. за «квадрат».
В компании «Этажи» рассказали о подорожании жилья в Севастополе и Саратове на 3% до 81 900 руб. и 47 500 руб. за квадратный метр нового жилья.
Эксперты объясняют рост цен традиционно высокими продажи в декабре и давлением на рынок внешних факторов.
«Рост ставок по ипотеке, постепенное сворачивание специальных программ по дополнительному субсидированию ставок банками и застройщиками стимулировали многих покупать как можно быстрее, пока "все" не подорожало»,— отметил руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.
По его прогнозу, уровень цен на новостройки постепенно стабилизируется, а по итогам года рост цен составит 12-14%.
Ранее сервис по поиску недвижимости «Циан» выяснил, что показатель доступности жилья на вторичном рынке в городах-миллионниках России в 2021 г. упал до уровня 2015 г. Коэффициент доступности жилья (КДЖ) отражает количество лет, необходимое семье из двух работающих людей, чтобы накопить на квартиру во «вторичке» площадью 54 кв. м при условии сбережения всех своих доходов. Согласно международной классификации, доступным считается недвижимость при КДЖ до трех лет. В 2020 г. показатель вырос до 3,8 года, а 2021 г. — до 4,5 года («приобретение жилья серьезно осложнено»).
По итогам прошлого года в России зафиксированы четыре города-миллионника, где жилье на вторичном рынке «существенно недоступно», говорится в исследовании. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре.