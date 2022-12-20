«Черкизово» купит у «Траста» «Здоровую ферму»

ГК «Здоровая ферма», как следует из ее презентации, занимает 30% рынка мяса птицы Челябинской области. Группа обладает мощностью производства 100 000 т бройлеров в убойном весе. В состав лота также входит переработка 18 000 т продукции и комбикормовый завод на 240 000 т. До декабря 2015 г. «Здоровая ферма» принадлежала депутату Госдумы Олегу Колесникову, потом актив перешел «Русгрейн холдингу», который связывают с бывшим акционером Бинбанка Микаилом Шишхановым.