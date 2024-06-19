Выдача ипотеки на ИЖС в России выросла в 2,5 раза

За первые пять месяцев этого года было выдано 60 000 кредитов по программе ипотеки на ИЖС. Сумма выданных кредитов увеличилась в 2,5 раза до 289 млрд руб. «В результате доля такой ипотеки в сегменте строящегося жилья почти достигла 24% по количеству выданных кредитов (рост на 11 п. п. к пяти месяцам 2023 г.)», – говорится в сообщении.