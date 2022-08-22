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Недвижимость

Федун сохранит за собой девелоперский бизнес

Ведомости

 

Леонид Федун остается акционером компании ООО «Специализированный застройщик (СЗ) «Стадион «Спартак», которая выступает девелопером жилых проектов «Город на реке Тушино-2018» и «Клубный город на реке Primavera». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

Сегодня «Лукойл» сообщил о выкупе у структур Федуна 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва», а также стадиона «Открытие Банк Арена». Бизнесмен также ушел со всех постов: президента, члена и председателя совета директоров клуба.

СЗ «Стадион «Спартак» участвует в застройке бывшей территории Тушинского аэродрома на 160 га. Здесь планируется возвести в общей сложности более 1,5 млн кв. м недвижимости, из них 790 000 кв. м – жилье, остальное – коммерческая недвижимость и инфраструктура.

Ранее по теме: «Лукойл» сообщил о покупке 100% акций ФК «Спартак» и его стадиона

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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