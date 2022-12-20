«Черкизово» купит у «Траста» «Здоровую ферму»
Агропромышленный комплекс «Михайловский», входящий в ГК «Черкизово», стал единственным участником торгов по продаже группы «Здоровая ферма». Это следует из протокола торгов, опубликованного на сайте Российского аукционного дома. «Михайловский» купит актив по начальной цене в 4,03 млрд руб. Продавец — банк «Траст».
Это уже второй актив за этот месяц, который достается группе «Черкизово» от «Траста». Ранее стало известно, что группа приобретет за 6,4 млрд руб. «Русское зерно Уфа».
ГК «Здоровая ферма», как следует из ее презентации, занимает 30% рынка мяса птицы Челябинской области. Группа обладает мощностью производства 100 000 т бройлеров в убойном весе. В состав лота также входит переработка 18 000 т продукции и комбикормовый завод на 240 000 т. До декабря 2015 г. «Здоровая ферма» принадлежала депутату Госдумы Олегу Колесникову, потом актив перешел «Русгрейн холдингу», который связывают с бывшим акционером Бинбанка Микаилом Шишхановым.
«Черкизово», по собственным данным, — крупнейший производитель мясной продукции в России. Группа занимается выпуском мяса свинины, курицы и индейки, а также продукции переработки. Выручка «Черкизово» в прошлом году выросла на 22,6% до 158 млрд руб., чистая прибыль — на 11,3% до 16,9 млрд руб.