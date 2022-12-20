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«Черкизово» купит у «Траста» «Здоровую ферму»

Ведомости

Агропромышленный комплекс «Михайловский», входящий в ГК «Черкизово», стал единственным участником торгов по продаже группы «Здоровая ферма». Это следует из протокола торгов, опубликованного на сайте Российского аукционного дома. «Михайловский» купит актив по начальной цене в 4,03 млрд руб. Продавец — банк «Траст». 

Это уже второй актив за этот месяц, который достается группе «Черкизово» от «Траста». Ранее стало известно, что группа приобретет за 6,4 млрд руб. «Русское зерно Уфа». 

ГК «Здоровая ферма», как следует из ее презентации, занимает 30% рынка мяса птицы Челябинской области. Группа обладает мощностью производства 100 000 т бройлеров в убойном весе. В состав лота также входит переработка 18 000 т продукции и комбикормовый завод на 240 000 т. До декабря 2015 г. «Здоровая ферма» принадлежала депутату Госдумы Олегу Колесникову, потом актив перешел «Русгрейн холдингу», который связывают с бывшим акционером Бинбанка Микаилом Шишхановым.

«Черкизово», по собственным данным, — крупнейший производитель мясной продукции в России. Группа занимается выпуском мяса свинины, курицы и индейки, а также продукции переработки. Выручка «Черкизово» в прошлом году выросла на 22,6% до 158 млрд руб., чистая прибыль — на 11,3% до 16,9 млрд руб.

Ранее по теме: Структура Романа Троценко купит «Ростагро» у «Траста» за 18,7 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных