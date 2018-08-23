Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4637 от 23.08.2018 под заголовком: Тушинский ПИК

Группа ПИК может построить квартал на 500 000 кв. м в «Тушино-2018»

Инвестиции в проект оцениваются в 30 млрд руб.
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Общая площадь жилого квартала, который ПИК хочет построить на территории бывшего Тушинского аэродрома, может составить около 500 000 кв. м, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с проектом, и подтвердил один из партнеров девелопера. Сам объект, по их словам, будет называться «Тушинский парк». Сделка пока не закрыта, переговоры продолжаются, уточняют они.

То, что ПИК договаривается о соинвестировании в жилой квартал «Город на реке «Тушино-2018», стало известно весной 2018 г., но параметры сделки тогда не раскрывались. Сейчас девелопером и инвестором «Тушино-2018» является структура совладельца и вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна. В интервью «Ведомостям» он говорил, что у него есть партнеры в этом проекте, но не называл их. Представители группы ПИК и АО «Тушино 2018» от комментариев отказались.

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