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Выдача ипотеки на ИЖС в России выросла в 2,5 раза

Ведомости

Выдача ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) за январь – май 2024 г. увеличилась в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом 2023 г., сообщили в Аналитическом центре ДОМ.РФ.

За первые пять месяцев этого года было выдано 60 000 кредитов по программе ипотеки на ИЖС. Сумма выданных кредитов увеличилась в 2,5 раза до 289 млрд руб. «В результате доля такой ипотеки в сегменте строящегося жилья почти достигла 24% по количеству выданных кредитов (рост на 11 п. п. к пяти месяцам 2023 г.)», – говорится в сообщении.

Более 99% кредитов на ИЖС были выданы по программам с господдержкой, из которых 60% – по «льготной ипотеке» и 30% – по «семейной ипотеке», отметили аналитики. 

«Льготные ставки привлекли часть платежеспособного спроса со вторичного рынка: в мае выдача кредитов на покупку готовых домов в годовом выражении сократилась на 41%, а на строительство новых домов, наоборот, выросла на 72%», – добавили в госкомпании.

24 апреля заместитель министра финансов Иван Чебесков сообщил, что Минфин прорабатывает особые условия семейной ипотеки для малых городов, упор планируется сделать на поддержке ИЖС. По его словам, льготная ставка будет не ниже 6%.

Идею сделать упор на ИЖС Чебесков объяснил тем, что в малых городах строится ограниченное количество многоэтажек, а большое число граждан хотят жить в собственном доме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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