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Россияне смогут самостоятельно продавать заложенное по ипотеке имущество

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам самостоятельно продавать заложенное в банке имущество по ипотеке другому лицу. Документ размещен на портале правовых актов.

Чтобы продать недвижимость, необходимо подать заявление в банк-залогодержатель. Кредитная организация в течение десяти рабочих дней согласовывает процедуру и определяет минимальную цену продажи имущества. Средства по сделке поступят банку, разница между ценой продажи и размером ипотечного долга будет перечислена заемщику. Срок для самостоятельной реализации имущества составит четыре месяца и может быть продлен. В течение выделенного времени банк не сможет инициировать изъятие недвижимости, но после его истечения он вправе это сделать.

Самостоятельная реализация ипотечного имущества не допускается для граждан, в отношении которых возбуждена процедура личного банкротства, а также в случае, если они ранее отказались от самостоятельной продажи или не уложились в срок. Запрещается также самостоятельно продавать недвижимость, заложенную несколькими кредиторами.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

10 июня РБК со ссылкой на два источника на финансовом рынке сообщил, что представители Минфина согласились в ходе обсуждений увеличить для банков уровень возмещения по программам льготной ипотеки после 1 июля.

Речь идет о надбавке, которая применяется для расчета объема компенсации недополученных доходов за выдачу ипотечных ссуд с господдержкой. С 2024 г. правительство сократило надбавку с 2 до 1,5 п. п., после чего крупнейшие банки, включая Сбербанк и ВТБ, заявили о нерентабельности льготной ипотеки.

Сейчас в России действует льготная ипотека на новостройки (ставка 8%), семейная ипотека (со ставкой 6%), дальневосточная и арктическая (со ставкой до 2%), IT-ипотека (со ставкой до 5%), сельская ипотека (со ставкой до 3%) и др. Программы льготной и семейной ипотеки в текущем виде истекают 1 июля. Ожидается, что первая программа завершится. Семейная ипотека продлена до 2030 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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