Россияне смогут самостоятельно продавать заложенное по ипотеке имущество

Чтобы продать недвижимость, необходимо подать заявление в банк-залогодержатель. Кредитная организация в течение десяти рабочих дней согласовывает процедуру и определяет минимальную цену продажи имущества. Средства по сделке поступят банку, разница между ценой продажи и размером ипотечного долга будет перечислена заемщику. Срок для самостоятельной реализации имущества составит четыре месяца и может быть продлен. В течение выделенного времени банк не сможет инициировать изъятие недвижимости, но после его истечения он вправе это сделать.