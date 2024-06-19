Выдача ипотеки на ИЖС в России выросла в 2,5 раза
За первые пять месяцев этого года было выдано 60 000 кредитов по программе ипотеки на ИЖС. Сумма выданных кредитов увеличилась в 2,5 раза до 289 млрд руб. «В результате доля такой ипотеки в сегменте строящегося жилья почти достигла 24% по количеству выданных кредитов (рост на 11 п. п. к пяти месяцам 2023 г.)», – говорится в сообщении.
Более 99% кредитов на ИЖС были выданы по программам с господдержкой, из которых 60% – по «льготной ипотеке» и 30% – по «семейной ипотеке», отметили аналитики.
«Льготные ставки привлекли часть платежеспособного спроса со вторичного рынка: в мае выдача кредитов на покупку готовых домов в годовом выражении сократилась на 41%, а на строительство новых домов, наоборот, выросла на 72%», – добавили в госкомпании.
24 апреля заместитель министра финансов Иван Чебесков сообщил, что Минфин прорабатывает особые условия семейной ипотеки для малых городов, упор планируется сделать на поддержке ИЖС. По его словам, льготная ставка будет не ниже 6%.
Идею сделать упор на ИЖС Чебесков объяснил тем, что в малых городах строится ограниченное количество многоэтажек, а большое число граждан хотят жить в собственном доме.