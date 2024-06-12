Россияне смогут самостоятельно продавать заложенное по ипотеке имущество
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам самостоятельно продавать заложенное в банке имущество по ипотеке другому лицу. Документ размещен на портале правовых актов.
Чтобы продать недвижимость, необходимо подать заявление в банк-залогодержатель. Кредитная организация в течение десяти рабочих дней согласовывает процедуру и определяет минимальную цену продажи имущества. Средства по сделке поступят банку, разница между ценой продажи и размером ипотечного долга будет перечислена заемщику. Срок для самостоятельной реализации имущества составит четыре месяца и может быть продлен. В течение выделенного времени банк не сможет инициировать изъятие недвижимости, но после его истечения он вправе это сделать.
Самостоятельная реализация ипотечного имущества не допускается для граждан, в отношении которых возбуждена процедура личного банкротства, а также в случае, если они ранее отказались от самостоятельной продажи или не уложились в срок. Запрещается также самостоятельно продавать недвижимость, заложенную несколькими кредиторами.
Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.
Сейчас в России действует льготная ипотека на новостройки (ставка 8%), семейная ипотека (со ставкой 6%), дальневосточная и арктическая (со ставкой до 2%), IT-ипотека (со ставкой до 5%), сельская ипотека (со ставкой до 3%) и др. Программы льготной и семейной ипотеки в текущем виде истекают 1 июля. Ожидается, что первая программа завершится. Семейная ипотека продлена до 2030 г.