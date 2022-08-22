Федун сохранит за собой девелоперский бизнес
Леонид Федун остается акционером компании ООО «Специализированный застройщик (СЗ) «Стадион «Спартак», которая выступает девелопером жилых проектов «Город на реке Тушино-2018» и «Клубный город на реке Primavera». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
СЗ «Стадион «Спартак» участвует в застройке бывшей территории Тушинского аэродрома на 160 га. Здесь планируется возвести в общей сложности более 1,5 млн кв. м недвижимости, из них 790 000 кв. м – жилье, остальное – коммерческая недвижимость и инфраструктура.